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Пяст
1:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
10' Гол
Сверчок Якуб
1:1
14' Гол
Мраз Самуэл
33' Желтая карточка
Храпек Михал
45' Желтая карточка
Малярчик Петр
90'+3
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
18
Соколовски
Патрик
6
Храпек
Михал
19
Милевски
Себастиан
16
Стечик
Доминик
70
Сверчок
Якуб
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
77
Бартолевски
Матеуш
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
8
Пореба
Лукаш
14
Зубровски
Якуб
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
Пяст
4-4-2
Заглембе Любин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 4 (1) 0.33
2. Жиро Михал 3 (2) 0.25
3. Алвеш Тьягу 1 0.08
4. Червински Якуб 1 0.08
5. Малярчик Петр 1 0.08
6. Милевски Себастиан 1 0.08
7. Стечик Доминик 1 0.08
8. Бадья Херард 0 0
9. Голубек Якуб 0 0
10. Кончковски Мартин 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.25
2. Гулдан Любомир 2 0.17
3. Ходына Кацпер 2 0.17
4. Балич Саша 2 0.17
5. Сирк Рок 2 0.17
6. Стажиньски Филип 1 (1) 0.08
7. Живец Саша 1 0.08
8. Бохар Дамьян 1 0.08
9. Мраз Самуэл 1 0.08
10. Шиш Патрик 1 0.08
11. Пореба Лукаш 0 0
12. Дражич Деян 0 0
13. Зубровски Якуб 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Киркесков Миккель 2 0
3. Сверчок Якуб 2 0
4. Жиро Михал 2 0
5. Храпек Михал 2 0
6. Червински Якуб 2 0
7. Соколовски Патрик 2 0
8. Йодловец Томаш 1 0
9. Голубек Якуб 1 0
10. Бадья Херард 1 0
11. Малярчик Петр 1 0
12. Кончковски Мартин 1 0
13. Гук Томаш 1 0
14. Вида Кристофер 1 0
15. Милевски Себастиан 1 0
16. Стечик Доминик 1 0
17. Хиек Хавьер 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Шимич Лоренцо 4 0
2. Балич Саша 3 0
3. Сирк Рок 3 0
4. Зубровски Якуб 3 0
5. Гулдан Любомир 2 0
6. Вуйцицки Якуб 2 0
7. Дражич Деян 2 0
8. Шиш Патрик 2 0
9. Башкиров Евгений 1 0
10. Йончи Доминик 1 0
11. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3)
 Заглембе Любин 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 0 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст
Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец
Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса
Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
5. Заглембе Любин Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
6. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
7. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
8. Погонь Щецин Заявка 10 4 4 2 11 - 7 16
9. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
10. Лех Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
13. Висла Плоцк Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Пяст Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
16. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
5. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
7. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
5. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
6. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
8. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Малярчик Петр получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сверчок Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.57 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.36 3.96
  4.49 1.47 6.86

Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.03 8.30 1.07 3.50 1.29 2.65 1.42 2.17 1.69 1.70 2.08 1.69 2.17 1.51 2.65 1.10 6.25 1.13 5.30 1.07 7.50 1.02 12.00 1.03 10.00 0.00 19.00 1.04 9.00
8.50 1.03 7.70 1.06 3.50 1.28 2.72 1.46 1.92 1.94 1.51 2.56 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.00
3.79 1.29 3.29 1.36 2.84 1.45 2.24 1.69 1.52 2.62 1.30 3.68 1.66 2.30 1.43 2.92 1.32 3.53 1.52 2.62 1.31 3.63 1.35 3.34 1.55 2.56 1.39 3.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
1.91 1.92 1.40 2.85 1.11 5.80 1.37 2.95 1.02 11.00 1.01 12.60
2.83 1.43 1.92 1.88 1.43 2.83
3.01 1.40 2.48 1.56 1.94 1.93 1.57 2.45 1.41 2.98 1.26 3.93 1.22 4.41 1.11 6.98 1.23 4.21 1.17 5.23
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.41 1.71 2.06 1.31 3.35
2.75 1.45 1.73 2.11 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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