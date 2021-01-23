Астерас
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Лариса
15
Суарес
Дани
12
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мунафо ХуанПолузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Нунич МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Tatsis
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|9 (4)
|0.5
|2.
|Фернандес Луис
|3
|0.17
|3.
|Риера Адриан
|2
|0.11
|4.
|Мунафо Хуан
|2
|0.11
|5.
|Рехис Франсеск
|1
|0.06
|6.
|Альварес Федерико
|0
|0
|7.
|Тилика Лео
|0
|0
|8.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|9.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|6 (1)
|0.35
|2.
|Спарв Тим
|1
|0.06
|3.
|Юнес Хамза
|1
|0.06
|4.
|Мужек Матео
|1
|0.06
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|8.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|9.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|6
|0
|2.
|Мунафо Хуан
|5
|0
|3.
|Альварес Федерико
|4
|0
|4.
|Христос Тасулис
|4
|0
|5.
|Вальенте Хосе
|4
|0
|6.
|Суарес Дани
|3
|0
|7.
|Тилика Лео
|3
|0
|8.
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|9.
|Котсирас Яннис
|3
|0
|10.
|Фернандес Борха II
|2
|0
|11.
|Паскуаль Андрес
|2
|0
|12.
|Костаньо Хосе
|2
|0
|13.
|Фернандес Луис
|1
|0
|14.
|Пападопулос Никос
|1
|0
|15.
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|16.
|Рехис Франсеск
|1
|0
|17.
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|18.
|Риера Адриан
|1
|0
|19.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филип Стелиано
|7
|0
|2.
|Спарв Тим
|6
|0
|3.
|Труич Никола
|5
|0
|4.
|Милосавлевич Радомир
|5
|0
|5.
|Дурмишай Фиорин
|5
|0
|6.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|7.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|8.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|9.
|Бертос Манолис
|2
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|2
|0
|11.
|Юнес Хамза
|2
|0
|12.
|Жижич Никола
|1
|0
|13.
|Чосич Урош
|1
|0
|14.
|Николиас Александрос
|1
|0
|15.
|Мужек Матео
|1
|0
|16.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|17.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|18.
|Пинакас Димитрис
|1
|0
|19.
|Илиадис Теохарис
|1
|0
|20.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|0
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Лариса
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Астерас 0:4 Олимпиакос
Панатинаикос 0:0 Астерас ПАС Янина 2:2 Астерас Астерас 2:0 Атромитос Астерас 1:1 Волос ПАОК 2:0 Астерас Астерас 1:2 АЕК Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос
Лариса Последние 20 матчей: +2 =6 -12ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина
Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса
Последние игры между собой
Астерас: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лариса 2:1 Астерас Суперлига Астерас 5:3 Лариса Кубок Лариса 3:2 Астерас Кубок Астерас 2:0 Лариса Суперлига Астерас 3:1 Лариса Суперлига Лариса 1:1 Астерас Суперлига Лариса 1:4 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Лариса Суперлига Астерас 3:0 Лариса Кубок Лариса 0:3 Астерас Кубок Астерас 4:1 Лариса Кубок Греции Лариса 0:0 Астерас Кубок Греции Астерас 1:1 Лариса Суперлига Лариса 0:2 Астерас Суперлига Лариса 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Лариса Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|44 - 7
|45
|2.
|АЕК
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|28 - 17
|36
|3.
|ПАОК
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|30 - 13
|35
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|22 - 11
|33
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|18 - 12
|28
|6.
|Астерас
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|17 - 19
|25
|7.
|Атромитос
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|17 - 23
|21
|8.
|Волос
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 25
|20
|9.
|ОФИ
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|16 - 21
|15
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|9 - 22
|11
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 27
|9
|14.
|Ламия
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|Астерас
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 7
|15
|6.
|Атромитос
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|8.
|Волос
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 14
|4
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|4.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|ОФИ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|8.
|Астерас
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|9.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Лариса
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров