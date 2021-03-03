  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Бордо
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
ПСЖ
0' 1'
1
Костиль
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
4
Мешер
Андре
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
17
Зеркан
Мехди
15
Сери
Жан-Мишель
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
10
Калу
Сэмьюэл
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
15
Данилу
Перейра
27
Гуэйе
Идрисса
19
Сарабия
Пабло
12
Рафинья
Алькантара
23
Дракслер
Юлиан
9
Икарди
Мауро
Бордо
4-3-3
ПСЖ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 6 0.22
2. Уден Реми 4 0.15
3. Калу Сэмьюэл 4 0.15
4. Башич Тома 4 0.15
5. Бен Арфа Хатем 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Сабали Юссуф 0 0
13. Косельни Лоран 0 0
14. Де Превиль Николя 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 18 (5) 0.67
2. Кин Мойзе 11 0.41
3. Неймар 6 (3) 0.22
4. Икарди Мауро 5 0.19
5. Ди Мария Анхель 4 0.15
6. Сарабия Пабло 4 0.15
7. Дракслер Юлиан 3 0.11
8. Флоренци Алессандро 2 0.07
9. Гуэйе Идрисса 2 0.07
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Данилу Перейра 1 0.04
15. Пембеле Тимоте 1 0.04
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Баккер Митчел 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Паредес Леандро 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Бенито Лорис 4 1
3. Кастро Пабло 5 0
4. Башич Тома 5 0
5. Адли Ясин 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Майя Джош 2 0
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Кимпембе Преснел 5 0
4. Диалло Абду 1 2
5. Верратти Марко 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Мбаппе Килиан 3 0
9. Кин Мойзе 3 0
10. Дагба Колин 3 0
11. Гуэйе Идрисса 2 0
12. Бернат Хуан 2 0
13. Эррера Андер 2 0
14. Данилу Перейра 2 0
15. Керер Тило 2 0
16. Сарабия Пабло 1 0
17. Ди Мария Анхель 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 ПСЖ 9.84% (6) 18.03% (11) 16.39% (10) 11.48% (7) 16.39% (10) 27.87% (17)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза
Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца
Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Бордо: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 ПСЖ 4:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 2:2 ПСЖ Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
11. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Без Мбаппе и Неймара играют гости. Будем смотреть, что смогут создать футболисты "ПСЖ" без двух главных звёзд.
  • 4'
    При помощи длинной верховой передачи попытались хозяева перейти в атаку, но выиграть борьбу в воздухе не удалось.
  • 3'
    Мехди Зеркан совершает подкат в собственной штрафной площадке, благодаря чему останавливает Мауро Икарди.
  • 2'
    Гости завладевают мячом, но пока располагаются на своей половине поля, без продвижения вперёд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается! 
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.50 4.40 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.45 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 4.20 1.53
  6.99 4.19 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.04 1.95 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00 1.03 9.00
12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.28 2.85 1.42 1.97 1.89 1.76 2.14 1.55 2.55 1.76 2.06 1.36 3.15 1.16 5.30 1.12 5.80 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 17.50 1.01 11.00
3.99 1.28 3.02 1.43 2.32 1.67 1.98 1.93 1.77 2.16 1.56 2.56 1.51 2.71 1.39 3.19 1.16 5.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
2.03 1.78 1.47 2.70 1.15 5.40
3.23 1.39 2.65 1.53 2.08 1.84 1.66 2.35 1.47 2.86 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.60
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.85
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Бордо 0:0 ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 0:0 ПСЖ

Исход игры
Бордо
1.3% (2)
Ничья
2.6% (4)
ПСЖ
96% (145)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (84)
Меньше
43.24% (64)
Обе команды забьют
Да
52.7% (78)
Нет
47.3% (70)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
32.5% (49)
1:2 ПСЖ
31.8% (48)
1:3 ПСЖ
14.6% (22)
0:1 ПСЖ
7.9% (12)
0:3 ПСЖ
5.3% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 ПСЖ
1.3% (2)
2:1 Бордо
1.3% (2)
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