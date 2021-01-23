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Астерас
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лариса
0' 9'
99
Цифцис
Антонис
27
Котсирас
Яннис
19
Костаньо
Хосе
15
Суарес
Дани
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
11
Рехис
Франсеск
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
19
Баич
Владимир
25
Бертос
Манолис
15
Чосич
Урош
16
Жижич
Никола
5
Михаил
Алексиос
4
Илиадис
Теохарис
2
Караникас
Никос
8
Милосавлевич
Радомир
30
Adrian
Colombino
88
Николиас
Александрос
9
Дурмишай
Фиорин
Астерас
4-2-3-1
Лариса
5-4-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 9 (4) 0.5
2. Фернандес Луис 3 0.17
3. Риера Адриан 2 0.11
4. Мунафо Хуан 2 0.11
5. Рехис Франсеск 1 0.06
6. Альварес Федерико 0 0
7. Тилика Лео 0 0
8. Котсирас Яннис 0 0
9. Фернандес Борха II 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 6 (1) 0.35
2. Спарв Тим 1 0.06
3. Юнес Хамза 1 0.06
4. Мужек Матео 1 0.06
5. Филип Стелиано 0 0
6. Торже Андрей-Габриэль 0 0
7. Михаил Алексиос 0 0
8. Дурмишай Фиорин 0 0
9. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 6 0
2. Мунафо Хуан 5 0
3. Альварес Федерико 4 0
4. Христос Тасулис 4 0
5. Вальенте Хосе 4 0
6. Суарес Дани 3 0
7. Тилика Лео 3 0
8. Иглесиас Матиас 3 0
9. Котсирас Яннис 3 0
10. Фернандес Борха II 2 0
11. Паскуаль Андрес 2 0
12. Костаньо Хосе 2 0
13. Фернандес Луис 1 0
14. Пападопулос Никос 1 0
15. Гарсия Рубен II 1 0
16. Рехис Франсеск 1 0
17. Пасалидис Триантафиллос 1 0
18. Риера Адриан 1 0
19. Антцулас Георгиос 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Филип Стелиано 7 0
2. Спарв Тим 6 0
3. Труич Никола 5 0
4. Милосавлевич Радомир 5 0
5. Дурмишай Фиорин 5 0
6. Плателлас Вангелис 4 0
7. Торже Андрей-Габриэль 3 0
8. Сецерович Аднан 3 0
9. Бертос Манолис 2 0
10. Михаил Алексиос 2 0
11. Юнес Хамза 2 0
12. Жижич Никола 1 0
13. Чосич Урош 1 0
14. Николиас Александрос 1 0
15. Мужек Матео 1 0
16. Глинос Спиридон 1 0
17. Кости Иоаннис 1 0
18. Пинакас Димитрис 1 0
19. Илиадис Теохарис 1 0
20. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 5.88% (1) 17.65% (3) 29.41% (5) 0 23.53% (4) 23.53% (4)
 Лариса 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос
Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +2 =6 -12
ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина
Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса

Последние игры между собой

Астерас: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лариса 1:3 Астерас Суперлига Лариса 1:2 Астерас Суперлига Лариса 3:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Лариса Суперлига
Лариса 2:1 Астерас Суперлига Астерас 5:3 Лариса Кубок Лариса 3:2 Астерас Кубок Астерас 2:0 Лариса Суперлига Астерас 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига Лариса 1:4 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Лариса Суперлига Астерас 3:0 Лариса Кубок Лариса 0:3 Астерас Кубок Астерас 4:1 Лариса Кубок Греции Лариса 0:0 Астерас Кубок Греции Астерас 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:2 Астерас Суперлига Лариса 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 17 14 3 0 44 - 7 45
2. АЕК Заявка 17 11 3 3 28 - 17 36
3. ПАОК Заявка 17 10 5 2 30 - 13 35
4. Арис Салоники Заявка 17 10 3 4 22 - 11 33
5. Панатинаикос Заявка 17 8 4 5 18 - 12 28
6. Астерас 0:0 Заявка 18 6 7 5 17 - 19 25
7. Атромитос Заявка 17 5 6 6 17 - 23 21
8. Волос Заявка 17 4 8 5 19 - 25 20
9. ОФИ Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
10. Аполлон Смирнис Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
11. ПАС Янина Заявка 17 3 6 8 16 - 21 15
12. Панетоликос Заявка 17 2 5 10 9 - 22 11
13. Лариса 0:0 Заявка 17 1 6 10 9 - 27 9
14. Ламия Заявка 15 1 3 11 9 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 9 9 0 0 25 - 2 27
2. ПАОК Заявка 8 6 2 0 15 - 5 20
3. АЕК Заявка 9 5 3 1 17 - 9 18
4. Арис Салоники Заявка 9 5 1 3 11 - 7 16
5. Астерас 0:0 Заявка 9 4 3 2 8 - 7 15
6. Атромитос Заявка 9 4 3 2 12 - 11 15
7. Панатинаикос Заявка 8 4 2 2 8 - 4 14
8. Волос Заявка 8 2 4 2 6 - 8 10
9. ОФИ Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Панетоликос Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
11. ПАС Янина Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
12. Ламия Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Аполлон Смирнис Заявка 7 1 1 5 9 - 14 4
14. Лариса 0:0 Заявка 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Олимпиакос Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
3. Арис Салоники Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
4. ПАОК Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
5. Аполлон Смирнис Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
6. Панатинаикос Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
7. ОФИ Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
8. Астерас 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
9. Волос Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
10. ПАС Янина Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Атромитос Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
12. Лариса 0:0 Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
13. Панетоликос Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
14. Ламия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Лариса
1.75
3.65
6.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.40 5.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.72 3.60 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.65 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.30 6.30
  1.65 3.51 6.31

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.75 1.42 2.08 1.70 1.60 2.25 1.21 4.20 1.06 7.80
7.30 1.05 6.15 1.09 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.39 1.29 3.60 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
8.10 1.06 5.90 1.11 2.70 1.44 2.07 1.74 1.78 2.04 1.59 2.31 1.27 3.55 1.19 4.30 1.06 7.80 1.05 8.50 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
2.87 1.42 2.52 1.54 2.14 1.72 1.81 2.04 1.61 2.34 1.45 2.79 1.21 4.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.20 1.30 3.30 1.06 8.20
2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32
1.62 2.30 1.29 3.45 1.06 7.70
2.59 1.51 2.13 1.75 1.64 2.28 1.42 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.25 1.60 1.52 2.42 1.12 5.60
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56
2.25 1.60 1.50 2.40 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
2.11 1.69
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
6.10 1.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.30 1.20
Где смотреть матч Астерас 0:0 Лариса онлайн

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