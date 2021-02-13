  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Погонь Щецин
0:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
16' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
49' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
54' Желтая карточка
Храпек Михал
71' Желтая карточка
Дрыгас Камил
87' Желтая карточка
Гук Томаш
90' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
90'+6
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
14
Дрыгас
Камил
61
Смолиньски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
34
Малярчик
Петр
14
Голубек
Якуб
6
Храпек
Михал
5
Гук
Томаш
77
Пырка
Аркадиуш
17
Липски
Патрик
10
Вида
Кристофер
11
Жиро
Михал
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.24
2. Захович Лука 2 0.12
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.12
4. Бенедычак Адриан 2 0.12
5. Кухарчик Михал 2 (1) 0.12
6. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.12
7. Подставски Томаш 1 0.06
8. Журавски Мачей 1 0.06
9. Фронччак Адам 1 0.06
10. Смолиньски Кацпер 1 0.06
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Дабровски Дамьян 0 0
14. Козловски Кацпер 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.47
2. Жиро Михал 4 (2) 0.24
3. Алвеш Тьягу 2 0.12
4. Малярчик Петр 2 0.12
5. Милевски Себастиан 2 0.12
6. Стечик Доминик 2 0.12
7. Червински Якуб 1 0.06
8. Вида Кристофер 1 0.06
9. Соколовски Патрик 1 0.06
10. Бадья Херард 0 0
11. Кончковски Мартин 0 0
12. Голубек Якуб 0 0
13. Храпек Михал 0 0
14. Липски Патрик 0 0
15. Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 4 0
4. Ковальчик Себастьян 4 0
5. Дрыгас Камил 3 0
6. Смолиньски Кацпер 3 0
7. Штек Давид 2 0
8. Мата Луиш 2 0
9. Бенедычак Адриан 2 0
10. Козловски Кацпер 2 0
11. Фронччак Адам 1 0
12. Кухарчик Михал 1 0
13. Захович Лука 1 0
14. Бартковски Якуб 1 0
15. Бурштын Якуб 1 0
16. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Соколовски Патрик 4 0
2. Сверчок Якуб 3 0
3. Жиро Михал 3 0
4. Храпек Михал 3 0
5. Гук Томаш 3 0
6. Липски Патрик 3 0
7. Пырка Аркадиуш 3 0
8. Киркесков Миккель 2 0
9. Червински Якуб 2 0
10. Малярчик Петр 2 0
11. Йодловец Томаш 1 0
12. Голубек Якуб 1 0
13. Бадья Херард 1 0
14. Кончковски Мартин 1 0
15. Вида Кристофер 1 0
16. Милевски Себастиан 1 0
17. Стечик Доминик 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Пяст 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув
Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Погонь Щецин 1:2 Пяст Кубок Пяст 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
9. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
10. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
7. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 1.16 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.32 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 1.08 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
1.08 7.00 1.14 5.20 1.08 7.00 1.08 7.00 1.79 2.02 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32
1.52 2.42 1.08 7.00 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.23 4.20
2.12 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Пяст онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 