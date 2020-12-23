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  2. Матчи
  3. Италия
Специя
1:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
2' Желтая карточка
Эрлич Мартин
5' Желтая карточка
Шабо Юлиан
1:0
10' Гол
Нзола М'Бала
1:1
16' Гол
Дестро Маттиа
33' Желтая карточка
Пандев Горан
43' Желтая карточка
Гильоне Паоло
70' Желтая карточка
Дестро Маттиа
72' Желтая карточка
Терци Клаудио
1:2
73' Пенальти
Кришито Доменико
75' Желтая карточка
Зайц Миха
90'+7
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
11
Бехрами
Валон
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
19
Пандев
Горан
Специя
4-3-3
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 7 (1) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.21
3. Фариас Диего 2 0.14
4. Побега Томмазо 2 0.14
5. Гьяси Эммануэль 1 0.07
6. Верде Даниэле 1 0.07
7. Шабо Юлиан 1 0.07
8. Пикколи Роберто 1 0.07
9. Агудело Кевин 1 0.07
10. Бастони Симоне 0 0
11. Риччи Матео 0 0
12. Терци Клаудио 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 4 0.29
2. Пьяца Марко 3 0.21
3. Скамачча Джанлука 2 0.14
4. Пандев Горан 1 0.07
5. Стураро Стефано 1 0.07
6. Дзаппакоста Давиде 1 0.07
7. Шомуродов Элдор 1 0.07
8. Кришито Доменико 1 (1) 0.07
9. Гильоне Паоло 0 0
10. Бадель Милан 0 0
11. Лерагер Лукас 0 0
12. Гольданига Эдоардо 0 0
13. Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 6 1
2. Шабо Юлиан 6 0
3. Эстевес Науэль 4 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Гьяси Эммануэль 2 0
7. Бастони Симоне 2 0
8. Эрлич Мартин 2 0
9. Зут Йерун 1 0
10. Фариас Диего 1 0
11. Сала Джакопо 1 0
12. Проведель Иван 1 0
13. Дейола Алессандро 1 0
14. Бартоломей Паоло 1 0
15. Рамос Хуан 1 0
16. Нзола М'Бала 1 0
17. Марчицца Риккардо 1 0
18. Маджоре Джулио 1 0
19. Агум Люсьен 1 0
20. Агудело Кевин 1 0
21. Побега Томмазо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Бани Маттиа 4 0
3. Гольданига Эдоардо 4 0
4. Пандев Горан 3 0
5. Мазиелло Андреа 3 0
6. Зайц Миха 3 0
7. Гильоне Паоло 3 0
8. Перин Маттиа 1 1
9. Дестро Маттиа 2 0
10. Пеллегрини Лука 2 0
11. Радованович Иван 1 0
12. Стураро Стефано 1 0
13. Дзаппакоста Давиде 1 0
14. Скамачча Джанлука 1 0
15. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 5.26% (1) 31.58% (6) 21.05% (4) 0 26.32% (5) 15.79% (3)
 Дженоа 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио
Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа
Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Специя 43.1% (62)
X 47.9% (69)
Дженоа 9% (13)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 29.00 9.00 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 89.00 8.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.38 3.68
  25.20 4.33 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.07 7.60 1.07 2.90 1.40 2.60 1.53 2.10 1.79 2.90 1.40 1.71 2.21 1.42 2.85 1.74 2.08 1.16 5.10 1.12 6.20 1.31 7.20 1.02 12.00 1.01 13.00 1.01 19.50 1.01 15.00
9.20 1.06 7.70 1.09 3.26 1.35 2.49 1.55 1.83 2.08 1.43 2.88 1.30 3.60 1.12 6.30 1.10 7.20 1.03 13.75
3.56 1.33 2.65 1.53 2.10 1.81 2.53 1.56 2.09 1.79 1.65 2.33 1.43 2.95 1.74 2.17 1.45 2.86 1.16 5.54 1.13 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.45 1.55 1.85 1.96 1.28 3.60 1.11 6.40 1.48 2.63 1.04 10.00
2.75 1.45 1.83 1.97 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.94 1.45 2.41 1.63 1.88 2.02 1.56 2.58 1.41 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.18 1.28 3.70 1.28 3.45
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Специя 1:2 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Специя 1:2 Дженоа

Исход игры
Специя
43.1% (62)
Ничья
47.9% (69)
Дженоа
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
72.54% (103)
Нет
27.46% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (59)
1:0 Специя
21.5% (31)
2:1 Специя
18.8% (27)
1:2 Дженоа
6.9% (10)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Специя
1.4% (2)
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