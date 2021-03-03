Аталанта
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Кротоне
7' Желтая карточкаМагальян Лисандро
1:0
12' ГолГосенс Робин
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
7 Уна АдамНападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|14 (1)
|0.58
|2.
|Сапата Дуван
|9 (1)
|0.38
|3.
|Госенс Робин
|8
|0.33
|4.
|Иличич Йосип
|4 (1)
|0.17
|5.
|Гомес Алехандро
|4
|0.17
|6.
|Малиновский Руслан
|2
|0.08
|7.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.08
|8.
|Пашалич Марио
|2
|0.08
|9.
|Толой Рафаэл
|2
|0.08
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0.08
|11.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.08
|12.
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|13.
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|14.
|Миранчук Алексей
|1
|0.04
|15.
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|16.
|Паломино Хосе
|0
|0
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|7 (3)
|0.29
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.25
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.08
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.04
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.04
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.04
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.04
|8.
|Уна Адам
|1
|0.04
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.04
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|7
|0
|2.
|Госенс Робин
|6
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|5
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|5
|0
|5.
|Джимсити Берат
|5
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Пашалич Марио
|2
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Иличич Йосип
|1
|0
|13.
|Мохика Хоан
|1
|0
|14.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|15.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|7
|0
|2.
|Марроне Лука
|6
|0
|3.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|2
|0
|13.
|Вулич Милош
|2
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|16.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|17.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|18.
|Сими Нванкво
|1
|0
|19.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|20.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|21.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|10.91% (6)
|16.36% (9)
|18.18% (10)
|16.36% (9)
|21.82% (12)
|16.36% (9)
|Кротоне
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта
Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне
Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|25
|16
|5
|4
|47 - 29
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|55 - 31
|47
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|48 - 37
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|31 - 27
|36
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|33 - 36
|31
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 37
|29
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 33
|29
|13.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|26 - 36
|27
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 36
|26
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 44
|26
|16.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 41
|19
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|25
|3
|4
|18
|23 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|30 - 18
|22
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 21
|12
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|3
|10
|9 - 33
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Кротоне
Исход игры
Аталанта
99.4% (154)
Ничья
0% (0)
Кротоне
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.59% (93)
Меньше
38.41% (58)
Обе команды забьют
Да
32.45% (49)
Нет
67.55% (102)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.1% (56)
3:0 Аталанта
24.5% (38)
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2:1 Аталанта
9.7% (15)
4:1 Аталанта
5.8% (9)
4:0 Аталанта
2.6% (4)
5:0 Аталанта
1.3% (2)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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