Гурник Забже
1:2
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Легия
0:1
4' ГолКапустка Бартош
22' Желтая карточкаПрохазка Роман
26' Желтая карточкаМартинш Андре
34' Желтая карточкаГришкевич Адриан
40' Желтая карточкаЯнжа Эрик
45' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:1
45' ПенальтиХименес Хесус
45' Желтая карточкаНовак Бартош
57' Желтая карточкаЛима Лукас II
1:2
82' ГолКостож Кацпер
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мучи Эрнест
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
4'
22'
26'
34'
40'
45'
45'
1:1
45'
57'
82'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|9 (5)
|0.47
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.21
|3.
|Кравчик Пётр
|3
|0.16
|4.
|Собчик Алекс
|2
|0.11
|5.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.05
|6.
|Бохневич Павел
|1
|0.05
|7.
|Кой Михал
|1
|0.05
|8.
|Манне Аласана
|1
|0.05
|9.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Янжа Эрик
|0
|0
|11.
|Прохазка Роман
|0
|0
|12.
|Баинович Филип
|0
|0
|13.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|15 (4)
|0.79
|2.
|Младенович Филип
|4 (1)
|0.21
|3.
|Лима Лукас II
|3
|0.16
|4.
|Капустка Бартош
|3
|0.16
|5.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.11
|6.
|Слиш Бартош
|2
|0.11
|7.
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|8.
|Юранович Йосип
|1
|0.05
|9.
|Костож Кацпер
|1
|0.05
|10.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.05
|11.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|5
|0
|2.
|Янжа Эрик
|3
|0
|3.
|Кой Михал
|3
|0
|4.
|Эвангелу Стефанос
|3
|0
|5.
|Собчик Алекс
|3
|0
|6.
|Масурас Яннис
|3
|0
|7.
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|8.
|Прохазка Роман
|2
|0
|9.
|Гришкевич Адриан
|2
|0
|10.
|Боакье Ричмонд
|1
|0
|11.
|Новак Бартош
|1
|0
|12.
|Рычковски Адам
|1
|0
|13.
|Хименес Хесус
|1
|0
|14.
|Хайда Войцех
|1
|0
|15.
|Палюшек Александр
|1
|0
|16.
|Войтушек Норберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|7
|0
|2.
|Мартинш Андре
|4
|0
|3.
|Лима Лукас II
|4
|0
|4.
|Левчук Игор
|3
|0
|5.
|Младенович Филип
|3
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|8.
|Капустка Бартош
|2
|0
|9.
|Юранович Йосип
|2
|0
|10.
|Слиш Бартош
|2
|0
|11.
|Антолич Домагой
|1
|0
|12.
|Вшолек Павел
|1
|0
|13.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|14.
|Роша Луиш
|1
|0
|15.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|16.
|Мишта Цезарий
|1
|0
|17.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|Легия
|12.12% (4)
|30.3% (10)
|3.03% (1)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже
Легия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Легия 5:2 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув
Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Легия 4:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|11.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|7.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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