Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Удинезе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Паволетти Леонардо сейчас получил желтую

45' Бекао Родриго из команды Удинезе вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Жуан Педро не пострадал и надо продолжать игру!

44' Бекао Родриго наказан за толчок Жуан Педро

44' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Кальяри , будет отменен из-за фола.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Г О О О О О Л! Кальяри забивает! Жуан Педро отличился.

36' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Как он промахнулся? Наингголан Раджа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Андреа Карбони из команды Кальяри делает пас партнеру.

35' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

30' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Викарио Гульельмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Удинезе

27' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

23' Форестьери Фернандо из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Удар от ворот произведет Удинезе

23' Матч возобновлен

22' Матч остановлен

21' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

18' Уолас Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Перейра Роберто не смог попасть в створ ударом издали

16' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Андреа Карбони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

14' Арслан Толгай-Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хорошую попытку сделал Форестьери Фернандо . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

9' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Удинезе

9' Андреа Карбони из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

7' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Удинезе

5' Андреа Карбони нанес удар, но промахнулся очень сильно.

5' Паволетти Леонардо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

4' Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Асамоа Квадво нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

1' Жуан Педро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кальяри начинает с центра поля