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Ним
0:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Лорьян
0'
38' Желтая карточка
Моффи Теремас
45'
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
2
Гессум
Кельян
26
Мигель
Флориан
3
Мелинг
Биргер
12
Фомба
Ламин
7
Элиассон
Никлас
20
Рипар
Рено
22
Бенрау
Яссин
17
Дулевич
Харис
28
Коне
Мусса
II
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
11
Буасгар
Кентен
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
19
Висса
Йоан
Ним
4-1-4-1
Лорьян
4-3-3

Ход матча

38'
 
Моффи Теремас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 6 (3) 0.23
2. Ферхат Зинедин 4 0.15
3. Элиассон Никлас 4 0.15
4. Мелинг Биргер 2 0.08
5. Коне Мусса II 2 0.08
6. Ахлинви Маттео 2 0.08
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Мартинеc Пабло 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.31
2. Висса Йоан 6 (2) 0.23
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.15
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.12
5. Буасгар Кентен 2 0.08
6. Абергель Лоран 2 0.08
7. Гравильон Эндрю 1 0.04
8. Монкондю Томас 1 0.04
9. Эрго Жером 1 0.04
10. Чалоба Трево 1 0.04
11. Лорьенте Арман 0 0
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Фомба Ламин 4 0
4. Ландре Лоик 2 1
5. Бриансон Антони 3 0
6. Денкей Кевин 3 0
7. Мигель Флориан 1 1
8. Ру Нолан 2 0
9. Рейне Батист 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 5 0
2. Ле Фе Энцо 5 0
3. Лапорт Жульен 4 0
4. Гравильон Эндрю 2 1
5. Монкондю Томас 3 0
6. Абергель Лоран 3 0
7. Чалоба Трево 3 0
8. Буасгар Кентен 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Диарра Стефан 1 0
18. Уоджа Франклин 1 0
19. Этьен Йоанн 1 0
20. Моффи Теремас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 12.5% (3) 4.17% (1) 20.83% (5) 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7)
 Лорьян 10.34% (3) 13.79% (4) 10.34% (3) 17.24% (5) 17.24% (5) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако
ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс
Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лорьян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лорьян 3:0 Ним Лига 1 Ним 1:0 Лорьян Лига 2 Лорьян 1:2 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 26 17 3 6 57 - 17 54
4. Монако Заявка 26 16 4 6 54 - 37 52
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Лорьян 0:0 Заявка 26 6 6 14 31 - 49 24
18. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
19. Ним 0:0 Заявка 26 6 4 16 24 - 51 22
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян 0:0 Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним 0:0 Заявка 13 2 2 9 14 - 27 8
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
4. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 13 1 5 7 12 - 24 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ним 30.9% (46)
X 42.3% (63)
Лорьян 26.8% (40)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Лорьян
3.40
3.42
2.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 2.90 2.15
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.25 2.49
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.42 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 2.85 2.25
  3.30 2.75 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.06 3.40 1.33 2.55 1.52 1.80 2.02 1.44 2.80 1.31 3.50 1.11 6.80
9.10 1.02 8.60 1.05 3.62 1.27 2.65 1.48 1.91 1.99 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.50
4.90 1.17 3.60 1.28 1.97 1.82 1.48 2.63 2.08 1.80 1.30 3.50 1.76 2.17 1.10 6.80 1.08 7.77 1.05 7.68 1.04 8.33 1.01 11.50 1.02 12.00 0.00 17.50
3.44 1.33 2.33 1.65 1.92 1.97 1.65 2.32 1.39 3.11 1.65 2.33 1.50 2.69 1.70 2.22 1.50 2.70 1.37 3.29 1.14 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.80 1.95 1.38 2.90 1.08 7.00
2.88 1.42 1.93 1.87 1.43 2.83 1.14 5.90 1.10 7.30
1.37 3.05 1.04 10.00 1.19 4.60 1.11 5.40 1.08 6.47
1.20 4.80 1.10 7.70 1.23 4.35 1.57 2.48 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.70
3.76 1.27 2.72 1.46 1.72 2.12 1.27 3.76 1.18 4.60
3.60 1.28 2.85 1.53 1.68 2.27 1.22 3.82 1.15 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.60 1.28
Где смотреть матч Ним 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:0 Лорьян

Исход игры
Ним
30.9% (46)
Ничья
42.3% (63)
Лорьян
26.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
29.45% (43)
Меньше
70.55% (103)
Обе команды забьют
Да
69.86% (102)
Нет
30.14% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Ним
15.4% (23)
2:1 Ним
14.1% (21)
1:2 Лорьян
12.8% (19)
0:1 Лорьян
11.4% (17)
0:0 Ничья
2% (3)
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