Аполлон Смирнис
2:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Атромитос
31' Желтая карточкаФатион Антони
39' Желтая карточкаКоцопулос Костас
1:0
42' ГолТомас Бединелли
49' Желтая карточкаСаломон Патрик
2:0
67' ГолДауда Абиола
2:1
90' ГолМавроматис Теофанис
12
Гало
Родриго
11
Агайев
Амир
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирПолузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Матич БоянНападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
31'
39'
42'
1:0
49'
67'
2:0
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цилулис Сотирис
|4
|0.19
|2.
|Фатион Антони
|4 (2)
|0.19
|3.
|Дауда Абиола
|3
|0.14
|4.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.14
|5.
|Фернандес Марк
|3
|0.14
|6.
|Томас Бединелли
|2
|0.1
|7.
|Цабурис Саввас
|2 (1)
|0.1
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.05
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.05
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Калисир Андре
|0
|0
|13.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манусос Йоргос
|5 (4)
|0.23
|2.
|Муньис Хуан
|3
|0.14
|3.
|Гутас Димитрис
|3
|0.14
|4.
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.14
|5.
|Агайев Амир
|2
|0.09
|6.
|Саломон Патрик
|1
|0.05
|7.
|Харисис Харилаос
|1
|0.05
|8.
|Нацос Спиридон
|1
|0.05
|9.
|Коцопулос Костас
|1
|0.05
|10.
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.05
|11.
|Гало Родриго
|0
|0
|12.
|Матич Боян
|0
|0
|13.
|Н'Сикулу Кларк
|0
|0
|14.
|Эдомвоньи Брайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|11
|0
|2.
|Лисгарас Христос
|7
|0
|3.
|Цабурис Саввас
|6
|0
|4.
|Томас Бединелли
|5
|0
|5.
|Иоаннидис Николаос
|5
|0
|6.
|Фернандес Марк
|4
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|8.
|Бручич Карло
|3
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|3
|0
|10.
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|11.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|3
|0
|13.
|Верхульст Давино
|2
|0
|14.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|15.
|Китоко Ричи
|1
|0
|16.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|17.
|Карагунис Танассис
|1
|0
|18.
|Лагос Тасcос
|1
|0
|19.
|Коль Исраэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саломон Патрик
|7
|0
|2.
|Муньис Хуан
|3
|2
|3.
|Томашевич Йосип III
|5
|0
|4.
|Рисванис Спирос
|3
|1
|5.
|Гутас Димитрис
|4
|0
|6.
|Галвао Лукас
|4
|0
|7.
|Матич Боян
|2
|1
|8.
|Гало Родриго
|3
|0
|9.
|Коцопулос Костас
|3
|0
|10.
|Рабельо Бриан
|2
|0
|11.
|Харисис Харилаос
|2
|0
|12.
|Агайев Амир
|2
|0
|13.
|Нацос Спиридон
|2
|0
|14.
|Струнгис Стефанос
|2
|0
|15.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|16.
|Манусос Йоргос
|1
|0
|17.
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|18.
|Умбидес Хавьер
|1
|0
|19.
|Эдомвоньи Брайт
|1
|0
|20.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|21.
|Кивракидис Кириакос
|1
|0
|22.
|Мандас Христос
|1
|0
|23.
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|13.04% (3)
|0
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|Атромитос
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|38.1% (8)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +5 =4 -11ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Ламия 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 Аполлон Смирнис Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
Атромитос Последние 20 матчей: +6 =6 -8Атромитос 2:3 Панатинаикос Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос Панетоликос 1:1 Атромитос
Атромитос 0:1 Олимпиакос ПАС Янина 2:2 Атромитос АЕК 2:1 Атромитос Атромитос 2:1 Ламия Атромитос 0:0 ОФИ Атромитос 3:2 ПАОК Волос 1:0 Атромитос Астерас 2:0 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Атромитос Атромитос 0:2 ПАС Янина Атромитос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Атромитос: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|54 - 8
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|27 - 13
|42
|3.
|АЕК
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 23
|40
|4.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 29
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 24
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 34
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|11 - 30
|13
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|3.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|9.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1.42
|3.72
|10.42
Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон Смирнис» – «Атромитос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атромитос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон Смирнис» – «Атромитос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров