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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Верона
1:1
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
34' Желтая карточка
Давидович Павел
38' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
83' Желтая карточка
Гюнтер Корай
0:1
85' Гол
Войвода Мергим
87' Желтая карточка
Войвода Мергим
1:1
88' Гол
Димарко Федерико
89' Желтая карточка
Калинич Никола
90' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
90'+6
25
Пандур
Ивор
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
7
Барак
Антонин
8
Лазович
Дарко
9
Сальседо
Эдди
20
Дзакканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
39
Сиригу
Сальваторе
3
Бремер
Глейсон
33
Н'Кулу
Николя
99
Буонджорно
Алессандро
27
Войвода
Мергим
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
24
Верди
Симоне
15
Ансальди
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
9
Белотти
Андреа
Верона
3-4-2-1
Торино
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.2
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.14
3. Димарко Федерико 4 0.11
4. Лазович Дарко 3 0.09
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Сальседо Эдди 2 0.06
10. Илич Иван 2 0.06
11. Калинич Никола 1 0.03
12. Тамез Адриен 1 0.03
13. Колли Эбрима 1 0.03
14. Бесса Даниэль 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (3) 0.35
2. Дзадза Симоне 6 0.18
3. Санабрия Антонио 5 0.15
4. Бремер Глейсон 4 0.12
5. Мандрагора Роландо 3 0.09
6. Лукич Саша 3 0.09
7. Бонаццоли Федерико 2 0.06
8. Войвода Мергим 2 0.06
9. Иццо Армандо 2 0.06
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Верди Симоне 1 0.03
12. Синго Уилфрид 1 0.03
13. Ринкон Томас 1 0.03
14. Мейте Суалихо 1 0.03
15. Гояк Амер 1 0.03
16. Н'Кулу Николя 1 0.03
17. Линетти Кароль 1 0.03

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 8 0
2. Давидович Павел 8 0
3. Маньяни Джанджакомо 8 0
4. Дзакканьи Маттиа 6 0
5. Барак Антонин 4 1
6. Стураро Стефано 5 0
7. Тамез Адриен 5 0
8. Димарко Федерико 5 0
9. Ловато Маттео 5 0
10. Лазович Дарко 3 0
11. Гюнтер Корай 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Виейра Ронни 1 0
20. Данци Андреа 1 0
21. Илич Иван 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 8 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Н'Кулу Николя 5 0
4. Верди Симоне 5 0
5. Синго Уилфрид 3 1
6. Дзадза Симоне 4 0
7. Белотти Андреа 4 0
8. Линетти Кароль 4 0
9. Лукич Саша 4 0
10. Мандрагора Роландо 2 1
11. Иццо Армандо 3 0
12. Войвода Мергим 3 0
13. Буонджорно Алессандро 3 0
14. Бонаццоли Федерико 2 0
15. Санабрия Антонио 2 0
16. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
17. Ансальди Кристиан 1 0
18. Родригес Рикардо 1 0
19. Базелли Даниэле 1 0
20. Гояк Амер 1 0
21. Сегре Джакопо 1 0
22. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 8.82% (3) 17.65% (6) 5.88% (2) 14.71% (5) 35.29% (12) 17.65% (6)
 Торино 10.87% (5) 8.7% (4) 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9) 34.78% (16)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона
Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона
Торино Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома
Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Торино 1:1 Верона Серия A Торино 1:1 Верона Серия A Верона 3:3 Торино Серия A Верона 2:1 Торино Серия A
Торино 2:2 Верона Серия A Торино 0:0 Верона Серия A Верона 2:2 Торино Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 0:1 Верона Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 1:4 Верона Серия B Верона 1:3 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
8. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри 3:1 Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто 1:3 Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри 3:1 Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто 1:3 Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто 1:3 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри 3:1 Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Верона 30.8% (40)
X 45.4% (59)
Торино 23.8% (31)
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Прогнозы на матч Верона 1:1 Торино

Исход игры
Верона
30.8% (40)
Ничья
45.4% (59)
Торино
23.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (43)
Меньше
66.67% (86)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (57)
2:1 Верона
16.9% (22)
1:2 Торино
13.1% (17)
1:0 Верона
10.8% (14)
0:1 Торино
8.5% (11)
2:0 Верона
1.5% (2)
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