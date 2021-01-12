  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Брагантино
2:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
33' Желтая карточка
Tomas Cuello
1:0
45' Гол
Рикардо Риллер
1:1
55' Гол
Саварино Джефферсон
2:1
67' Гол
Эдимар Куритиба
76' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
90' Желтая карточка
Лижжер Морейра
2:2
90' Пенальти
Hyoran
90' Желтая карточка
Claudinho III
90'+10
40
Cleiton
Schwengber
17
Weverton3
3
Leo
Ortiz
14
Бруно
Фабрисио
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
23
Raul
González
II
10
Claudinho
III
37
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
21
Франко
Алан
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
70
Саварино
Джефферсон
10
Варгас
Эдуардо
11
Keno
Брагантино
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 11 (1) 0.38
2. Alerrandro 5 0.17
3. Итало Хосе 3 0.1
4. Leo Ortiz 3 0.1
5. Raul González II 2 0.07
6. Рикардо Риллер 2 0.07
7. Эвангелиста Лукас 2 0.07
8. Artur Guimaraes 1 0.03
9. Helio Junio 1 0.03
10. Bruno Tubarao 1 0.03
11. Luis Phelipe 1 0.03
12. Эдимар Куритиба 1 0.03
13. Бруно Фабрисио 1 0.03
14. Уртадо Хан 1 0.03
15. Thonny Anderson 1 0.03
16. Силва Адерлан 0 0
17. Лижжер Морейра 0 0
18. Matheus Jesus 0 0
19. Робиньо 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.36
2. Саша Эдуардо 6 0.21
3. Саварино Джефферсон 5 0.18
4. Hyoran 5 (1) 0.18
5. Marrony 4 (1) 0.14
6. Арана Гильерме 3 0.11
7. Натан Аллан 3 0.11
8. Франко Алан 3 0.11
9. Варгас Эдуардо 1 0.04
10. Jair II 1 0.04
11. Ревер Умберто 1 0.04
12. Igor Rabello 1 0.04
13. Guga3 1 (1) 0.04
14. Сарачо Федерико 1 0.04
15. Алонсо Хуниор 0 0
16. Everson 0 0
17. Феррейра Мариано 0 0
18. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эвангелиста Лукас 5 0
3. Эдимар Куритиба 4 0
4. Claudinho III 4 0
5. Бруно Фабрисио 2 1
6. Лижжер Морейра 3 0
7. Силва Адерлан 3 0
8. Matheus Jesus 3 0
9. Artur Guimaraes 3 0
10. Tomas Cuello 3 0
11. Кандидо Луан 3 0
12. Helio Junio 3 0
13. Bruno Tubarao 3 0
14. Morato 1 1
15. Weverson2 1 1
16. Leo Ortiz 2 0
17. Thonny Anderson 0 1
18. Коррея Уйллиан 1 0
19. Уртадо Хан 1 0
20. Raul González II 1 0
21. Leonardo Realpe 1 0
22. Luis Phelipe 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 7 0
2. Аллан Соуза 4 1
3. Jair II 5 0
4. Арана Гильерме 4 0
5. Keno 4 0
6. Dylan Borrero 2 1
7. Ревер Умберто 3 0
8. Саварино Джефферсон 3 0
9. Hyoran 2 0
10. Gabriel Paulista XVI 2 0
11. Igor Rabello 2 0
12. Рафаэл Пирес 0 1
13. Варгас Эдуардо 1 0
14. Саша Эдуардо 1 0
15. Феррейра Мариано 1 0
16. Буэно Веллингтон 1 0
17. Victor IV 1 0
18. Франко Алан 1 0
19. Marrony 1 0
20. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 19.44% (7) 13.89% (5) 16.67% (6) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8)
 Атлетико Минейро 6.67% (3) 13.33% (6) 20% (9) 22.22% (10) 17.78% (8) 20% (9)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза
Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ
Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 29 16 8 5 49 - 27 56
2. Интернасьональ 29 15 8 6 44 - 26 53
3. Атлетико Минейро 28 15 5 8 48 - 36 50
4. Фламенго 28 14 7 7 47 - 39 49
5. Гремио 28 12 13 3 37 - 23 49
6. Палмейрас 27 13 8 6 38 - 25 47
7. Флуминенсе 28 12 7 9 39 - 32 43
8. Сантос 28 11 9 8 39 - 35 42
9. Коринтианс 27 10 9 8 30 - 30 39
