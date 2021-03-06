Виртус Энтелла
0:0
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Асколи
20' Желтая карточкаБюхель Марсель
26' Желтая карточкаПеллиццер Микеле
46' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
53' Желтая карточкаПинна Симоне
64' Желтая карточкаДрагомир Влад
68' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
75' Вторая желтая карточкаБюхель Марсель
76' Красная карточкаКрагль Оливер
18
Пинна
Симоне
27
Эрамо
Мирко
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Ход матча
20'
26'
46'
53'
64'
68'
75'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.19
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.11
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.11
|4.
|Коста Филиппо
|2
|0.07
|5.
|Брешанини Марко
|2
|0.07
|6.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.07
|8.
|Пеллиццер Микеле
|1
|0.04
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|10.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|11.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|12.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|13.
|Маццокко Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.22
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.19
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.11
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Мости Никола
|1
|0.04
|10.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|11.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|12.
|Кирико Козимо
|0
|0
|13.
|Кваранта Данило
|0
|0
|14.
|Пьерини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|8
|1
|2.
|Кьоза Марко
|9
|0
|3.
|Пеллиццер Микеле
|6
|0
|4.
|Коста Филиппо
|6
|0
|5.
|Крими Марко
|4
|1
|6.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|7.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|8.
|Сеттембрини Андреа
|3
|1
|9.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|10.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|16.
|Тоскано Марко
|2
|0
|17.
|Брунори Маттео
|2
|0
|18.
|Клеур Габриэль
|2
|0
|19.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|20.
|Ниццетто Лука
|1
|0
|21.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|22.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|23.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|24.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|25.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бюхель Марсель
|8
|2
|2.
|Броско Риккардо
|7
|1
|3.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|4.
|Шарич Дарио
|5
|0
|5.
|Джербо Альберто
|4
|0
|6.
|Кирико Козимо
|4
|0
|7.
|Крагль Оливер
|2
|1
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|9.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|10.
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|11.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|12.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|13.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|14.
|Сини Симоне
|2
|0
|15.
|Леали Никола
|2
|0
|16.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|18.
|Баич Риад
|2
|0
|19.
|Кваранта Данило
|2
|0
|20.
|Пинна Симоне
|2
|0
|21.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|22.
|Simone Simeri
|0
|1
|23.
|Личо Деан
|0
|1
|24.
|Париджини Витторио
|1
|0
|25.
|Кавион Микеле
|1
|0
|26.
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|27.
|Тупта Любомир
|1
|0
|28.
|Мости Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Асколи
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лечче 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи
Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|27
|12
|10
|5
|37 - 24
|46
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|37 - 40
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|2.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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