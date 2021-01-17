Нант
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Стад де ля Божуар
Ланс
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Аппиа ДеннисПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
32 Бамба КадерНападающий
-
Главный тренер: Доменек Раймон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|5
|0.25
|2.
|Луза Имран
|3 (2)
|0.15
|3.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.1
|4.
|Бамба Кадер
|2
|0.1
|5.
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.1
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Паллуа Николя
|1
|0.05
|8.
|Эмон Рено
|1
|0.05
|9.
|Жиротто Андрей
|1
|0.05
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.05
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|14.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|7 (5)
|0.37
|2.
|Сотока Флорьян
|5 (1)
|0.26
|3.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.26
|4.
|Мюинга Арно
|4
|0.21
|5.
|Банса Саймон
|2
|0.11
|6.
|Силла Иссиага
|1
|0.05
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.05
|8.
|Дукуре Шейк
|1
|0.05
|9.
|Фофана Секо
|0
|0
|10.
|Маурисио Тони
|0
|0
|11.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|12.
|Жан Корентин
|0
|0
|13.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|2.
|Паллуа Николя
|5
|0
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Траоре Шарль
|4
|0
|5.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|6.
|Луза Имран
|2
|1
|7.
|Коко Маркус
|3
|0
|8.
|Блас Людовик
|3
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|2
|0
|10.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|11.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|12.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|15.
|Лафон Альбан
|1
|0
|16.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|17.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|18.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|6
|1
|2.
|Баде Луак
|5
|1
|3.
|Каюзак Янник
|6
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|3
|0
|7.
|Какута Гаэль
|2
|0
|8.
|Маурисио Тони
|2
|0
|9.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|10.
|Перес Мануэль
|1
|0
|11.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|12.
|Жан Корентин
|1
|0
|13.
|Фортес Стивен
|1
|0
|14.
|Банса Саймон
|1
|0
|15.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
|Ланс
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|44 - 11
|42
|2.
|Лион
|Заявка
|19
|11
|7
|1
|39 - 18
|40
|3.
|Лилль
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|33 - 14
|39
|4.
|Монако
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|39 - 29
|36
|5.
|Ренн
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 22
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|7.
|Анже
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Ланс
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 35
|28
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|20 - 21
|27
|11.
|Брест
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|31 - 36
|26
|12.
|Метц
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 18
|25
|13.
|Ницца
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|22 - 25
|24
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|27 - 29
|21
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|3
|11
|28 - 32
|21
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|19 - 31
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|12 - 26
|14
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 5
|22
|2.
|Лион
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 6
|21
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|9.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|13.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 14
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|17.
|Ницца
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|3 - 10
|5
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|2.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|4.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 7
|17
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Ницца
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 12
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|0
|6
|17 - 18
|12
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|13.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|14.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 18
|10
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 20
|7
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 0:0 Ланс
Исход игры
Нант
43.7% (62)
Ничья
38% (54)
Ланс
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
26.95% (38)
Меньше
73.05% (103)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (51)
1:0 Нант
22.5% (32)
2:1 Нант
14.8% (21)
1:2 Ланс
9.2% (13)
0:1 Ланс
6.3% (9)
2:0 Нант
4.9% (7)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:2 Ланс
1.4% (2)
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