10. Сеара 29 10 9 10 40 - 39 39
11. Атлетико Паранаэнсе 29 11 5 13 26 - 28 38
12. Атлетико Гойяненсе 29 8 12 9 26 - 33 36
13. Брагантино 29 8 11 10 37 - 35 35
14. Васко да Гама 28 8 8 12 29 - 39 32
15. Спорт Ресифи 29 9 5 15 24 - 37 32
16. Форталеза 29 7 11 11 24 - 26 32
17. Байя 29 8 5 16 35 - 51 29
18. Гойяс 29 6 8 15 29 - 44 26
19. Ботафого Рибейрао 29 4 11 14 25 - 44 23
20. Куритиба 29 5 7 17 22 - 39 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 3 1 31 - 11 33
2. Сан-Паулу 14 9 4 1 23 - 7 31
3. Интернасьональ 14 9 4 1 25 - 11 31
4. Гремио 14 9 4 1 26 - 13 31
5. Палмейрас 13 7 4 2 22 - 12 25
6. Флуминенсе 14 7 4 3 23 - 14 25
7. Брагантино 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фламенго 15 7 4 4 27 - 21 25
9. Сантос 14 6 6 2 26 - 17 24
10. Спорт Ресифи 15 7 1 7 15 - 17 22
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 13 - 10 21
12. Форталеза 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Коринтианс 13 5 5 3 16 - 17 20
14. Сеара 14 5 5 4 16 - 16 20
15. Байя 14 6 1 7 19 - 21 19
16. Васко да Гама 14 5 4 5 15 - 14 19
17. Атлетико Гойяненсе 15 3 8 4 16 - 18 17
18. Гойяс 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Куритиба 15 3 4 8 8 - 13 13
20. Ботафого Рибейрао 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 15 7 4 4 26 - 20 25
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 18 24
3. Палмейрас 14 6 4 4 16 - 13 22
4. Интернасьональ 15 6 4 5 19 - 15 22
5. Коринтианс 14 5 4 5 14 - 13 19
6. Атлетико Гойяненсе 14 5 4 5 10 - 15 19
7. Сеара 15 5 4 6 24 - 23 19
8. Флуминенсе 14 5 3 6 16 - 18 18
9. Сантос 14 5 3 6 13 - 18 18
10. Гремио 14 3 9 2 11 - 10 18
11. Атлетико Минейро 14 5 2 7 17 - 25 17
12. Атлетико Паранаэнсе 15 5 2 8 13 - 18 17
13. Васко да Гама 14 3 4 7 14 - 25 13
14. Ботафого Рибейрао 14 2 6 6 13 - 23 12
15. Форталеза 14 2 5 7 12 - 16 11
16. Спорт Ресифи 14 2 4 8 9 - 20 10
17. Брагантино 14 1 7 6 11 - 18 10
18. Гойяс 15 2 4 9 13 - 23 10
19. Байя 15 2 4 9 16 - 30 10
20. Куритиба 14 2 3 9 14 - 26 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Рикардо Риллер бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Tomas Cuello получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.40 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.56 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.30 20.00
  1.22 4.92 32.12

Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.65 1.26 2.85 1.39 1.92 1.82 1.53 2.40 1.36 3.00 1.13 5.40
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.75 1.45 2.00 1.90 1.54 2.48 1.36 3.04 1.13 5.00 1.09 5.55 1.01 9.90
5.10 1.14 3.75 1.25 2.01 1.75 2.42 1.52 2.12 1.72 2.80 1.40 1.75 2.06 1.82 1.92 1.67 2.12 1.10 6.25 1.08 7.00 1.04 9.80 1.03 10.00 0.00 17.00
3.50 1.31 2.38 1.61 1.95 1.92 3.13 1.38 2.49 1.56 1.87 1.99 2.38 1.61 1.94 1.92 1.48 2.71 1.31 3.49 1.51 2.62 1.29 3.71 1.12 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.94 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
3.10 1.37 2.04 1.78 1.44 2.77 1.14 5.70 1.11 6.70
1.42 2.75 1.04 9.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.24 4.09 1.12 6.37 1.27 3.72 1.60 2.37 1.42 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.75 1.42 1.75 2.01 1.20 4.20
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.19 4.55
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.05 1.36
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