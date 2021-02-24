Ним
0:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Дес Костьерес
Лорьян
38' Желтая карточкаМоффи Теремас
30
Рейне
Батист
12
Фомба
Ламин
20
Рипар
Рено
22
Бенрау
Яссин
19
Висса
Йоан
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
33 Нассим ШадлиНападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|6 (3)
|0.23
|2.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.15
|3.
|Элиассон Никлас
|4
|0.15
|4.
|Мелинг Биргер
|2
|0.08
|5.
|Коне Мусса II
|2
|0.08
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.08
|7.
|До Лука
|1
|0.04
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|11.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|12.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.31
|2.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.23
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.15
|4.
|Грбич Адриан
|3 (2)
|0.12
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.08
|6.
|Абергель Лоран
|2
|0.08
|7.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.04
|8.
|Монкондю Томас
|1
|0.04
|9.
|Эрго Жером
|1
|0.04
|10.
|Чалоба Трево
|1
|0.04
|11.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Фомба Ламин
|4
|0
|4.
|Ландре Лоик
|2
|1
|5.
|Бриансон Антони
|3
|0
|6.
|Денкей Кевин
|3
|0
|7.
|Мигель Флориан
|1
|1
|8.
|Ру Нолан
|2
|0
|9.
|Рейне Батист
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|2
|0
|12.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|13.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|14.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|15.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|16.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|5
|0
|2.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|4
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|2
|1
|5.
|Монкондю Томас
|3
|0
|6.
|Абергель Лоран
|3
|0
|7.
|Чалоба Трево
|3
|0
|8.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Диарра Стефан
|1
|0
|18.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|19.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|20.
|Моффи Теремас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Лорьян
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +4 =1 -15Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лорьян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|46 - 16
|58
|2.
|Лион
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 24
|55
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|57 - 17
|54
|4.
|Монако
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|54 - 37
|52
|5.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 35
|40
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 29
|38
|7.
|Ренн
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 28
|38
|8.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 46
|38
|9.
|Метц
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 25
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 40
|35
|11.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 31
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|39 - 47
|31
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 34
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 37
|30
|15.
|Страсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 40
|29
|16.
|Ницца
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|26
|6
|6
|14
|31 - 49
|24
|18.
|Нант
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|26 - 41
|23
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|26
|6
|4
|16
|24 - 51
|22
|20.
|Дижон
|Заявка
|26
|2
|9
|15
|18 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|12.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 25
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 27
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 12
|19
|10.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 24
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ним 0:0 Лорьян
Исход игры
Ним
30.9% (46)
Ничья
42.3% (63)
Лорьян
26.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
29.45% (43)
Меньше
70.55% (103)
Обе команды забьют
Да
69.86% (102)
Нет
30.14% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Ним
15.4% (23)
2:1 Ним
14.1% (21)
1:2 Лорьян
12.8% (19)
0:1 Лорьян
11.4% (17)
0:0 Ничья
2% (3)
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