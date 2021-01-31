ПАОК
5:0
Конец матча
Стадион: Тумба
Панетоликос
27' Желтая карточкаДуглас Гомес
1:0
39' ГолМург Томас
2:0
51' ГолШваб Штефан
54' Желтая карточкаЦигарас Ангелос
3:0
57' ГолЦолис Христос
4:0
61' ГолСвидерски Кароль
79' Желтая карточкаПерейра Адриан
82' Желтая карточкаДалсью
5:0
90' ГолСвидерски Кароль
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
33
Цоцалич
Эдин
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Диас ХорхеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
27'
39'
1:0
51'
2:0
54'
57'
3:0
61'
4:0
78'
79'
82'
90'
5:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|9
|0.45
|2.
|Цолис Христос
|5
|0.25
|3.
|Шваб Штефан
|3 (2)
|0.15
|4.
|Виейринья
|3 (1)
|0.15
|5.
|Ингасон Сверрир
|3
|0.15
|6.
|Живкович Андрия
|2 (1)
|0.1
|7.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.1
|8.
|Мург Томас
|2
|0.1
|9.
|Крменчик Михал
|2
|0.1
|10.
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|11.
|Нинуа Ника
|1
|0.05
|12.
|Варела Фернанду
|1
|0.05
|13.
|Варда Амр
|1
|0.05
|14.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.05
|15.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.05
|16.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|17.
|Алвес Родриго
|0
|0
|18.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|19.
|Ваге Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.1
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.1
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.05
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.05
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.05
|6.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.05
|7.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.05
|8.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.05
|9.
|Массола Николас
|0
|0
|10.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|11.
|Диас Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|7
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|5
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|6.
|Шваб Штефан
|3
|0
|7.
|Виейринья
|3
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|14.
|Перейра Адриан
|2
|0
|15.
|Цолис Христос
|2
|0
|16.
|Варела Фернанду
|1
|0
|17.
|Крменчик Михал
|1
|0
|18.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|19.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|20.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|21.
|Варда Амр
|1
|0
|22.
|Нинуа Ника
|1
|0
|23.
|Циггарас Теохарис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Далсью
|3
|0
|5.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|6.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|7.
|Таар Аймен
|1
|1
|8.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|9.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|10.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|11.
|Арийиби Гболи
|2
|0
|12.
|Вергос Николаос
|2
|0
|13.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|14.
|Медина Паоло
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Массола Николас
|1
|0
|17.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|18.
|Масурек Франко
|1
|0
|19.
|Малис Александрос
|1
|0
|20.
|Перейра Элиас
|1
|0
|21.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|5.41% (2)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|32.43% (12)
|Панетоликос
|0
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|50% (5)
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =7 -11Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос
Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панетоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панетоликос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|20
|17
|3
|0
|49 - 7
|54
|2.
|АЕК
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|32 - 21
|40
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|25 - 13
|39
|4.
|ПАОК
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|37 - 18
|39
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|22 - 12
|35
|6.
|Астерас
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|21 - 20
|33
|7.
|Атромитос
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|19 - 25
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|20 - 27
|24
|9.
|ОФИ
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 31
|19
|10.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|19
|5
|3
|11
|18 - 24
|18
|11.
|ПАС Янина
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 23
|18
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|10 - 28
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|10 - 30
|11
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|28 - 2
|30
|2.
|ПАОК
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|3.
|Астерас
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 8
|20
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 5
|24
|2.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|5.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|Аполлон Смирнис
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|7.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|8.
|Астерас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 12
|13
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|ОФИ
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|12.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров