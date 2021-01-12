Брагантино
2:2
Конец матча
Атлетико Минейро
33' Желтая карточкаTomas Cuello
1:0
45' ГолРикардо Риллер
1:1
55' ГолСаварино Джефферсон
2:1
67' ГолЭдимар Куритиба
76' Желтая карточкаБруно Фабрисио
90' Желтая карточкаЛижжер Морейра
2:2
90' ПенальтиHyoran
90' Желтая карточкаClaudinho III
17
Weverton3
37
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
31
Everson
2
Guga3
21
Франко
Алан
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Weverton3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Helio JunioНападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
18 Chrigor
-
-
24 Cesar Haydar
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
-
-
8 Jair II
-
-
26 Calebe
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
38 Marrony
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
33'
45'
1:0
55'
56'
63'
67'
2:1
76'
78'
90'
90'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|11 (1)
|0.38
|2.
|Alerrandro
|5
|0.17
|3.
|Итало Хосе
|3
|0.1
|4.
|Leo Ortiz
|3
|0.1
|5.
|Raul González II
|2
|0.07
|6.
|Рикардо Риллер
|2
|0.07
|7.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|8.
|Artur Guimaraes
|1
|0.03
|9.
|Helio Junio
|1
|0.03
|10.
|Bruno Tubarao
|1
|0.03
|11.
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|12.
|Эдимар Куритиба
|1
|0.03
|13.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|14.
|Уртадо Хан
|1
|0.03
|15.
|Thonny Anderson
|1
|0.03
|16.
|Силва Адерлан
|0
|0
|17.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|18.
|Matheus Jesus
|0
|0
|19.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.36
|2.
|Саша Эдуардо
|6
|0.21
|3.
|Саварино Джефферсон
|5
|0.18
|4.
|Hyoran
|5 (1)
|0.18
|5.
|Marrony
|4 (1)
|0.14
|6.
|Арана Гильерме
|3
|0.11
|7.
|Натан Аллан
|3
|0.11
|8.
|Франко Алан
|3
|0.11
|9.
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|10.
|Jair II
|1
|0.04
|11.
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|12.
|Igor Rabello
|1
|0.04
|13.
|Guga3
|1 (1)
|0.04
|14.
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|15.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|16.
|Everson
|0
|0
|17.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|18.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|3.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|4.
|Claudinho III
|4
|0
|5.
|Бруно Фабрисио
|2
|1
|6.
|Лижжер Морейра
|3
|0
|7.
|Силва Адерлан
|3
|0
|8.
|Matheus Jesus
|3
|0
|9.
|Artur Guimaraes
|3
|0
|10.
|Tomas Cuello
|3
|0
|11.
|Кандидо Луан
|3
|0
|12.
|Helio Junio
|3
|0
|13.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|14.
|Morato
|1
|1
|15.
|Weverson2
|1
|1
|16.
|Leo Ortiz
|2
|0
|17.
|Thonny Anderson
|0
|1
|18.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|19.
|Уртадо Хан
|1
|0
|20.
|Raul González II
|1
|0
|21.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|22.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|7
|0
|2.
|Аллан Соуза
|4
|1
|3.
|Jair II
|5
|0
|4.
|Арана Гильерме
|4
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Dylan Borrero
|2
|1
|7.
|Ревер Умберто
|3
|0
|8.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|9.
|Hyoran
|2
|0
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|11.
|Igor Rabello
|2
|0
|12.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|13.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|14.
|Саша Эдуардо
|1
|0
|15.
|Феррейра Мариано
|1
|0
|16.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|17.
|Victor IV
|1
|0
|18.
|Франко Алан
|1
|0
|19.
|Marrony
|1
|0
|20.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|Атлетико Минейро
|6.67% (3)
|13.33% (6)
|20% (9)
|22.22% (10)
|17.78% (8)
|20% (9)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза
Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ
Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Сеара 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Палмейрас 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|29
|16
|8
|5
|49 - 27
|56
|2.
|Интернасьональ
|29
|15
|8
|6
|44 - 26
|53
|3.
|Атлетико Минейро
|28
|15
|5
|8
|48 - 36
|50
|4.
|Фламенго
|28
|14
|7
|7
|47 - 39
|49
|5.
|Гремио
|28
|12
|13
|3
|37 - 23
|49
|6.
|Палмейрас
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|7.
|Флуминенсе
|28
|12
|7
|9
|39 - 32
|43
|8.
|Сантос
|28
|11
|9
|8
|39 - 35
|42
|9.
|Коринтианс
|27
|10
|9
|8
|30 - 30
|39
|10.
|Сеара
|29
|10
|9
|10
|40 - 39
|39
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|5
|13
|26 - 28
|38
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|8
|12
|9
|26 - 33
|36
|13.
|Брагантино
|29
|8
|11
|10
|37 - 35
|35
|14.
|Васко да Гама
|28
|8
|8
|12
|29 - 39
|32
|15.
|Спорт Ресифи
|29
|9
|5
|15
|24 - 37
|32
|16.
|Форталеза
|29
|7
|11
|11
|24 - 26
|32
|17.
|Байя
|29
|8
|5
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Гойяс
|29
|6
|8
|15
|29 - 44
|26
|19.
|Ботафого Рибейрао
|29
|4
|11
|14
|25 - 44
|23
|20.
|Куритиба
|29
|5
|7
|17
|22 - 39
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|3
|1
|31 - 11
|33
|2.
|Сан-Паулу
|14
|9
|4
|1
|23 - 7
|31
|3.
|Интернасьональ
|14
|9
|4
|1
|25 - 11
|31
|4.
|Гремио
|14
|9
|4
|1
|26 - 13
|31
|5.
|Палмейрас
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|6.
|Флуминенсе
|14
|7
|4
|3
|23 - 14
|25
|7.
|Брагантино
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|8.
|Фламенго
|15
|7
|4
|4
|27 - 21
|25
|9.
|Сантос
|14
|6
|6
|2
|26 - 17
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|15
|7
|1
|7
|15 - 17
|22
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|13 - 10
|21
|12.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Коринтианс
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|14.
|Сеара
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Байя
|14
|6
|1
|7
|19 - 21
|19
|16.
|Васко да Гама
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|18.
|Гойяс
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|8 - 13
|13
|20.
|Ботафого Рибейрао
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|15
|7
|4
|4
|26 - 20
|25
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|3.
|Палмейрас
|14
|6
|4
|4
|16 - 13
|22
|4.
|Интернасьональ
|15
|6
|4
|5
|19 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|5
|4
|5
|10 - 15
|19
|7.
|Сеара
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|Флуминенсе
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|9.
|Сантос
|14
|5
|3
|6
|13 - 18
|18
|10.
|Гремио
|14
|3
|9
|2
|11 - 10
|18
|11.
|Атлетико Минейро
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|2
|8
|13 - 18
|17
|13.
|Васко да Гама
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|14.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Форталеза
|14
|2
|5
|7
|12 - 16
|11
|16.
|Спорт Ресифи
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|17.
|Брагантино
|14
|1
|7
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Гойяс
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
|19.
|Байя
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|20.
|Куритиба
|14
|2
|3
|9
|14 - 26
|9
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров