АЕК
0:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ПАС Янина
21' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
0:1
33' ПенальтиКрижман Санди
34' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
53' Желтая карточкаКаргас Яннис
73' Желтая карточкаОйкономопулос Антониос
82' Желтая карточкаЛодыгин Юрий
0:2
87' ГолЛео Жан-Батист
88' Желтая карточкаЭлефтериадис Христос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
21'
33'
0:1
53'
82'
87'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|8 (1)
|0.42
|2.
|Гарсия Леви
|3
|0.16
|3.
|Оливейра Нелсон
|3 (1)
|0.16
|4.
|Ливайя Марко
|3
|0.16
|5.
|Галанопулос Костас
|3
|0.16
|6.
|Шахов Евгений
|2
|0.11
|7.
|Симоэш Андре
|2
|0.11
|8.
|Манталос Петрос
|1
|0.05
|9.
|Танкович Муамер
|1
|0.05
|10.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.05
|11.
|Крстичич Ненад
|1
|0.05
|12.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|13.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.05
|14.
|Митай Марио
|0
|0
|15.
|Паулинью Паулу
|0
|0
|16.
|Албанис Христос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.26
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.21
|3.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.11
|4.
|Крижман Санди
|2 (1)
|0.11
|5.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.05
|6.
|Каргас Яннис
|1
|0.05
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.05
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.05
|9.
|Домингес Хуан
|0
|0
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|12.
|Карталис Александрос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|9
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|6
|1
|3.
|Ливайя Марко
|6
|0
|4.
|Шахов Евгений
|2
|1
|5.
|Паулинью Паулу
|2
|1
|6.
|Манталос Петрос
|2
|1
|7.
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|3
|0
|9.
|Ансарифард Карим
|2
|0
|10.
|Симоэш Андре
|2
|0
|11.
|Лопеш Элдер
|2
|0
|12.
|Танкович Муамер
|2
|0
|13.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|14.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|15.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|16.
|Бакакис Михалис
|1
|0
|17.
|Гарсия Леви
|1
|0
|18.
|Галанопулос Костас
|1
|0
|19.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|7
|0
|2.
|Карталис Александрос
|6
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|4
|1
|4.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|8.
|Крижман Санди
|4
|0
|9.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|10.
|Ойкономопулос Антониос
|4
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|13.
|Кастро Фабри
|2
|0
|14.
|Наумец Владислав
|2
|0
|15.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|16.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|17.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|18.
|Атанасиу Василис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|6.67% (2)
|10% (3)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|ПАС Янина
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =3 -6ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК
ПАС Янина Последние 20 матчей: +4 =7 -9ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники
Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
ПАС Янина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|45 - 7
|48
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|24 - 11
|39
|3.
|АЕК
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|30 - 21
|37
|4.
|ПАОК
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|32 - 15
|36
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|22 - 12
|34
|6.
|Астерас
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|19 - 19
|30
|7.
|Волос
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|20 - 27
|23
|8.
|Атромитос
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|9.
|ОФИ
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|18 - 23
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 22
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|9 - 22
|12
|13.
|Ламия
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|10 - 30
|10
|14.
|Лариса
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|25 - 2
|27
|2.
|ПАОК
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 7
|21
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|4.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 4
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 7
|17
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|ОФИ
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|20 - 5
|21
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|АЕК
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров