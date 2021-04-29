Удинезе
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Стадион: Дачия-Арена
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|8 (3)
|0.24
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.12
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.09
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.09
|5.
|Арслан Толгай-Али
|3
|0.09
|6.
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0.06
|9.
|Молина Науэль
|1
|0.03
|10.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|11.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|12.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|13.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|14.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|16.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|17.
|Браф Джейден
|1
|0.03
|18.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (5)
|0.76
|2.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.27
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.21
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.15
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.12
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.09
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|8.
|Алекс Сандро
|2
|0.06
|9.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|10.
|Рабио Адриен
|2
|0.06
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|13.
|Мело Артур
|1
|0.03
|14.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|17.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|18.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|19.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Перейра Роберто
|7
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|3
|2
|4.
|Самир Каэтано
|6
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|6.
|Муссо Хуан
|5
|0
|7.
|Бекао Родриго
|5
|0
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Уолас Соуза
|2
|0
|10.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|11.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|12.
|Окака Стефано
|1
|0
|13.
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|14.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|16.
|Несторовски Илья
|1
|0
|17.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|18.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|19.
|Молина Науэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|10.
|Мората Альваро
|2
|1
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|13.
|Мело Артур
|3
|0
|14.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|Ювентус
|14.06% (9)
|14.06% (9)
|14.06% (9)
|15.63% (10)
|17.19% (11)
|25% (16)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино
Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа
Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|72 - 29
|79
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|60 - 41
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|73 - 37
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 46
|61
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|40 - 41
|41
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|42 - 62
|33
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|33
|5
|3
|25
|42 - 83
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|31 - 20
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|13.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|21 - 36
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
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Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Исход игры
Удинезе
0% (0)
Ничья
2.6% (1)
Ювентус
97.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
75% (27)
Нет
25% (9)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
56.4% (22)
0:2 Ювентус
12.8% (5)
1:3 Ювентус
10.3% (4)
0:1 Ювентус
10.3% (4)
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