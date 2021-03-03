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  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Кротоне
0'
7' Желтая карточка
Магальян Лисандро
1:0
12' Гол
Госенс Робин
14'
57
Спортьелло
Марко
6
Паломино
Хосе
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
32
Пессина
Маттео
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
21
Дзанеллато
Никколо
95
Эдуардо
Энрике
30
Мессьяс
Жуниор
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
97
Ривьер
Эммануэль
Аталанта
3-4-2-1
Кротоне
3-5-2

Ход матча

7'
 
Магальян Лисандро
12'
Госенс Робин
(Иличич Йосип)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 14 (1) 0.58
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.38
3. Госенс Робин 8 0.33
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.17
5. Гомес Алехандро 4 0.17
6. Малиновский Руслан 2 0.08
7. Ромеро Кристиан 2 0.08
8. Пашалич Марио 2 0.08
9. Толой Рафаэл 2 0.08
10. Хатебур Ханс 2 0.08
11. Ламмерс Сэм 2 0.08
12. Фройлер Ремо 1 0.04
13. Де Рон Мартен 1 0.04
14. Миранчук Алексей 1 0.04
15. Пессина Маттео 1 0.04
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.29
2. Мессьяс Жуниор 6 0.25
3. Големич Владимир 2 (1) 0.08
4. Молина Сальваторе 1 0.04
5. Реца Аркадиуш 1 0.04
6. Ривьер Эммануэль 1 0.04
7. Вулич Милош 1 0.04
8. Уна Адам 1 0.04
9. Дзанеллато Никколо 1 0.04
10. Эдуардо Энрике 1 0.04
11. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Толой Рафаэл 5 0
4. Де Рон Мартен 5 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 7 0
2. Марроне Лука 6 0
3. Реца Аркадиуш 6 0
4. Луперто Себастьяно 4 1
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Бенали Ахмед 1 0
17. Джиджи Коффи 1 0
18. Сими Нванкво 1 0
19. Молина Сальваторе 1 0
20. Дзанеллато Никколо 1 0
21. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 10.91% (6) 16.36% (9) 18.18% (10) 16.36% (9) 21.82% (12) 16.36% (9)
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта
Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне
Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Кротоне 1:2 Аталанта Серия A Кротоне 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:1 Кротоне Серия A Аталанта 1:0 Кротоне Серия A
Кротоне 1:3 Аталанта Серия A Кротоне 2:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 13'
    Крайне неожиданно реализовали свой шанс хозяева, но теперь они только будут наращивать своё преимущество. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Счет в нашем матче открыт. Провели затяжную атаку футболисты хозяев, последовал навес в штрафную площадь, где здорово на "втором этаже" сыграл  Госенс. 
  • 10'
    Десять минут игры позади! Немного активней начали действовать футболисты "Аталанты". 
  • Опасный момент
    9'
    Вот и первый момент! Заработали угловой хозяева, соперник отбился, но атака продолжилась, и завершил её плотным ударом  Робин Госенс - рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    8'
    Вот и первые предупреждения пошли в нашем матче. Магальян за подножку был наказан. Не стал церемониться с футболистам главный арбитр, сразу пошел по карточкам. 

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  • 7'
    Много нарушений мы видим, арбитр постоянно в центре внимания у нас. 
  • 6'
    Футболисты "Аталанты" совсем недавно провели достаточно хороший матч против мадридского "Реала" в ЛЧ, и лишь проиграли в 1 гол. 
  • 5'
    В спокойном темпе начали обе команды. Много борьбы мы видим в центральном круге. Инициатива переходит от одного коллектива к другому. 
  • 3'
    На протяжении шести матче футболисты "Кротоне" не чувствуют запаха победы. В графе последние встречи - у них только одни поражения. 
  • 2'
    Симоне Соцца - главный арбитр этого матча! Пожелаем удачи этому человеку. Она ему обязательно понадобиться! Матч достаточно сложный. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинаем, друзья! Первый тайм начался! 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.80 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 9.00 20.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.80 20.00
  1.16 8.44 22.47

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.55 1.10 4.80 1.15 2.54 1.49 2.22 1.66 1.79 2.14 1.43 2.83 1.26 3.70 1.13 5.25 1.09 5.75 1.02 9.70
14.00 1.01 5.50 1.14 4.50 1.19 2.70 1.47 2.20 1.72 1.91 1.90 1.73 2.12 1.77 2.05 1.40 2.95 1.29 3.55 1.13 5.50 1.10 6.10 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 12.50
6.51 1.14 2.94 1.43 2.65 1.52 2.34 1.65 2.02 1.87 1.81 2.08 1.62 2.39 1.50 2.73 1.31 3.60 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.20 4.55
2.65 1.45 1.70 2.15 1.32 3.55
3.69 1.31 3.02 1.42 2.13 1.77 1.79 2.13 1.55 2.58 1.32 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.14 3.85 1.26 2.19 1.68 1.63 2.28 1.36 3.12 1.16 5.25
2.15 1.69 1.60 2.25 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.63
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Аталанта 1:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Кротоне

Исход игры
Аталанта
99.4% (154)
Ничья
0% (0)
Кротоне
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.59% (93)
Меньше
38.41% (58)
Обе команды забьют
Да
32.45% (49)
Нет
67.55% (102)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.1% (56)
3:0 Аталанта
24.5% (38)
3:1 Аталанта
14.2% (22)
2:1 Аталанта
9.7% (15)
4:1 Аталанта
5.8% (9)
4:0 Аталанта
2.6% (4)
5:0 Аталанта
1.3% (2)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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