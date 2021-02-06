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Погонь Щецин
1:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
31' Желтая карточка
Хавьер Тиаго
1:0
43' Гол
Смолиньски Кацпер
70' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
77' Желтая карточка
Мата Луиш
90'+5
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
14
Дрыгас
Камил
20
Горгон
Александр
27
Ковальчик
Себастьян
61
Смолиньски
Кацпер
10
Захович
Лука
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
5
Маркес
Иван
3
Сиплак
Михал
19
Садикович
Дамир
22
Лосаж
Флорьян
14
Фиолич
Иван
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
21
Хавьер
Тиаго
9
Альварес
Маркос
Погонь Щецин
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.25
2. Захович Лука 2 0.13
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.13
4. Бенедычак Адриан 2 0.13
5. Кухарчик Михал 2 (1) 0.13
6. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.13
7. Подставски Томаш 1 0.06
8. Журавски Мачей 1 0.06
9. Фронччак Адам 1 0.06
10. Смолиньски Кацпер 1 0.06
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Дабровски Дамьян 0 0
14. Козловски Кацпер 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (2) 0.25
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.13
3. Лосаж Флорьян 2 0.13
4. Вестеницки Томаш 2 0.13
5. Альварес Маркос 1 0.06
6. Сиплак Михал 1 0.06
7. Хавьер Тиаго 1 0.06
8. Фиолич Иван 1 0.06
9. Шимонович Давид 1 0.06
10. Ривалдиньо 1 0.06
11. Пищек Филип 1 0.06
12. Яблонски Давид 1 0.06
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Ковальчик Себастьян 3 0
5. Смолиньски Кацпер 3 0
6. Дрыгас Камил 2 0
7. Штек Давид 2 0
8. Мата Луиш 2 0
9. Бенедычак Адриан 2 0
10. Козловски Кацпер 2 0
11. Фронччак Адам 1 0
12. Кухарчик Михал 1 0
13. Захович Лука 1 0
14. Бартковски Якуб 1 0
15. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Шимонович Давид 4 0
4. Ханка Серджу 4 0
5. Альварес Маркос 3 0
6. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
7. Пищек Филип 3 0
8. Родин Матай 1 1
9. Хавьер Тиаго 2 0
10. Фиолич Иван 2 0
11. Садикович Дамир 2 0
12. Лосаж Флорьян 2 0
13. Маркес Иван 2 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Краковия 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков
Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 16 10 4 2 22 - 8 34
2. Легия Заявка 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
5. Шлёнск Заявка 16 7 3 6 21 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 16 5 6 5 18 - 19 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
11. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
12. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Смолиньски Кацпер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Thiago получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 6.50 46.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 2.95 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.00 65.00

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.09 5.10 1.14 2.67 1.45 2.03 1.79 1.62 2.44 1.29 3.60 1.20 4.33 1.06 7.50 1.04 8.20
4.80 1.15 3.55 1.27 1.23 3.90 1.40 2.80 1.73 2.10 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.02 11.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.32 1.61 1.60 2.34 1.31 3.45
1.62 2.20 1.14 5.20 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.36 2.15 1.70 1.53 2.53 1.25 3.95
2.14 1.63 1.48 2.45 1.16 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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