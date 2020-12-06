Пяст
1:1
Конец матча
Стадион: Пяст
Заглембе Любин
1:0
10' ГолСверчок Якуб
1:1
14' ГолМраз Самуэл
33' Желтая карточкаХрапек Михал
45' Желтая карточкаМалярчик Петр
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
10'
1:0
14'
1:1
33'
45'
76'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|4 (1)
|0.33
|2.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.25
|3.
|Алвеш Тьягу
|1
|0.08
|4.
|Червински Якуб
|1
|0.08
|5.
|Малярчик Петр
|1
|0.08
|6.
|Милевски Себастиан
|1
|0.08
|7.
|Стечик Доминик
|1
|0.08
|8.
|Бадья Херард
|0
|0
|9.
|Голубек Якуб
|0
|0
|10.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.25
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.17
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.17
|4.
|Балич Саша
|2
|0.17
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.17
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.08
|7.
|Живец Саша
|1
|0.08
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.08
|9.
|Мраз Самуэл
|1
|0.08
|10.
|Шиш Патрик
|1
|0.08
|11.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|12.
|Дражич Деян
|0
|0
|13.
|Зубровски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|4.
|Жиро Михал
|2
|0
|5.
|Храпек Михал
|2
|0
|6.
|Червински Якуб
|2
|0
|7.
|Соколовски Патрик
|2
|0
|8.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|9.
|Голубек Якуб
|1
|0
|10.
|Бадья Херард
|1
|0
|11.
|Малярчик Петр
|1
|0
|12.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|13.
|Гук Томаш
|1
|0
|14.
|Вида Кристофер
|1
|0
|15.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|16.
|Стечик Доминик
|1
|0
|17.
|Хиек Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|2.
|Балич Саша
|3
|0
|3.
|Сирк Рок
|3
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|3
|0
|5.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|7.
|Дражич Деян
|2
|0
|8.
|Шиш Патрик
|2
|0
|9.
|Башкиров Евгений
|1
|0
|10.
|Йончи Доминик
|1
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Заглембе Любин
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
|0
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст
Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +11 =4 -5Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец
Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Заглембе Любин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Заглембе Любин Кубок Польши Пяст 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Пяст 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Пяст Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|6.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|5.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров