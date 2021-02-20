Легия
5:2
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Висла Плоцк
7' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:0
10' ПенальтиМладенович Филип
2:0
16' ГолКапустка Бартош
17' Желтая карточкаЖезничак Якуб
34' Желтая карточкаKacper Rogozinski
3:0
40' ГолМладенович Филип
3:1
43' ГолЛагатор Душан
3:2
45' ГолЛесняк Филип
4:2
49' ГолЛима Лукас II
71' Желтая карточкаГарсия Анхель
5:2
80' ГолЛима Лукас II
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шушняра ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
10'
1:0
16'
17'
40'
3:0
43'
3:1
45'
49'
4:2
71'
80'
5:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|15 (4)
|0.83
|2.
|Младенович Филип
|4 (1)
|0.22
|3.
|Лима Лукас II
|3
|0.17
|4.
|Капустка Бартош
|2
|0.11
|5.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.11
|6.
|Слиш Бартош
|2
|0.11
|7.
|Вшолек Павел
|1
|0.06
|8.
|Юранович Йосип
|1
|0.06
|9.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.06
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|11.
|Костож Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.18
|2.
|Урига Алан
|3
|0.18
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0.18
|4.
|Тушински Патрик
|2 (1)
|0.12
|5.
|Расак Дамиан
|2
|0.12
|6.
|Коцыля Давид
|2
|0.12
|7.
|Жезничак Якуб
|1
|0.06
|8.
|Лесняк Филип
|1
|0.06
|9.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.06
|10.
|Шушняра Лука
|1
|0.06
|11.
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|12.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.06
|13.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|14.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|15.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|16.
|Томасик Пётр
|0
|0
|17.
|Павляк Александр
|0
|0
|18.
|Kacper Rogozinski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|6
|0
|2.
|Левчук Игор
|3
|0
|3.
|Мартинш Андре
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Лима Лукас II
|3
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|8.
|Капустка Бартош
|2
|0
|9.
|Юранович Йосип
|2
|0
|10.
|Слиш Бартош
|2
|0
|11.
|Антолич Домагой
|1
|0
|12.
|Вшолек Павел
|1
|0
|13.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|14.
|Роша Луиш
|1
|0
|15.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|16.
|Мишта Цезарий
|1
|0
|17.
|Росолек Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|6
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|3
|0
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|10.
|Коцыля Давид
|2
|0
|11.
|Обрадович Милан
|1
|0
|12.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|13.
|Лесняк Филип
|1
|0
|14.
|Расак Дамиан
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|16.
|Kacper Rogozinski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|3.23% (1)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|Висла Плоцк
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ягеллония 1:1 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия
Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце
Последние игры между собой
Легия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|14.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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