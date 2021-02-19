Висла Краков
2:1
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Погонь Щецин
5' Желтая карточкаГоргон Александр
29' Желтая карточкаЗахович Лука
1:0
31' Гол в свои воротаЦех Бенедикт
35' Желтая карточкаБурлига Лукаш
38' Желтая карточкаСадлок Мацей
43' Желтая карточкаМедвед Жан
2:0
45' ГолФорбс Браун
2:1
48' ГолГоргон Александр
65' Желтая карточкаЦех Бенедикт
65' Желтая карточкаБартковски Якуб
85' Желтая карточкаМатыня Хуберт
40
Йебоа
Яв
55
Медвед
Жан
99
Форбс
Браун
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
55 Медвед ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Брода КамильВратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Дуда КасперПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
29'
31'
1:0
35'
38'
43'
45'
2:0
48'
65'
65'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|6 (1)
|0.33
|2.
|Йебоа Яв
|4
|0.22
|3.
|Чука Виктор
|3
|0.17
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.17
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.17
|6.
|Садлок Мацей
|2
|0.11
|7.
|Плевка Патрик
|1
|0.06
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.06
|9.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.06
|10.
|Мехремич Ади
|1
|0.06
|11.
|Жуков Георгий
|0
|0
|12.
|Савич Стефан V
|0
|0
|13.
|Абрамович Давид
|0
|0
|14.
|Шот Давид
|0
|0
|15.
|Медвед Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|5
|0.28
|2.
|Захович Лука
|2
|0.11
|3.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.11
|4.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.11
|5.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.11
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.11
|7.
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|8.
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.06
|10.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|5
|0
|2.
|Фрыдрых Михал
|5
|0
|3.
|Бурлига Лукаш
|5
|0
|4.
|Шот Давид
|5
|0
|5.
|Мехремич Ади
|4
|0
|6.
|Жуков Георгий
|4
|0
|7.
|Форбс Браун
|2
|1
|8.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|9.
|Савич Стефан V
|3
|0
|10.
|Чука Виктор
|2
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
|16.
|Медвед Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|5
|1
|2.
|Горгон Александр
|5
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|7.
|Захович Лука
|2
|0
|8.
|Бартковски Якуб
|2
|0
|9.
|Штек Давид
|2
|0
|10.
|Мата Луиш
|2
|0
|11.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|12.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|13.
|Фронччак Адам
|1
|0
|14.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|15.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|16.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|17.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|24% (6)
|12% (3)
|20% (5)
|24% (6)
|12% (3)
|8% (2)
|Погонь Щецин
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|25% (5)
|15% (3)
|20% (4)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков
Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =5 -3Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 6:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Погонь Щецин Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|14.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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