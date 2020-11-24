Подбескидзе
2:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Заглембе Любин
12' Желтая карточкаГулдан Любомир
0:0
13' Не забитый пенальтиLukasz Sierpina
1:0
23' ГолMateusz Marzec
47' Желтая карточкаШимич Лоренцо
58' Желтая карточкаMarko Roginic
1:1
72' ГолСирк Рок
2:1
74' ГолУббинк Корнелис
76' Желтая карточкаAleksander Komor
78' Желтая карточкаДражич Деян
22
Kacper
Gach
21
Кочиш
Гергё
17
Шиш
Патрик
9
Сирк
Рок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Martín Iván1
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
74 Kamil Kruk
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
12'
13'
0:0
23'
1:0
47'
58'
72'
1:1
74'
2:1
76'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.5
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.1
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.1
|4.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.1
|5.
|Karol Danielak
|1
|0.1
|6.
|Aleksander Komor
|1
|0.1
|7.
|Mateusz Marzec
|1
|0.1
|8.
|Maksymilian Sitek
|1
|0.1
|9.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|10.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|11.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|12.
|Marko Roginic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гулдан Любомир
|2
|0.2
|2.
|Балич Саша
|2
|0.2
|3.
|Сирк Рок
|2
|0.2
|4.
|Шимич Лоренцо
|2
|0.2
|5.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.1
|6.
|Бохар Дамьян
|1
|0.1
|7.
|Живец Саша
|1
|0.1
|8.
|Ходына Кацпер
|1
|0.1
|9.
|Шиш Патрик
|1
|0.1
|10.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|11.
|Дражич Деян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Aleksander Komor
|1
|1
|3.
|Marko Roginic
|2
|0
|4.
|Kacper Gach
|2
|0
|5.
|Новак Томаш
|1
|0
|6.
|Lukasz Sierpina
|1
|0
|7.
|Модельски Филип
|1
|0
|8.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|9.
|Рундич Милан
|1
|0
|10.
|Rafal Figiel
|1
|0
|11.
|Кочиш Гергё
|1
|0
|12.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|13.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|14.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|15.
|Maksymilian Sitek
|1
|0
|16.
|Martín Iván1
|1
|0
|17.
|Filip Laskowski
|1
|0
|18.
|Szymon Mroczko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|3
|0
|2.
|Сирк Рок
|3
|0
|3.
|Шимич Лоренцо
|3
|0
|4.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|5.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|6.
|Дражич Деян
|2
|0
|7.
|Зубровски Якуб
|2
|0
|8.
|Шиш Патрик
|1
|0
|9.
|Йончи Доминик
|1
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Заглембе Любин
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец
Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =4 -6Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Подбескидзе 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Подбескидзе 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 3:0 Заглембе Любин Второй дивизион Заглембе Любин 3:1 Подбескидзе Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|Краковия
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Подбескидзе
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|15.
|Пяст
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|16.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров