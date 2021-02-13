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Аполлон Смирнис
2:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
31' Желтая карточка
Фатион Антони
39' Желтая карточка
Коцопулос Костас
1:0
42' Гол
Томас Бединелли
49' Желтая карточка
Саломон Патрик
2:0
67' Гол
Дауда Абиола
2:1
90' Гол
Мавроматис Теофанис
90'+4
13
Верхульст
Давино
6
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
2
Бручич
Карло
7
Коль
Исраэль
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
9
Иоаннидис
Николаос
10
Томас
Бединелли
35
Мандас
Христос
12
Гало
Родриго
4
Гутас
Димитрис
29
Струнгис
Стефанос
16
Нацос
Спиридон
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
11
Агайев
Амир
14
Муньис
Хуан
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Коцопулос
Костас
Аполлон Смирнис
4-3-3
Атромитос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цилулис Сотирис 4 0.19
2. Фатион Антони 4 (2) 0.19
3. Дауда Абиола 3 0.14
4. Иоаннидис Николаос 3 0.14
5. Фернандес Марк 3 0.14
6. Томас Бединелли 2 0.1
7. Цабурис Саввас 2 (1) 0.1
8. Баксеванидис Димос 1 0.05
9. Домингес Луис Густаво 1 0.05
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Калисир Андре 0 0
13. Хухумис Диамантис 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манусос Йоргос 5 (4) 0.23
2. Муньис Хуан 3 0.14
3. Гутас Димитрис 3 0.14
4. Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.14
5. Агайев Амир 2 0.09
6. Саломон Патрик 1 0.05
7. Харисис Харилаос 1 0.05
8. Нацос Спиридон 1 0.05
9. Коцопулос Костас 1 0.05
10. Мавроматис Теофанис 1 0.05
11. Гало Родриго 0 0
12. Матич Боян 0 0
13. Н'Сикулу Кларк 0 0
14. Эдомвоньи Брайт 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 11 0
2. Лисгарас Христос 7 0
3. Цабурис Саввас 6 0
4. Томас Бединелли 5 0
5. Иоаннидис Николаос 5 0
6. Фернандес Марк 4 0
7. Сливка Выкинтас 4 0
8. Бручич Карло 3 0
9. Баксеванидис Димос 3 0
10. Цилулис Сотирис 3 0
11. Домингес Луис Густаво 3 0
12. Витлис Вассилис 3 0
13. Верхульст Давино 2 0
14. Хухумис Диамантис 2 0
15. Китоко Ричи 1 0
16. Лагос Анастасиос 1 0
17. Карагунис Танассис 1 0
18. Лагос Тасcос 1 0
19. Коль Исраэль 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Саломон Патрик 7 0
2. Муньис Хуан 3 2
3. Томашевич Йосип III 5 0
4. Рисванис Спирос 3 1
5. Гутас Димитрис 4 0
6. Галвао Лукас 4 0
7. Матич Боян 2 1
8. Гало Родриго 3 0
9. Коцопулос Костас 3 0
10. Рабельо Бриан 2 0
11. Харисис Харилаос 2 0
12. Агайев Амир 2 0
13. Нацос Спиридон 2 0
14. Струнгис Стефанос 2 0
15. Христодулопулос Лазарос 1 0
16. Манусос Йоргос 1 0
17. Бусуладжич Азер 1 0
18. Умбидес Хавьер 1 0
19. Эдомвоньи Брайт 1 0
20. Янниотис Андреас 1 0
21. Кивракидис Кириакос 1 0
22. Мандас Христос 1 0
23. Нтавиотис Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 13.04% (3) 0 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Атромитос 9.52% (2) 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11
ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос
Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Суперлига Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Суперлига Атромитос 2:1 Аполлон Смирнис Кубок Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Кубок
Аполлон Смирнис 1:1 Атромитос Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники Заявка 21 13 3 5 27 - 13 42
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
8. Волос Заявка 21 5 9 7 20 - 28 24
9. Аполлон Смирнис Заявка 21 6 4 11 23 - 29 22
10. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
11. ОФИ Заявка 21 5 4 12 18 - 34 19
12. Панетоликос Заявка 21 2 7 12 11 - 30 13
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
4. Арис Салоники Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 10 2 1 7 12 - 19 7
13. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
14. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
6. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
7. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
8. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
9. Волос Заявка 11 3 5 3 14 - 17 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
13. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
14. Панетоликос Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
  1.42 3.72 10.42

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
7.22 1.10 3.16 1.35 2.20 1.68 3.03 1.38 2.48 1.54 1.93 1.90 1.55 2.45 1.78 2.05 1.47 2.69 1.16 5.11 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25
1.29 3.44 1.15 5.09 1.44 2.72 1.29 3.46
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