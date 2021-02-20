  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Легия
5:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
7' Желтая карточка
Енджейчик Артур
1:0
10' Пенальти
Младенович Филип
2:0
16' Гол
Капустка Бартош
17' Желтая карточка
Жезничак Якуб
34' Желтая карточка
Kacper Rogozinski
3:0
40' Гол
Младенович Филип
3:1
43' Гол
Лагатор Душан
3:2
45' Гол
Лесняк Филип
4:2
49' Гол
Лима Лукас II
71' Желтая карточка
Гарсия Анхель
5:2
80' Гол
Лима Лукас II
90'+2
35
Мишта
Цезарий
2
Юранович
Йосип
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
82
Лима
Лукас
II
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
23
Лесняк
Филип
94
Лагатор
Душан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
77
Kacper
Rogozinski
8
Тушински
Патрик
Легия
3-4-3
Висла Плоцк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 15 (4) 0.83
2. Младенович Филип 4 (1) 0.22
3. Лима Лукас II 3 0.17
4. Капустка Бартош 2 0.11
5. Лопеш Рафаэл 2 0.11
6. Слиш Бартош 2 0.11
7. Вшолек Павел 1 0.06
8. Юранович Йосип 1 0.06
9. Скибицки Кацпер 1 0.06
10. Енджейчик Артур 0 0
11. Костож Кацпер 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 3 (2) 0.18
2. Урига Алан 3 0.18
3. Лагатор Душан 3 0.18
4. Тушински Патрик 2 (1) 0.12
5. Расак Дамиан 2 0.12
6. Коцыля Давид 2 0.12
7. Жезничак Якуб 1 0.06
8. Лесняк Филип 1 0.06
9. Ертсен Торгиль 1 0.06
10. Шушняра Лука 1 0.06
11. Михальски Дамян 1 0.06
12. Левандовски Матеуш II 1 0.06
13. Меребашвили Георгий 0 0
14. Шеридан Силлиан 0 0
15. Збозень Дамьян 0 0
16. Томасик Пётр 0 0
17. Павляк Александр 0 0
18. Kacper Rogozinski 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 6 0
2. Левчук Игор 3 0
3. Мартинш Андре 3 0
4. Младенович Филип 3 0
5. Лима Лукас II 3 0
6. Лопеш Рафаэл 2 0
7. Пекхарт Томаш 2 0
8. Капустка Бартош 2 0
9. Юранович Йосип 2 0
10. Слиш Бартош 2 0
11. Антолич Домагой 1 0
12. Вшолек Павел 1 0
13. Цежняк Радослав 1 0
14. Роша Луиш 1 0
15. Ветеска Матеуш 1 0
16. Мишта Цезарий 1 0
17. Росолек Мацей 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 6 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Урига Алан 3 0
4. Лагатор Душан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Тушински Патрик 2 0
7. Збозень Дамьян 2 0
8. Томасик Пётр 2 0
9. Гарсия Анхель 2 0
10. Коцыля Давид 2 0
11. Обрадович Милан 1 0
12. Шеридан Силлиан 1 0
13. Лесняк Филип 1 0
14. Расак Дамиан 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
16. Kacper Rogozinski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 9.68% (3) 32.26% (10) 3.23% (1) 22.58% (7) 12.9% (4) 19.35% (6)
 Висла Плоцк 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ягеллония 1:1 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия
Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце

Последние игры между собой

Легия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Легия Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса
Легия 1:4 Висла Плоцк Экстракласса Легия 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Легия 0:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Легия Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Гурник Забже Заявка 17 8 3 6 22 - 18 27
5. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
6. Ягеллония Заявка 17 7 3 7 25 - 27 24
7. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
13. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
14. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
9. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
12. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
13. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 3.78 5.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 5.70 19.00
  1.17 6.76 22.23

Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Висла Плоцк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5
7.80 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.27 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70 1.01 10.00
11.00 1.02 8.00 1.06 3.35 1.30 2.65 1.49 2.12 1.72 5.00 1.15 1.78 2.04 3.55 1.27 1.97 1.77 1.45 2.62 1.28 3.45 1.09 6.50 3.75 1.25 2.55 1.48 1.72 2.05 1.17 4.70 1.09 6.50 1.10 6.25 1.07 7.50
3.01 1.42 2.72 1.49 2.31 1.66 1.92 1.96 1.69 2.25 1.51 2.65 3.06 1.40 2.16 1.74 1.81 2.08 1.56 2.51 1.33 3.48 1.52 2.62 1.11 7.63 3.29 1.36 2.62 1.52 1.94 1.94 2.56 1.54 2.09 1.79 1.61 2.40 1.40 3.10 1.53 2.60 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20
1.93 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
2.71 1.48 2.22 1.69 1.72 2.17 1.46 2.79 1.33 3.39 1.19 4.91 1.51 2.62 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.22 4.30
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.78
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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