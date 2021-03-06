ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Зоссимадес
Панатинаикос
13
Лодыгин
Юрий
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|6 (1)
|0.24
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.16
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.12
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.08
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.08
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.04
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.04
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|9.
|Карталис Александрос
|0
|0
|10.
|Домингес Хуан
|0
|0
|11.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|12.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|6
|0.24
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.16
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.12
|4.
|Санкаре Юнусс
|2
|0.08
|5.
|Велес Фран
|2
|0.08
|6.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.08
|7.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.08
|8.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.04
|9.
|Маурисио Жозе
|1
|0.04
|10.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|11.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.04
|12.
|Шенквельд Барт
|1
|0.04
|13.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.04
|14.
|Санчес Факундо
|0
|0
|15.
|Пуггурас Ахиллеас
|0
|0
|16.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|17.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Эррамуспе Родриго
|5
|1
|3.
|Салиакас Манолис
|6
|0
|4.
|Карталис Александрос
|6
|0
|5.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Ойкономопулос Антониос
|5
|0
|8.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|9.
|Крижман Санди
|4
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|11.
|Домингес Хуан
|3
|0
|12.
|Кастро Фабри
|3
|0
|13.
|Лолис Александрос
|1
|1
|14.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|15.
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|16.
|Наумец Владислав
|2
|0
|17.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|18.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Александропулос Сотириос
|8
|0
|2.
|Санчес Факундо
|6
|0
|3.
|Молло Йоан
|4
|1
|4.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|5.
|Македа Федерико
|5
|0
|6.
|Вильяфаньес Лукас
|5
|0
|7.
|Велес Фран
|5
|0
|8.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|9.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|10.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|11.
|Карлитос Карлос
|4
|0
|12.
|Хуанкар
|2
|1
|13.
|Диудис Сократис
|3
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Нгбакото Йени
|1
|0
|17.
|Маурисио Жозе
|1
|0
|18.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|19.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|20.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|20% (4)
|15% (3)
|30% (6)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|Панатинаикос
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +7 =5 -8Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос
ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =3 -6Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос
Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Кубок ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:1 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:2 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига ПАС Янина 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|58 - 12
|61
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|31 - 14
|47
|3.
|ПАОК
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|46 - 22
|46
|4.
|АЕК
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|39 - 28
|45
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|28 - 17
|43
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|25 - 31
|30
|8.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|9.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|21 - 26
|26
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 33
|25
|11.
|Ламия
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|12 - 34
|19
|12.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|13.
|Панетоликос
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|12 - 31
|17
|14.
|Лариса
|Заявка
|24
|3
|7
|14
|16 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|32 - 3
|34
|2.
|ПАОК
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|28 - 9
|28
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|10.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 13
|11
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|16 - 7
|24
|4.
|Панатинаикос
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|8.
|ПАС Янина
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 12
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|5 - 17
|10
|13.
|Лариса
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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