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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
2:2
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
14' Желтая карточка
Ауа Уссем
1:0
20' Гол
Гренье Клеман
54' Желтая карточка
Пакета Лукас
2:0
55' Гол
Буриго Бенжамен
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Денайер Джейсон
2:1
79' Гол
Депай Мемфис
2:2
82' Гол
Денайер Джейсон
87' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
90'+6
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
18
Докю
Жереми
8
Гренье
Клеман
14
Буриго
Бенжамен
7
Терье
Мартен
1
Лопеш
Антони
22
Де
Шильо
Маттиа
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
23
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Ренн
4-2-3-1
Лион
4-3-3

Ход матча

14'
 
Ауа Уссем
20'
Гренье Клеман
(Терье Мартен)
1:0
54'
 
Пакета Лукас
55'
Буриго Бенжамен
2:0
66'
 
Денайер Джейсон
67'
 
Какере Максанс
Пакета Лукас
67'
 
Шерки Райан
Кадевере Тино
77'
Рюттер Жоржиньо
Терье Мартен
 
77'
Тэт Флавьен
Гренье Клеман
 
79'
2:1
Депай Мемфис
(Корне Максвелл)
82'
2:2
Денайер Джейсон
(Депай Мемфис)
87'
Буриго Бенжамен
 
89'
 
Диоманде Синали
Де Шильо Маттиа

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Сильва Дамьен 4 0.21
2. Эну Адриен 4 0.21
3. Буриго Бенжамен 3 0.16
4. Гирасси Серу 3 0.16
5. Агер Наиф 3 0.16
6. Терье Мартен 2 0.11
7. Гренье Клеман 2 0.11
8. Трюффер Адриен 1 0.05
9. Рафинья Диас 1 0.05
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.05
11. Траоре Амари 1 0.05
12. Камавинга Эдуардо 1 0.05
13. Ньянг М'Байе 1 0.05
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 11 (6) 0.58
2. Экамби Карл Токо 9 0.47
3. Кадевере Тино 7 0.37
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.16
5. Корне Максвелл 1 0.05
6. Дюбуа Лео 1 0.05
7. Пакета Лукас 1 0.05
8. Бруно Моура 1 0.05
9. Денайер Джейсон 1 0.05
10. Дембеле Мусса II 1 0.05

