Италия: Серия A 2020-2021
Верона
1:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Торино
34' Желтая карточкаДавидович Павел
38' Желтая карточкаН'Кулу Николя
83' Желтая карточкаГюнтер Корай
0:1
85' ГолВойвода Мергим
87' Желтая карточкаВойвода Мергим
1:1
88' ГолДимарко Федерико
89' Желтая карточкаКалинич Никола
90' Желтая карточкаМандрагора Роландо
25
Пандур
Ивор
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
34'
38'
83'
85'
87'
88'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.2
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.14
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.11
|4.
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|5.
|Фараони Марко
|2
|0.06
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.06
|9.
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|10.
|Илич Иван
|2
|0.06
|11.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|12.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|13.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|14.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.35
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.18
|3.
|Санабрия Антонио
|5
|0.15
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.12
|5.
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|6.
|Лукич Саша
|3
|0.09
|7.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|8.
|Войвода Мергим
|2
|0.06
|9.
|Иццо Армандо
|2
|0.06
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|12.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|13.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|14.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|15.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|16.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|17.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фараони Марко
|8
|0
|2.
|Давидович Павел
|8
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|8
|0
|4.
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|5.
|Барак Антонин
|4
|1
|6.
|Стураро Стефано
|5
|0
|7.
|Тамез Адриен
|5
|0
|8.
|Димарко Федерико
|5
|0
|9.
|Ловато Маттео
|5
|0
|10.
|Лазович Дарко
|3
|0
|11.
|Гюнтер Корай
|3
|0
|12.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|13.
|Велозу Мигель
|1
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Виейра Ронни
|1
|0
|20.
|Данци Андреа
|1
|0
|21.
|Илич Иван
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|8
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Н'Кулу Николя
|5
|0
|4.
|Верди Симоне
|5
|0
|5.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|6.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|7.
|Белотти Андреа
|4
|0
|8.
|Линетти Кароль
|4
|0
|9.
|Лукич Саша
|4
|0
|10.
|Мандрагора Роландо
|2
|1
|11.
|Иццо Армандо
|3
|0
|12.
|Войвода Мергим
|3
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|15.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|16.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|17.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|18.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|19.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|20.
|Гояк Амер
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|35.29% (12)
|17.65% (6)
|Торино
|10.87% (5)
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|34.78% (16)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона
Торино Последние 20 матчей: +6 =8 -6Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома
Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|8.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|3:1 Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|3:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|3:1 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Верона 1:1 Торино
Исход игры
Верона
30.8% (40)
Ничья
45.4% (59)
Торино
23.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (43)
Меньше
66.67% (86)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (57)
2:1 Верона
16.9% (22)
1:2 Торино
13.1% (17)
1:0 Верона
10.8% (14)
0:1 Торино
8.5% (11)
2:0 Верона
1.5% (2)
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