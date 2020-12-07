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Панетоликос
2:1
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
1:0
16' Гол
Вергос Николаос
29' Желтая карточка
Михаил Алексиос
29' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
1:0
30' Не забитый пенальти
Арийиби Гболи
56' Желтая карточка
Theocharis Iliadis
58' Желтая карточка
Jorge Diaz1
62' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
62' Желтая карточка
Яколиш Антонио
68' Желтая карточка
Филип Стелиано
71' Желтая карточка
Жижич Никола
80' Желтая карточка
Вергос Николаос
2:0
87' Пенальти
Вергос Николаос
90' Желтая карточка
Мелиссас Никос
2:1
90' Гол
Юнес Хамза
90'+7
1
Christopher
Knett
27
Manolis
Tzanakakis
66
Apostolos
Konstantopoulos
54
Giorgos
Liavas
10
Далсью
6
Таар
Аймен
37
Angelos
Tsigaras
92
Яколиш
Антонио
11
Jorge
Diaz1
12
Арийиби
Гболи
29
Вергос
Николаос
12
Gergely
Nagy
25
Manolis
Bertos
16
Жижич
Никола
4
Theocharis
Iliadis
5
Михаил
Алексиос
7
Филип
Стелиано
8
Милосавлевич
Радомир
6
Спарв
Тим
17
Dimitris
Pinakas
92
Труич
Никола
9
Дурмишай
Фиорин
Панетоликос
4-2-3-1
Лариса
5-3-2

Ход матча

16'
Вергос Николаос
(Яколиш Антонио)
1:0
29'
 
Михаил Алексиос
29'
 
Милосавлевич Радомир
30'
Арийиби Гболи
1:0
56'
 
Theocharis Iliadis
57'
Javier Mendoza
Арийиби Гболи
 
58'
Jorge Diaz1
 
60'
 
Глинос Спиридон
Theocharis Iliadis
62'
 
Дурмишай Фиорин
62'
Яколиш Антонио
 
68'
 
Филип Стелиано
68'
Арсура Хоакин
Яколиш Антонио
 
71'
 
Жижич Никола
76'
Мелиссас Никос
Christopher Knett
 
76'
Перейра Элиас
Таар Аймен
 
80'
Вергос Николаос
 
86'
 
Мужек Матео
Труич Никола
86'
 
Юнес Хамза
Михаил Алексиос
87'
Вергос Николаос
2:0
90'
Мелиссас Никос
 
90'
2:1
Юнес Хамза
(Филип Стелиано)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.18
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.18
3. Javier Mendoza 1 (1) 0.09
4. Franco Mazurek 1 (1) 0.09
5. Яколиш Антонио 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.4
2. Спарв Тим 1 0.1
3. Юнес Хамза 1 0.1
4. Мужек Матео 1 0.1
5. Торже Андрей-Габриэль 0 0
6. Филип Стелиано 0 0
7. Дурмишай Фиорин 0 0
8. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Jorge Diaz1 4 0
2. Яколиш Антонио 2 0
3. Вергос Николаос 2 0
4. Aristotle Karasalidis 2 0
5. Giorgos Liavas 2 0
6. Vanderson 0 1
7. Таар Аймен 0 1
8. Nicolas Mazzola 1 0
9. Manolis Tzanakakis 1 0
10. Арийиби Гболи 1 0
11. Далсью 1 0
12. Мелиссас Никос 1 0
13. Перейра Элиас 1 0
14. Angelos Tsigaras 1 0
15. Apostolos Konstantopoulos 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 4 0
2. Дурмишай Фиорин 4 0
3. Торже Андрей-Габриэль 3 0
4. Спарв Тим 3 0
5. Сецерович Аднан 3 0
6. Труич Никола 3 0
7. Милосавлевич Радомир 3 0
8. Михаил Алексиос 2 0
9. Плателлас Вангелис 2 0
10. Юнес Хамза 2 0
11. Manolis Bertos 1 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Николиас Александрос 1 0
14. Мужек Матео 1 0
15. Кости Иоаннис 1 0
16. Theocharis Iliadis 1 0
17. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Лариса 0 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 57.14% (4)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК
Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса
Лариса Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса
Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Лариса: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Панетоликос 3:0 Лариса Суперлига Лариса 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига Панетоликос 2:2 Лариса Суперлига
Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Лариса 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 Панетоликос Футбольная лига Панетоликос 0:1 Лариса Футбольная лига Панетоликос 0:2 Лариса Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 8 1 0 21 - 3 25
2. ПАОК 10 7 3 0 18 - 5 24
3. Арис Салоники 10 7 2 1 16 - 7 23
4. АЕК 9 6 1 2 16 - 7 19
5. Панатинаикос 11 4 3 4 11 - 10 15
6. Атромитос 11 3 5 3 11 - 15 14
7. Волос 10 3 4 3 13 - 16 13
8. Астерас 10 3 3 4 9 - 12 12
9. ПАС Янина 11 3 3 5 13 - 13 12
10. ОФИ 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Аполлон Смирнис 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Панетоликос 11 1 4 6 6 - 15 7
13. Лариса 10 1 3 6 7 - 17 6
14. Ламия 9 0 2 7 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК 5 4 1 0 9 - 2 13
3. АЕК 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Атромитос 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 6 - 8 4
12. Панетоликос 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Лариса 4 0 2 2 2 - 7 2
14. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 2 13
2. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Волос 5 2 2 1 9 - 9 8
5. Панатинаикос 6 2 2 2 7 - 6 8
6. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
8. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
9. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
10. Аполлон Смирнис 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Астерас 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
14. Ламия 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Арийиби Гболи пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    29'
    Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Михаил Алексиос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вергос Николаос бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jorge Diaz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.40 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.20 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.95 3.14
  1.18 5.36 29.11

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.10 4.70 1.17 1.77 1.97 2.06 1.76 1.76 2.07 1.66 2.23 1.11 5.80 1.17 4.60 1.07 7.50 1.02 11.50 1.03 9.80 0.00 24.00
6.20 1.11 5.00 1.17 2.53 1.58 1.83 1.98 1.47 2.60 1.19 4.25 1.13 4.95 1.02 9.30 1.01 10.25
6.11 1.13 4.08 1.22 2.69 1.45 1.68 2.19 1.43 2.78 1.18 4.53 1.45 2.70 1.32 3.25 1.24 3.89 1.23 3.99 1.14 5.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.70 1.44 2.65 1.03 9.50 1.04 9.00
2.32 1.61 1.53 2.50 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 10.75
2.02 1.79 1.65 2.20 1.29 3.41 1.19 4.27 1.32 3.24 1.16 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.85 1.40 2.85 1.11 5.90
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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