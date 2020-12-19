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Одд
1:3
Конец матча

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
0:1
9' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
1:1
20' Гол
Рашани Эльбасан
31' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
39' Желтая карточка
Родич Владимир
52' Желтая карточка
Кителано Йон
1:2
53' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
58' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
1:3
66' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
90'+6
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Бёртуфт
Один
21
Хаген
Стеффен
5
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
26
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
7
Родич
Владимир
22
Симович
Робин
11
Рашани
Эльбасан
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
4
Tchamba
Bangou
19
Halldor
Stenevik
8
Johan
Hove
7
Стенгель
Херман
20
Mikkel
Maigaard
23
Valdimar
Ingimundarson
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Одд
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 14 0.48
2. Рууд Эспен 7 (3) 0.24
3. Рашани Эльбасан 4 0.14
4. Kasper Lunding 4 0.14
5. Хофф Вебьёрн 3 0.1
6. Китолано Джошуа 3 0.1
7. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.1
8. Симович Робин 2 0.07
9. Коса Маркус Андреас 1 0.03
10. Нордквелле Фредрик 1 0.03
11. Риса Бирк 1 0.03
12. Kevin Johnsen 1 0.03
13. Бёртуфт Один 1 0.03
14. Родич Владимир 0 0
15. Качи 0 0
16. Кителано Йон 0 0
17. Bilal Njie 0 0
18. Йоргенсен Филип 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.34
2. Johan Hove 10 0.34
3. Moses Mawa 6 0.21
4. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.17
5. Токстад Кристоффер 2 0.07
6. Valdimar Ingimundarson 2 0.07
7. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
8. Стенгель Херман 1 0.03
9. Marcus Moelvadgaard 1 0.03
10. Tchamba Bangou 1 0.03
11. Halldor Stenevik 0 0
12. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
13. Jack Ipalibo 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 5 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Кителано Йон 3 0
5. Риса Бирк 3 0
6. Родич Владимир 2 0
7. Коса Маркус Андреас 2 0
8. Kasper Lunding 2 0
9. Китолано Джошуа 2 0
10. Бёртуфт Один 2 0
11. Бакенга Мушага 1 0
12. Россбах Сондре 1 0
13. Качи 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 9 0
2. Jack Ipalibo 3 2
3. Look Sa Nicholas Mickelson 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Токстад Кристоффер 3 0
6. Стенгель Херман 3 0
7. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
8. Лейфссон Ари 3 0
9. Moses Mawa 3 0
10. Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
11. Mikkel Maigaard 2 0
12. Marcus Moelvadgaard 2 0
13. Kreshnik Krasniqi 2 0
14. Halldor Stenevik 1 0
15. Johan Hove 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 15.69% (8) 11.76% (6) 17.65% (9) 15.69% (8) 17.65% (9) 21.57% (11)
 Стрёмсгодсет 15.38% (6) 10.26% (4) 7.69% (3) 30.77% (12) 10.26% (4) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Одд 1:4 Мольде Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт
Волеренга 2:0 Одд Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Олесунн 1:4 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Кристиансунд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Будё-Глимт
Мьёндален 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде

Последние игры между собой

Одд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Одд 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 3:0 Одд Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 30 26 3 1 103 - 32 81
2. Мольде Заявка 30 20 2 8 77 - 36 62
3. Волеренга Заявка 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг Заявка 29 15 6 8 50 - 35 51
5. Кристиансунд Заявка 29 12 12 5 56 - 42 48
6. Викинг Заявка 30 12 8 10 54 - 52 44
7. Одд Заявка 29 13 4 12 51 - 49 43
8. Хёугесунн Заявка 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек Заявка 29 8 12 9 37 - 45 36
10. Саннефьёрд Заявка 29 9 7 13 31 - 43 34
11. Бранн Заявка 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 Заявка 30 8 8 14 33 - 43 32
13. Стрёмсгодсет Заявка 29 7 10 12 41 - 53 31
14. Старт Заявка 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален Заявка 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн Заявка 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 15 0 0 59 - 11 45
2. Мольде Заявка 15 12 1 2 42 - 13 37
3. Русенборг Заявка 15 10 3 2 34 - 16 33
4. Волеренга Заявка 14 9 5 0 29 - 13 32
5. Одд Заявка 15 8 2 5 28 - 22 26
6. Кристиансунд Заявка 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг Заявка 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 Заявка 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн Заявка 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт Заявка 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален Заявка 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет Заявка 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн Заявка 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде Заявка 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд Заявка 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга Заявка 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Саннефьёрд Заявка 15 6 1 8 18 - 23 19
6. Викинг Заявка 15 5 4 6 20 - 30 19
7. Бранн Заявка 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд Заявка 14 5 2 7 23 - 27 17
10. Стрёмсгодсет Заявка 15 4 4 7 22 - 28 16
11. Хёугесунн Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
12. Стабек Заявка 14 3 6 5 18 - 28 15
13. Сарпсборг-08 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
14. Мьёндален Заявка 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт Заявка 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн Заявка 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 15.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.95 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Стрёмсгодсет» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Стрёмсгодсет», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 5.80 1.11 4.90 1.15 5.90 1.10 2.28 1.63 1.96 1.84 4.20 1.20 1.42 2.70 2.25 1.60 1.15 5.10 1.23 3.90 1.04 9.60 1.04 9.00
5.55 1.10 4.75 1.16 2.74 1.43 2.21 1.67 1.78 2.15 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.35 1.09 5.85 1.01 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.80 1.40 2.70 1.42 1.30 3.30 1.66 2.13 1.07 7.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90
5.80 1.14 4.30 1.22 2.15 1.70 1.61 2.31 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
Где смотреть матч Одд 1:3 Стрёмсгодсет онлайн

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