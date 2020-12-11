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Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Насьональ Монтевидео
0'
13' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано
0:0
42' Не забитый пенальти
Борре Рафаэль
45' Желтая карточка
Fabricio Angileri
49' Желтая карточка
Armando Mendez
52' Желтая карточка
Рохас Роберт
1:0
67' Пенальти
Монтьель Гонсало
90' Желтая карточка
Якоб Клаудио
2:0
90' Гол
Сукулини Бруно
90'+10
Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Хулиан 5 0.56
2. Фернандес Игнасио 3 0.33
3. Борре Рафаэль 3 0.33
4. Суарес Матиас 2 0.22
5. Пратто Лукас 2 0.22
6. Диас Пауло 2 0.22
7. Карраскаль Хорхе 2 0.22
8. Де ла Крус Николас 2 0.22
9. Каско Милтон 1 0.11
10. Сукулини Бруно 1 0.11
11. Рохас Роберт 1 0.11
12. Монтьель Гонсало 1 (1) 0.11
Насьональ Монтевидео
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергессио Гонсало 2 (1) 0.22
2. Thiago Vecino 2 (1) 0.22
3. Родригес Сантьяго 1 0.11
4. Felipe Carballo 1 0.11
5. Alfonso Trezza 1 0.11
6. Renzo Orihuela 1 0.11

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Де ла Крус Николас 3 0
2. Каско Милтон 2 0
3. Перес Энцо 2 0
4. Монтьель Гонсало 2 0
5. Enrique Bologna 0 1
6. Суарес Матиас 1 0
7. Fabricio Angileri 1 0
8. Карраскаль Хорхе 1 0
9. Рохас Роберт 1 0
Насьональ Монтевидео
# Игрок      
1. Якоб Клаудио 3 0
2. Мартинес Эмилиано 2 0
3. Felipe Carballo 2 0
4. Alfonso Trezza 2 0
5. Бергессио Гонсало 1 0
6. Рочет Серхио 1 0
7. Rodrigo Amaral 1 0
8. Sebastian III 1 0
9. Ayrton Cougo 1 0
10. Brian Ocampo 1 0
11. Mathias Laborda 1 0
12. Armando Mendez 1 0
13. Renzo Orihuela 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 8% (2) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 44% (11)
 Насьональ Монтевидео 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Ривер Плейт 3:1 Годой Крус Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт
Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба
Насьональ Монтевидео Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Насьональ Монтевидео 0:0 Индепендьенте дель Валле Бостон Ривер 0:1 Насьональ Монтевидео Индепендьенте дель Валле 0:0 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 0:2 Данубио
River Plate1 0:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 3:0 Дефенсор Спортинг Депортиво Мальдонадо 1:2 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Альянса Лима Насьональ Монтевидео 1:0 Феникс Насьональ Монтевидео 0:1 Рентистас Насьональ Монтевидео 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:1 Насьональ Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:3 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:3 Насьональ Монтевидео Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 2:0 Данубио Дефенсор Спортинг 1:1 Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео 5:1 Серро Феникс 1:2 Насьональ Монтевидео

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Насьональ Монтевидео: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Торнео де Верано Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Примера Насьональ Монтевидео 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:3 Насьональ Монтевидео Примера
Ривер Плейт 3:0 Насьональ Монтевидео Примера Насьональ Монтевидео 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Насьональ Монтевидео Примера Ривер Плейт 0:0 Насьональ Монтевидео Кубок Либертадорес Насьональ Монтевидео 3:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте дель Валле 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фламенго 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Хуниор 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Барселона Гуаякиль 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 3 0 0 13 - 1 9
2. Гуарани Асунсьон 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Боливар 3 1 0 2 5 - 5 3
4. Тигре 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Penarol1 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Вильстерман 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Коло-Коло 3 2 0 1 3 - 2 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 3 0 0 13 - 1 9
2. ЛДУ Кито 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Сан-Паулу 3 2 1 0 10 - 3 7
4. Депортиво Бинасьональ 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 3 2 0 1 7 - 4 6
2. Универсидад Католика Чили 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Гремио 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Америка де Кали 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Расинг Авельянеда 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Эстудиантес Мерида 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Альянса Лима 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Дефенса и Хустисия 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Дельфин 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Олимпия Асунсьон 3 1 0 2 4 - 5 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Каракас 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Либертад 3 1 0 2 5 - 8 3
4. Индепендьенте Медельин 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3 2 0 1 4 - 7 6
2. Барселона Гуаякиль 3 1 0 2 2 - 5 3
3. Индепендьенте дель Валле 3 1 0 2 4 - 8 3
4. Хуниор 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Гуарани Асунсьон 3 2 0 1 7 - 6 6
3. Боливар 3 0 1 2 1 - 8 1
4. Тигре 3 0 0 3 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 3 1 1 1 1 - 1 4
2. Атлетико Паранаэнсе 3 1 0 2 5 - 6 3
3. Penarol1 3 0 0 3 2 - 6 0
4. Коло-Коло 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3 1 1 1 8 - 5 4
2. ЛДУ Кито 3 1 0 2 1 - 6 3
3. Сан-Паулу 3 0 0 3 4 - 8 0
4. Депортиво Бинасьональ 3 0 0 3 1 - 17 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Америка де Кали 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Интернасьональ 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Универсидад Католика Чили 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Расинг Авельянеда 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Эстудиантес Мерида 3 0 1 2 3 - 5 1
4. Альянса Лима 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Дельфин 3 1 0 2 1 - 4 3
3. Олимпия Асунсьон 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Индепендьенте Медельин 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Либертад 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Каракас 3 1 0 2 5 - 8 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Fabricio Angileri получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Борре Рафаэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    13'
    Emiliano Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 12.00 101.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.05 10.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Насьональ Монтевидео» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Насьональ Монтевидео» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Насьональ Монтевидео», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.65 1.47 9.00 1.04 1.42 2.85 2.85 1.39 1.03 12.00 1.78 2.04 1.55 2.40 1.06 8.80 1.16 4.80 1.01 15.00 1.03 9.70 1.03 12.00 0.00 17.00
12.75 1.04 11.25 1.05 4.05 1.25 3.15 1.37 2.12 1.80 1.63 2.31 1.43 2.88 1.17 5.15 1.14 5.50 1.04 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 2.06 1.76 1.13 5.80 1.14 5.10 1.08 7.77
3.30 1.33 2.06 1.76 1.51 2.56 1.16 5.00 1.11 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.05 1.30 3.25
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Ривер Плейт 2:0 Насьональ Монтевидео онлайн

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