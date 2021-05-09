Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Мандрагора Роландо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

95' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Выглядело как неплохой момент. Димарко Федерико из команды Верона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

93' Удар от ворот произведет Торино

93' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Верона имеет хороший шанс забить.

91' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Верона

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бремер Глейсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Калинич Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Г О О О О Л - Димарко Федерико изменил счет на табло!

87' Войвода Мергим снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

85' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Команда Торино забила мяч, хотя лучше играли соперники

84' Игрок команды Торино отправляет мяч за спину защитников.

83' Лазович Дарко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Удар от ворот произведет Торино

83' Эбрима Колли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Эбрима Колли из команды Верона делает пас партнеру.

81' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

77' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

75' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гюнтер Корай из команды Верона

73' Удар от ворот произведет Торино

72' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игра в одни ворота сейчас. Верона доминирует и владеет мячом

70' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ансальди Кристиан из команды Торино

69' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эбрима Колли из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.

65' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Буонджорно Алессандро из команды Торино

63' Барак Антонин из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Удар от ворот произведет Верона

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Гюнтер Корай получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Гюнтер Корай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тактическая замена. Дзакканьи Маттиа уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

56' Верона имеет хороший шанс забить.

56' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Сальседо Эдди из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Торино

51' Сальседо Эдди не смог попасть в створ ударом издали

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Кулу Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Н'Кулу Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Выглядело как неплохой момент. Дзакканьи Маттиа из команды Верона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Торино