Специя
1:2
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Дженоа
2' Желтая карточкаЭрлич Мартин
5' Желтая карточкаШабо Юлиан
1:0
10' ГолНзола М'Бала
1:1
16' ГолДестро Маттиа
33' Желтая карточкаПандев Горан
43' Желтая карточкаГильоне Паоло
70' Желтая карточкаДестро Маттиа
72' Желтая карточкаТерци Клаудио
1:2
73' ПенальтиКришито Доменико
75' Желтая карточкаЗайц Миха
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
47
Бадель
Милан
19
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
5'
10'
1:0
16'
1:1
33'
43'
70'
72'
73'
1:2
75'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|7 (1)
|0.5
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.21
|3.
|Фариас Диего
|2
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|2
|0.14
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.07
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.07
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.07
|8.
|Пикколи Роберто
|1
|0.07
|9.
|Агудело Кевин
|1
|0.07
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Риччи Матео
|0
|0
|12.
|Терци Клаудио
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|4
|0.29
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.21
|3.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.14
|4.
|Пандев Горан
|1
|0.07
|5.
|Стураро Стефано
|1
|0.07
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.07
|7.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|8.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.07
|9.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|10.
|Бадель Милан
|0
|0
|11.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|6
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|6
|0
|3.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|7.
|Бастони Симоне
|2
|0
|8.
|Эрлич Мартин
|2
|0
|9.
|Зут Йерун
|1
|0
|10.
|Фариас Диего
|1
|0
|11.
|Сала Джакопо
|1
|0
|12.
|Проведель Иван
|1
|0
|13.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|15.
|Рамос Хуан
|1
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|17.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|19.
|Агум Люсьен
|1
|0
|20.
|Агудело Кевин
|1
|0
|21.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Бани Маттиа
|4
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|4.
|Пандев Горан
|3
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|6.
|Зайц Миха
|3
|0
|7.
|Гильоне Паоло
|3
|0
|8.
|Перин Маттиа
|1
|1
|9.
|Дестро Маттиа
|2
|0
|10.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|11.
|Радованович Иван
|1
|0
|12.
|Стураро Стефано
|1
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|15.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|0
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|Дженоа
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио
Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа
Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|3.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 23
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 17
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 15
|24
|7.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 24
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 29
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|22 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 1:2 Дженоа
Исход игры
Специя
43.1% (62)
Ничья
47.9% (69)
Дженоа
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (59)
1:0 Специя
21.5% (31)
2:1 Специя
18.8% (27)
1:2 Дженоа
6.9% (10)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Специя
1.4% (2)
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