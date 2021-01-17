1:0
5' Гол в свои воротаГлик Камил
26
Джиджи
Коффи
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
15
Глик
Камил
14
Дабо
Брайан
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.33
|2.
|Сими Нванкво
|4 (3)
|0.22
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.11
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.06
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.06
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.06
|7.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|8.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.06
|9.
|Перейра Педру II
|0
|0
|10.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.22
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.17
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.17
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.17
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.11
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.11
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.06
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|10.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|11.
|Фулон Дам
|0
|0
|12.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|3.
|Марроне Лука
|5
|0
|4.
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|5.
|Чигарини Лука
|3
|1
|6.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|7.
|Големич Владимир
|3
|0
|8.
|Перейра Педру II
|3
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|10.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|16.
|Сими Нванкво
|1
|0
|17.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|18.
|Вулич Милош
|1
|0
|19.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|3.
|Глик Камил
|4
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|5.
|Фулон Дам
|4
|0
|6.
|Ионице Артур
|3
|0
|7.
|Дабо Брайан
|3
|0
|8.
|Барба Федерико
|3
|0
|9.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|10.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|11.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|12.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|Беневенто
|10% (2)
|5% (1)
|30% (6)
|25% (5)
|10% (2)
|20% (4)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма
Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто
Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 26
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|2
|7
|9
|13 - 33
|13
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|18 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|17.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 20
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 1:0 Беневенто
Исход игры
Кротоне
21.1% (30)
Ничья
33.8% (48)
Беневенто
45.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
69.5% (98)
Нет
30.5% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (43)
1:2 Беневенто
28.9% (41)
1:0 Кротоне
12.7% (18)
0:1 Беневенто
12% (17)
2:1 Кротоне
7% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:3 Беневенто
1.4% (2)
0:2 Беневенто
1.4% (2)
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