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 5 0
2. Буриго Бенжамен 5 0
3. Да Сильва Дамьен 4 0
4. Терье Мартен 2 1
5. Тэт Флавьен 3 0
6. Мауасса Фет 2 0
7. Далберт Эстеван 2 0
8. Камавинга Эдуардо 2 0
9. Трюффер Адриен 2 0
10. Боэ Саша 0 1
11. Гренье Клеман 1 0
12. Сален Ромен 1 0
13. Ругани Даниэле 1 0
14. Эну Адриен 1 0
15. Траоре Амари 1 0
16. Агер Наиф 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 4 1
2. Корне Максвелл 5 0
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Ауа Уссем 2 1
5. Экамби Карл Токо 3 0
6. Дембеле Мусса II 3 0
7. Пакета Лукас 3 0
8. Бруно Моура 3 0
9. Шерки Райан 1 1
10. Де Шильо Маттиа 2 0
11. Дюбуа Лео 2 0
12. Кадевере Тино 2 0
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 3.7% (1) 22.22% (6) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 25.93% (7)
 Лион 8.33% (3) 11.11% (4) 33.33% (12) 11.11% (4) 22.22% (8) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель
Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Лион Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест
ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион 0:1 Ренн Лига 1 Лион 2:3 Ренн Кубок Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1
Лион 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
2. ПСЖ Заявка 19 12 3 4 43 - 11 39
3. Лилль Заявка 19 11 6 2 33 - 14 39
4. Монако Заявка 19 10 3 6 36 - 27 33
5. Ренн Заявка 19 9 6 4 28 - 21 33
6. Марсель Заявка 17 9 5 3 25 - 16 32
7. Анже Заявка 19 9 3 7 25 - 30 30
8. Монпелье Заявка 19 8 4 7 31 - 32 28
9. Ланс Заявка 18 8 3 7 28 - 28 27
10. Брест Заявка 19 8 2 9 30 - 34 26
11. Бордо Заявка 19 7 5 7 20 - 21 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Ницца Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
14. Реймс Заявка 19 5 6 8 27 - 29 21
15. Страсбург Заявка 19 6 2 11 28 - 32 20
16. Сент-Этьен Заявка 19 4 7 8 20 - 29 19
17. Нант Заявка 19 3 8 8 19 - 31 17
18. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
19. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
20. Ним Заявка 19 3 3 13 14 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Лилль Заявка 10 6 3 1 18 - 6 21
4. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
5. Брест Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
12. Монпелье Заявка 10 4 1 5 17 - 20 13
13. Реймс Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
14. Нант Заявка 9 2 5 2 10 - 14 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
16. Страсбург Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
17. Ницца Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
2. Лилль Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
3. ПСЖ Заявка 9 5 2 2 18 - 6 17
4. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
5. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
6. Ренн Заявка 9 4 4 1 14 - 8 16
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Ланс Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
10. Монако Заявка 9 4 0 5 13 - 14 12
11. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
12. Бордо Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
13. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
14. Реймс Заявка 10 2 4 4 18 - 18 10
15. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
16. Сент-Этьен Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
17. Ним Заявка 9 2 2 5 5 - 17 8
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Лион: 43%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 44'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 44'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 44'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 43'
    Кадевере Тино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    40'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Лион: 44%.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Траоре Амари из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Буриго Бенжамен мяча так и не получил
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 36'
    Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Кадевере Тино из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 35'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Депай Мемфис и Кадевере Тино из команды Лион.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Лион: 43%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн играет слишком грубо. Пакета Лукас оказался на газоне.
  • 33'
    Гренье Клеман из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Пакета Лукас задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    31'
    Де Шильо Маттиа из команды Лион опасно и грубо сыграл. Агер Наиф пострадал.
  • 31'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Терье Мартен пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
  • 30'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 30'
    Камавинга Эдуардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Лион: 43%.
  • 29'
    Мендес Тьяго из команды Лион пасует в штрафную, но Сален Ромен выходит и ловит мяч.
  • 29'
    Лион пытается что-то создать.
  • 28'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 27'
    Докю Жереми из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Лион: 42%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 24'
    Экамби Карл Токо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
  • 24'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Н'Зонзи Стивен задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 22'
    Камавинга Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Ауа Уссем из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    22'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Сален Ромен отбил мяч на угловой после удара Ауа Уссем из штрафной площади.
  • 22'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Отличный командный гол!
  • 20'
    Терье Мартен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Гренье Клеман изменил счет на табло!
  • 20'
    Терье Мартен из команды Ренн находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 20'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 20'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Докю Жереми из команды Ренн играет слишком грубо. Корне Максвелл оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Камавинга Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Н'Зонзи Стивен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Лион: 42%.
  • Желтая карточка
    14'
    Ауа Уссем получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    14'
    Безумный фол. Ауа Уссем грубо играет против соперника. Пострадал Адриен Трюффер
  • 13'
    Кадевере Тино нанес удар головой, но Сален Ромен спокойно отбил мяч.
  • 13'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 13'
    Корне Максвелл не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 12'
    Ауа Уссем из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Пакета Лукас из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Де Шильо Маттиа из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Лион: 40%.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 7'
    Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Докю Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Лион: 44%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Денайер Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 4'
    Кадевере Тино из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 4'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Агер Наиф ошибается в защите.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Пакета Лукас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Ренн 7.7% (11)
X 19.7% (28)
Лион 72.5% (103)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.68 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 16.00 71.00
  1.24 4.87 26.92

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.10 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.00
8.00 1.07 6.10 1.12 5.55 1.24 4.20 1.22 2.11 1.73 1.77 1.40 1.88 1.99 1.19 4.60 1.11 6.50 1.05 9.50 1.04 7.77 1.04 13.00 1.03 13.00 0.00 16.00
5.86 1.15 3.12 1.39 2.14 1.76 2.68 1.50 2.19 1.72 1.68 2.26 1.43 2.93 1.54 2.58 1.31 3.60 1.19 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
2.10 1.72 1.33 3.25 1.17 4.90 1.05 9.50 1.03 12.00
3.13 1.39 2.58 1.54 2.02 1.86 1.62 2.37 1.25 4.20 1.13 6.59 1.24 4.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
3.20 1.32 1.85 1.90 1.39 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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Прогнозы на матч Ренн 2:2 Лион

Исход игры
Ренн
7.7% (11)
Ничья
19.7% (28)
Лион
72.5% (103)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
82.73% (115)
Нет
17.27% (24)
Популярный счёт
1:2 Лион
50% (71)
1:1 Ничья
19.7% (28)
0:1 Лион
10.6% (15)
2:1 Ренн
4.9% (7)
0:2 Лион
4.2% (6)
1:3 Лион
2.8% (4)
2:3 Лион
2.8% (4)
1:0 Ренн
2.1% (3)
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