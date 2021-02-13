Погонь Щецин
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Пяст
16' Желтая карточкаДабровски Дамьян
49' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
54' Желтая карточкаХрапек Михал
71' Желтая карточкаДрыгас Камил
87' Желтая карточкаГук Томаш
90' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
16'
54'
71'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.24
|2.
|Захович Лука
|2
|0.12
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.12
|4.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.12
|5.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.12
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.12
|7.
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|8.
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.06
|10.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.47
|2.
|Жиро Михал
|4 (2)
|0.24
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.12
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.12
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.12
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.12
|7.
|Червински Якуб
|1
|0.06
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0.06
|9.
|Соколовски Патрик
|1
|0.06
|10.
|Бадья Херард
|0
|0
|11.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|12.
|Голубек Якуб
|0
|0
|13.
|Храпек Михал
|0
|0
|14.
|Липски Патрик
|0
|0
|15.
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|7.
|Штек Давид
|2
|0
|8.
|Мата Луиш
|2
|0
|9.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|10.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|11.
|Фронччак Адам
|1
|0
|12.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|13.
|Захович Лука
|1
|0
|14.
|Бартковски Якуб
|1
|0
|15.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|16.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|3
|0
|3.
|Жиро Михал
|3
|0
|4.
|Храпек Михал
|3
|0
|5.
|Гук Томаш
|3
|0
|6.
|Липски Патрик
|3
|0
|7.
|Пырка Аркадиуш
|3
|0
|8.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|9.
|Червински Якуб
|2
|0
|10.
|Малярчик Петр
|2
|0
|11.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|12.
|Голубек Якуб
|1
|0
|13.
|Бадья Херард
|1
|0
|14.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|15.
|Вида Кристофер
|1
|0
|16.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|17.
|Стечик Доминик
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Пяст
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =4 -4Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув
Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|9.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров