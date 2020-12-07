Панетоликос
2:1
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Лариса
1:0
16' ГолВергос Николаос
29' Желтая карточкаМихаил Алексиос
29' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
1:0
30' Не забитый пенальтиАрийиби Гболи
56' Желтая карточкаTheocharis Iliadis
58' Желтая карточкаJorge Diaz1
62' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
62' Желтая карточкаЯколиш Антонио
68' Желтая карточкаФилип Стелиано
71' Желтая карточкаЖижич Никола
80' Желтая карточкаВергос Николаос
2:0
87' ПенальтиВергос Николаос
90' Желтая карточкаМелиссас Никос
2:1
90' ГолЮнес Хамза
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
-
12 Gergely NagyВратарь
- Защитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
Ход матча
16'
29'
30'
1:0
58'
62'
62'
68'
71'
80'
87'
2:0
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.18
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.18
|3.
|Javier Mendoza
|1 (1)
|0.09
|4.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.09
|5.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|4 (1)
|0.4
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.1
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.1
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.1
|5.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|6.
|Филип Стелиано
|0
|0
|7.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|8.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Diaz1
|4
|0
|2.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|3.
|Вергос Николаос
|2
|0
|4.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|5.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|6.
|Vanderson
|0
|1
|7.
|Таар Аймен
|0
|1
|8.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|9.
|Manolis Tzanakakis
|1
|0
|10.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|11.
|Далсью
|1
|0
|12.
|Мелиссас Никос
|1
|0
|13.
|Перейра Элиас
|1
|0
|14.
|Angelos Tsigaras
|1
|0
|15.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|4
|0
|2.
|Дурмишай Фиорин
|4
|0
|3.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|4.
|Спарв Тим
|3
|0
|5.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|6.
|Труич Никола
|3
|0
|7.
|Милосавлевич Радомир
|3
|0
|8.
|Михаил Алексиос
|2
|0
|9.
|Плателлас Вангелис
|2
|0
|10.
|Юнес Хамза
|2
|0
|11.
|Manolis Bertos
|1
|0
|12.
|Жижич Никола
|1
|0
|13.
|Николиас Александрос
|1
|0
|14.
|Мужек Матео
|1
|0
|15.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|16.
|Theocharis Iliadis
|1
|0
|17.
|Georgios Maidanos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Лариса
|0
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК
Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса
Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|ПАОК
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|3.
|Арис Салоники
|10
|7
|2
|1
|16 - 7
|23
|4.
|АЕК
|9
|6
|1
|2
|16 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|6.
|Атромитос
|11
|3
|5
|3
|11 - 15
|14
|7.
|Волос
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|8.
|Астерас
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|ПАС Янина
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|ОФИ
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Панетоликос
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|13.
|Лариса
|10
|1
|3
|6
|7 - 17
|6
|14.
|Ламия
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Атромитос
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|ПАС Янина
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Лариса
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Волос
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|Панатинаикос
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|9.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|10.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
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