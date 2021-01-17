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  2. Матчи
  3. Франция
Нант
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Ланс
0' 19'
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
11
Коко
Маркус
19
Туре
Абдулайе
8
Абейд
Мехди
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
7
Сотока
Флорьян
Нант
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.25
2. Луза Имран 3 (2) 0.15
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.1
4. Бамба Кадер 2 0.1
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.1
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.37
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.26
3. Ганаго Игнатиус 5 0.26
4. Мюинга Арно 4 0.21
5. Банса Саймон 2 0.11
6. Силла Иссиага 1 0.05
7. Медина Факундо 1 0.05
8. Дукуре Шейк 1 0.05
9. Фофана Секо 0 0
10. Маурисио Тони 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Жан Корентин 0 0
13. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Траоре Шарль 4 0
5. Жиротто Андрей 2 1
6. Луза Имран 2 1
7. Коко Маркус 3 0
8. Блас Людовик 3 0
9. Чиривелла Педро 2 0
10. Аппиа Деннис 1 0
11. Коршья Себастьен 1 0
12. Кулибали Калифа 1 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
14. Туре Абдулайе 1 0
15. Лафон Альбан 1 0
16. Коло-Муани Рандаль 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 6 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Маурисио Тони 2 0
9. Мишлен Клеман 0 1
10. Перес Мануэль 1 0
11. Лека Жан-Луи 1 0
12. Жан Корентин 1 0
13. Фортес Стивен 1 0
14. Банса Саймон 1 0
15. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 5.26% (1) 15.79% (3) 36.84% (7)
 Ланс 15.38% (4) 15.38% (4) 26.92% (7) 19.23% (5) 3.85% (1) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже
Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс
Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ланс 1:1 Нант Лига 1 Ланс 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Нант Лига 2
Нант 4:0 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Ланс 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 28 28
9. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
10. Бордо 0:0 Заявка 20 7 6 7 20 - 21 27
11. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца 0:0 Заявка 19 6 6 7 22 - 25 24
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург 0:0 Заявка 20 6 3 11 28 - 32 21
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Нант 0:0 Заявка 20 3 9 8 19 - 31 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
9. Бордо 0:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
10. Ланс 0:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 14 12
14. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
17. Ницца 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Ланс 0:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
11. Страсбург 0:0 Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 13 12
13. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
14. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
15. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
17. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Нант 43.7% (62)
X 38% (54)
Ланс 18.3% (26)
Все прогнозы
3.53 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Ланс
2.80
3.35
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.35 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.35 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.50 2.85
  2.78 3.24 2.69

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.07 3.18 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.28 3.54 1.09 6.10 1.06 6.95
9.80 1.03 7.20 1.07 3.25 1.33 2.41 1.61 1.99 1.88 1.76 2.14 1.38 2.90 1.29 3.80 1.12 6.70 1.09 7.00 1.01 12.00 0.00 15.00 0.00 19.50
3.20 1.37 2.80 1.47 2.40 1.61 1.98 1.90 1.74 2.17 1.55 2.55 1.25 4.13 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.80 2.01 1.40 2.95 1.11 6.60 1.08 7.70
1.74 2.08 1.37 3.00 1.11 7.10
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.23 4.20 1.15 5.20
2.45 1.49 1.62 2.25 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.98
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Нант 0:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Нант 0:0 Ланс

Исход игры
Нант
43.7% (62)
Ничья
38% (54)
Ланс
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
26.95% (38)
Меньше
73.05% (103)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (51)
1:0 Нант
22.5% (32)
2:1 Нант
14.8% (21)
1:2 Ланс
9.2% (13)
0:1 Ланс
6.3% (9)
2:0 Нант
4.9% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Ланс
1.4% (2)
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