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  3. Греция
ПАОК
5:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
27' Желтая карточка
Дуглас Гомес
1:0
39' Гол
Мург Томас
2:0
51' Гол
Шваб Штефан
54' Желтая карточка
Цигарас Ангелос
3:0
57' Гол
Цолис Христос
4:0
61' Гол
Свидерски Кароль
79' Желтая карточка
Перейра Адриан
82' Желтая карточка
Далсью
5:0
90' Гол
Свидерски Кароль
90'+4
88
Живкович
Живко
16
Перейра
Адриан
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
2
Алвес
Родриго
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
1
Кнетт
Кристофер
27
Цанакакис
Манолис
47
Малис
Александрос
33
Цоцалич
Эдин
21
Перейра
Элиас
37
Цигарас
Ангелос
5
Арсура
Хоакин
6
Таар
Аймен
20
Барбоза
Элдер
12
Арийиби
Гболи
11
Диас
Хорхе
ПАОК
4-2-3-1
Панетоликос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 9 0.45
2. Цолис Христос 5 0.25
3. Шваб Штефан 3 (2) 0.15
4. Виейринья 3 (1) 0.15
5. Ингасон Сверрир 3 0.15
6. Живкович Андрия 2 (1) 0.1
7. Эль-Каддури Омар 2 0.1
8. Мург Томас 2 0.1
9. Крменчик Михал 2 0.1
10. Креспо Хосе 1 0.05
11. Нинуа Ника 1 0.05
12. Варела Фернанду 1 0.05
13. Варда Амр 1 0.05
14. Дуглас Гомес 1 (1) 0.05
15. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.05
16. Яннулис Димитрис 0 0
17. Алвес Родриго 0 0
18. Бисесвар Диего 0 0
19. Ваге Мусса 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.1
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.1
3. Таар Аймен 1 0.05
4. Мантатис Георгиос 1 0.05
5. Льявас Георгиос 1 0.05
6. Барбоза Элдер 1 (1) 0.05
7. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.05
8. Масурек Франко 1 (1) 0.05
9. Массола Николас 0 0
10. Яколиш Антонио 0 0
11. Диас Хорхе 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 7 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Яннулис Димитрис 4 0
5. Михаилидис Яннис 4 0
6. Шваб Штефан 3 0
7. Виейринья 3 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Дуглас Гомес 2 0
14. Перейра Адриан 2 0
15. Цолис Христос 2 0
16. Варела Фернанду 1 0
17. Крменчик Михал 1 0
18. Пелкас Димитрис 1 0
19. Пасхалакис Александрос 1 0
20. Лампру Лазарос 1 0
21. Варда Амр 1 0
22. Нинуа Ника 1 0
23. Циггарас Теохарис 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Далсью 3 0
5. Цигарас Ангелос 3 0
6. Скардовелли Вандерсон 1 1
7. Таар Аймен 1 1
8. Яколиш Антонио 2 0
9. Карасалидис Аристотелис 2 0
10. Арсура Хоакин 2 0
11. Арийиби Гболи 2 0
12. Вергос Николаос 2 0
13. Мелиссас Никос 2 0
14. Медина Паоло 2 0
15. Константопулос Апостолос 2 0
16. Массола Николас 1 0
17. Цоцалич Эдин 1 0
18. Масурек Франко 1 0
19. Малис Александрос 1 0
20. Перейра Элиас 1 0
21. Азади Мохаммад Реза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 10.81% (4) 10.81% (4) 5.41% (2) 18.92% (7) 21.62% (8) 32.43% (12)
 Панетоликос 0 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 50% (5)

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК
ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос
Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Панетоликос 1:3 ПАОК Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАОК Суперлига
ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панетоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 20 17 3 0 49 - 7 54
2. АЕК Заявка 20 12 4 4 32 - 21 40
3. Арис Салоники Заявка 20 12 3 5 25 - 13 39
4. ПАОК Заявка 20 11 6 3 37 - 18 39
5. Панатинаикос Заявка 20 10 5 5 22 - 12 35
6. Астерас Заявка 20 9 6 5 21 - 20 33
7. Атромитос Заявка 20 6 7 7 19 - 25 25
8. Волос Заявка 20 5 9 6 20 - 27 24
9. ОФИ Заявка 20 5 4 11 18 - 31 19
10. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 19 5 3 11 18 - 24 18
11. ПАС Янина Заявка 20 4 6 10 18 - 23 18
12. Панетоликос Заявка 20 2 7 11 10 - 28 13
13. Ламия Заявка 18 2 5 11 10 - 30 11
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 10 10 0 0 28 - 2 30
2. ПАОК Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
3. Астерас Заявка 10 6 2 2 11 - 8 20
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
7. Атромитос Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
8. Волос Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
9. Панетоликос Заявка 10 2 3 5 8 - 13 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
13. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
14. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 9 1 1 7 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 Заявка 10 7 3 0 21 - 5 24
2. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
3. Арис Салоники Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
4. Панатинаикос Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
5. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
6. Аполлон Смирнис 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
7. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
8. Астерас Заявка 10 3 4 3 10 - 12 13
9. ПАС Янина Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. ОФИ Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
11. Атромитос Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
12. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
13. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
14. Ламия Заявка 8 0 3 5 3 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Дуглас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.17 6.40 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.00 16.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 9.00 29.00
  1.27 4.94 11.15

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.40 1.19 2.23 1.61 1.77 1.98 1.49 2.50 1.19 4.30 1.06 7.60
11.25 1.00 4.33 1.17 3.54 1.26 2.24 1.62 1.79 2.02 1.53 2.66 1.27 3.76 1.19 4.45 1.06 7.50 1.04 7.90 1.00 11.75
9.20 1.03 7.50 1.07 4.30 1.14 3.05 1.35 1.82 1.92 2.04 1.78 1.37 2.95 1.77 2.05 1.23 3.90 1.07 7.50 1.28 3.45 1.70 2.08 1.33 3.15 1.08 7.00 1.05 8.50
4.60 1.19 3.17 1.34 2.58 1.49 1.95 1.86 1.66 2.21 1.45 2.70 1.37 3.01 1.48 2.62 1.50 2.60 2.24 1.64 1.86 1.95 1.45 2.71 1.30 3.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.55 2.36 1.14 5.20
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30
2.08 1.70 1.35 3.05 1.13 5.40 1.18 4.50 1.13 5.40
1.83 1.96 1.51 2.49 1.20 4.20 1.56 2.36 1.39 2.87 1.41 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.30 1.20
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