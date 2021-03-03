Бордо
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Матмю Атлантик
ПСЖ
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
17
Зеркан
Мехди
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
31
Дагба
Колин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Траоре АмадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.22
|2.
|Уден Реми
|4
|0.15
|3.
|Калу Сэмьюэл
|4
|0.15
|4.
|Башич Тома
|4
|0.15
|5.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.04
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.04
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.04
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|11.
|Отавио II
|1
|0.04
|12.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|13.
|Косельни Лоран
|0
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|18 (5)
|0.67
|2.
|Кин Мойзе
|11
|0.41
|3.
|Неймар
|6 (3)
|0.22
|4.
|Икарди Мауро
|5
|0.19
|5.
|Ди Мария Анхель
|4
|0.15
|6.
|Сарабия Пабло
|4
|0.15
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0.11
|8.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.07
|9.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0.07
|10.
|Дагба Колин
|1
|0.04
|11.
|Кюрзава Левен
|1
|0.04
|12.
|Эррера Андер
|1
|0.04
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.04
|14.
|Данилу Перейра
|1
|0.04
|15.
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|16.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|17.
|Баккер Митчел
|0
|0
|18.
|Верратти Марко
|0
|0
|19.
|Паредес Леандро
|0
|0
|20.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Бенито Лорис
|4
|1
|3.
|Кастро Пабло
|5
|0
|4.
|Башич Тома
|5
|0
|5.
|Адли Ясин
|5
|0
|6.
|Байсс Пол
|3
|1
|7.
|Косельни Лоран
|3
|0
|8.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|9.
|Кватенг Энок
|3
|0
|10.
|Калу Сэмьюэл
|3
|0
|11.
|Зеркан Мехди
|1
|1
|12.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0
|13.
|Бриан Джимми
|2
|0
|14.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|15.
|Майя Джош
|2
|0
|16.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|17.
|Уден Реми
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|5
|1
|2.
|Неймар
|4
|1
|3.
|Кимпембе Преснел
|5
|0
|4.
|Диалло Абду
|1
|2
|5.
|Верратти Марко
|4
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|2
|1
|7.
|Дракслер Юлиан
|3
|0
|8.
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|9.
|Кин Мойзе
|3
|0
|10.
|Дагба Колин
|3
|0
|11.
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|12.
|Бернат Хуан
|2
|0
|13.
|Эррера Андер
|2
|0
|14.
|Данилу Перейра
|2
|0
|15.
|Керер Тило
|2
|0
|16.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|17.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|18.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|19.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|20.
|Икарди Мауро
|1
|0
|21.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|22.
|Баккер Митчел
|1
|0
|23.
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|24.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|25.
|Фадига Бандиугу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|ПСЖ
|9.84% (6)
|18.03% (11)
|16.39% (10)
|11.48% (7)
|16.39% (10)
|27.87% (17)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца
Последние игры между собой
Бордо: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Бордо 2:2 ПСЖ Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|18.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бордо 0:0 ПСЖ
Исход игры
Бордо
1.3% (2)
Ничья
2.6% (4)
ПСЖ
96% (145)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (84)
Меньше
43.24% (64)
Обе команды забьют
Да
52.7% (78)
Нет
47.3% (70)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.5% (49)
1:2 ПСЖ
31.8% (48)
1:3 ПСЖ
14.6% (22)
0:1 ПСЖ
7.9% (12)
0:3 ПСЖ
5.3% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 ПСЖ
1.3% (2)
2:1 Бордо
1.3% (2)
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