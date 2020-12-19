Одд
1:3
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Стрёмсгодсет
0:1
9' ГолСальвесен Ларс-Йорген
1:1
20' ГолРашани Эльбасан
31' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
39' Желтая карточкаРодич Владимир
52' Желтая карточкаКителано Йон
1:2
53' ГолСальвесен Ларс-Йорген
58' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
1:3
66' ГолСальвесен Ларс-Йорген
18
Бёртуфт
Один
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Бёртуфт ОдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Eirik AsanteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
27 Syver Aas
-
24 Меланн Бьёрн
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
9'
20'
1:1
39'
46'
52'
53'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|14
|0.48
|2.
|Рууд Эспен
|7 (3)
|0.24
|3.
|Рашани Эльбасан
|4
|0.14
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.14
|5.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.1
|6.
|Китолано Джошуа
|3
|0.1
|7.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.1
|8.
|Симович Робин
|2
|0.07
|9.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.03
|10.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.03
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.03
|12.
|Kevin Johnsen
|1
|0.03
|13.
|Бёртуфт Один
|1
|0.03
|14.
|Родич Владимир
|0
|0
|15.
|Качи
|0
|0
|16.
|Кителано Йон
|0
|0
|17.
|Bilal Njie
|0
|0
|18.
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.34
|2.
|Johan Hove
|10
|0.34
|3.
|Moses Mawa
|6
|0.21
|4.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.17
|5.
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|6.
|Valdimar Ingimundarson
|2
|0.07
|7.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.03
|8.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|9.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.03
|10.
|Tchamba Bangou
|1
|0.03
|11.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|12.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|13.
|Jack Ipalibo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|5
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|4.
|Кителано Йон
|3
|0
|5.
|Риса Бирк
|3
|0
|6.
|Родич Владимир
|2
|0
|7.
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|8.
|Kasper Lunding
|2
|0
|9.
|Китолано Джошуа
|2
|0
|10.
|Бёртуфт Один
|2
|0
|11.
|Бакенга Мушага
|1
|0
|12.
|Россбах Сондре
|1
|0
|13.
|Качи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|9
|0
|2.
|Jack Ipalibo
|3
|2
|3.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Токстад Кристоффер
|3
|0
|6.
|Стенгель Херман
|3
|0
|7.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|8.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|9.
|Moses Mawa
|3
|0
|10.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|11.
|Mikkel Maigaard
|2
|0
|12.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|13.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|14.
|Halldor Stenevik
|1
|0
|15.
|Johan Hove
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|15.69% (8)
|11.76% (6)
|17.65% (9)
|15.69% (8)
|17.65% (9)
|21.57% (11)
|Стрёмсгодсет
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|30.77% (12)
|10.26% (4)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =7 -10Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт
Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Последние игры между собой
Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|30
|26
|3
|1
|103 - 32
|81
|2.
|Мольде
|Заявка
|30
|20
|2
|8
|77 - 36
|62
|3.
|Волеренга
|Заявка
|29
|14
|10
|5
|47 - 33
|52
|4.
|Русенборг
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|50 - 35
|51
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|29
|12
|12
|5
|56 - 42
|48
|6.
|Викинг
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|54 - 52
|44
|7.
|Одд
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|51 - 49
|43
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|37 - 45
|36
|10.
|Саннефьёрд
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|31 - 43
|34
|11.
|Бранн
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 43
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|41 - 53
|31
|14.
|Старт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|23 - 45
|24
|16.
|Олесунн
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|59 - 11
|45
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|42 - 13
|37
|3.
|Русенборг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|4.
|Волеренга
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|5.
|Одд
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|15.
|Бранн
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|35 - 23
|25
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Саннефьёрд
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|6.
|Викинг
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 30
|19
|7.
|Бранн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|11.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|12.
|Стабек
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|13.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|14.
|Мьёндален
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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