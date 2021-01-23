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  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
1:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
16' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
0:1
29' Гол
Фолоруншо Майкл
33' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
58' Желтая карточка
Роден Маркус
59' Желтая карточка
Менез Жереми
65' Желтая карточка
Дзампано Франческо
71' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
83' Желтая карточка
Лакичевич Иван
1:1
84' Пенальти
Табанелли Андреа
90'+6
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
17
Карраро
Марко
8
Майелло
Раффаэле
93
Дзампано
Франческо
30
Пажишек
Пётр
18
Новакович
Андрия
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
23
Миковши
Клаудиу
90
Фолоруншо
Майкл
92
Шитум
Марио
7
Менез
Жереми
Фрозиноне
3-5-2
Реджина
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.28
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.22
3. Роден Маркус 2 0.11
4. Чано Камилло 2 0.11
5. Дзампано Франческо 1 0.06
6. Сальви Алессандро 1 0.06
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
8. Кастанос Григорис 1 0.06
9. Табанелли Андреа 1 (1) 0.06
10. Бригенти Николо 0 0
11. Бегетто Андреа 0 0
12. Трибуцци Алессио 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.26
2. Фолоруншо Майкл 3 0.16
3. Менез Жереми 2 0.11
4. Кризетиг Лоренцо 2 0.11
5. Белломо Никола 1 0.05
6. Бьянки Николо 1 0.05
7. Лафферти Кайл 1 0.05
8. Денис Херман 1 0.05
9. Шитум Марио 1 0.05
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
15. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Дзампано Франческо 4 0
3. Кастанос Григорис 4 0
4. Чано Камилло 3 0
5. Дионизи Федерико 2 0
6. Роден Маркус 2 0
7. Курадо Маркос 2 0
8. Шиминьски Пшемыслав 2 0
9. Болока Даниэль 2 0
10. Трибуцци Алессио 2 0
11. Сальви Алессандро 1 0
12. Капуано Марко 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 6 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 4 1
5. Ди Кьяра Джанлука 4 0
6. Росси Марко II 4 0
7. Дель Прато Энрико 4 0
8. Льотти Даниэле 2 1
9. Ставропулос Димитрис 2 1
10. Лояконо Джузеппе 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Де Розе Франческо 2 0
14. Шитум Марио 2 0
15. Роландо Габриэле 2 0
16. Ривас Ригоберто 2 0
17. Бьянки Николо 1 0
18. Лакичевич Иван 1 0
19. Плиццари Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 27.78% (5)
 Реджина 11.76% (2) 35.29% (6) 17.65% (3) 17.65% (3) 0 17.65% (3)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина
Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Реджина: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:4 Реджина Кубок Фрозиноне 1:2 Реджина Серия B Реджина 1:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 2:0 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 18 10 7 1 34 - 16 37
2. Читтаделла Заявка 18 10 3 5 30 - 15 33
3. СПАЛ 2013 Заявка 18 9 5 4 25 - 16 32
4. Салернитана 2:0 Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
5. Монца Заявка 18 8 7 3 27 - 14 31
6. Лечче Заявка 18 7 8 3 32 - 22 29
7. Кьево Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 18 5 6 7 26 - 29 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
15. Кремонезе Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара 0:2 Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. Читтаделла Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана 2:0 Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
7. Кьево Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Лечче Заявка 9 3 5 1 18 - 12 14
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Брешия Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
12. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Пескара 0:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 9 5 3 1 17 - 11 18
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Кьево Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
5. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Читтаделла Заявка 9 4 1 4 13 - 9 13
7. Монца Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
9. Салернитана 2:0 Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара 0:2 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Фолоруншо Майкл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Шиминьски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 2.75 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 2.78 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 4.10 1.28
  27.72 4.91 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.11 2.60 1.45 1.94 1.80 1.51 2.45 1.18 4.40
5.70 1.10 4.80 1.15 2.54 1.49 1.93 1.87 1.59 2.51 1.28 3.68 1.19 4.55 1.05 7.90 1.03 8.80
4.80 1.15 3.75 1.25 1.62 2.20 2.21 1.66 1.13 5.40 1.67 2.20 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.02 8.50 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 20.00
7.01 1.12 1.49 2.72 1.28 3.83 1.46 2.84 1.30 3.69 1.55 2.56 1.37 3.23 1.18 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.54 1.57 2.32 1.28 3.45 1.05 8.40
2.30 1.62 1.61 2.32 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.77 1.97 1.22 4.00 1.32 3.20 1.02 11.00
2.39 1.61 1.97 1.90 1.53 2.60 1.35 3.32 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.34 2.06 1.71 1.47 2.55 1.11 6.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.55
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.00 1.25
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