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Сталь Мелец
0:0
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
39' Желтая карточка
Колев Александар
45' Желтая карточка
Пих Роберт
59' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
65' Желтая карточка
Прокич Андрея
85' Вторая желтая карточка
Прокич Андрея
90'+6
1
Глива
Михал
21
Матрас
Матеуш
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
2
Гранлунд Альбин
7
Доманьски
Мацей
27
Павловский
Дамьян
23
Гетингер
Крыстян
77
Янковски
Мацей
92
Колев
Александар
20
Томашевич
Гжегож
1
Путноцки
Матуш
19
Янасик
Патрик
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
31
Палашевски
Мацей
8
Прашелик
Матеуш
28
Собота
Вальдемар
10
Павловски
Бартоломей
9
Экспозито
Эрик
7
Пих
Роберт
Сталь Мелец
3-4-3
Шлёнск
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.33
2. Мак Матеуш 3 0.2
3. Прокич Андрея 2 0.13
4. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.13
5. Гетингер Крыстян 1 0.07
6. Томчук Павел 1 0.07
7. Форселль Петтери 1 0.07
8. Флис Марцин 1 0.07
9. Зьявиньски Лукаш 1 0.07
10. Косцельны Камиль 0 0
11. Дадок Роберт 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.33
2. Экспозито Эрик 3 0.2
3. Павловски Бартоломей 3 0.2
4. Целебан Пётр 2 0.13
5. Пясецки Фабиан 2 0.13
6. Прашелик Матеуш 1 0.07
7. Собота Вальдемар 1 (1) 0.07
8. Голла Войцех 1 0.07
9. Пуэрто Исраэль 1 0.07
10. Скалет Матье 1 0.07
11. Цилла Марсель 1 0.07
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Жиро Матеуш 4 0
2. Матрас Матеуш 3 0
3. Флис Марцин 3 0
4. Томашевич Гжегож 3 0
5. Чорбаджийски Божидар 3 0
6. Прокич Андрея 1 1
7. Гетингер Крыстян 2 0
8. Зьявиньски Лукаш 2 0
9. Стасик Шимон 2 0
10. Форселль Петтери 1 0
11. Мак Матеуш 1 0
12. Колев Александар 1 0
13. Косцельны Камиль 1 0
14. Дадок Роберт 1 0
15. Павловский Дамьян 1 0
16. Вробель Якуб 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Целебан Пётр 3 0
3. Тамаш Марк 3 0
4. Мончиньски Кжиштоф 2 0
5. Пуэрто Исраэль 2 0
6. Пясецки Фабиан 2 0
7. Цилла Марсель 2 0
8. Пих Роберт 1 0
9. Путноцки Матуш 1 0
10. Собота Вальдемар 1 0
11. Павелец Мариуш 1 0
12. Шромник Михал 1 0
13. Мусонда Лубамба 1 0
14. Палашевски Мацей 1 0
15. Левкот Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)
 Шлёнск 23.81% (5) 23.81% (5) 0 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст
Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Шлёнск Заявка 15 7 3 5 21 - 15 24
5. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 15 6 1 8 20 - 21 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 15 4 6 5 24 - 23 18
12. Пяст Заявка 15 4 5 6 21 - 21 17
13. Варта Познань Заявка 15 5 1 9 14 - 19 16
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Лехия Гданьск Заявка 8 3 0 5 12 - 12 9
12. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
13. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
14. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
11. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Шлёнск Заявка 8 2 1 5 9 - 10 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Пих Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Колев Александар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.82 3.42 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 1.45 5.70
  5.58 1.37 7.09

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30 1.01 10.75
1.52 2.42 1.10 6.25 1.05 8.50 1.05 8.50 2.07 1.75 1.03 10.00 1.71 2.14 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.50
1.42 2.98 1.23 4.33 1.42 2.97 1.28 3.82 1.60 2.43 1.41 3.03 1.35 3.36 1.52 2.64 1.82 2.06 1.62 2.38 1.43 2.95 1.35 3.33 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88
1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.22 4.45 1.11 7.07 1.20 4.71 1.53 2.58 1.38 3.14
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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