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  3. Греция
ПАС Янина
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Панатинаикос
0' 12'
13
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
21
Кастро
Фабри
10
Домингес
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
7
Карталис
Александрос
9
Элефтериадис
Христос
12
Крижман
Санди
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Хуанкар
19
Вильяфаньес
Лукас
88
Маурисио
Жозе
6
Санкаре
Юнусс
22
Канталапьерда
Аитор
27
Иоаннидис
Фотис
99
Кампецис
Анаргирос
ПАС Янина
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 6 (1) 0.24
2. Элефтериадис Христос 4 0.16
3. Крижман Санди 3 (2) 0.12
4. Каргас Яннис 2 0.08
5. Лео Жан-Батист 2 0.08
6. Эррамуспе Родриго 1 0.04
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.04
8. Наумец Владислав 1 0.04
9. Карталис Александрос 0 0
10. Домингес Хуан 0 0
11. Пеерсман Марвин 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 6 0.24
2. Македа Федерико 4 0.16
3. Кампецис Анаргирос 3 0.12
4. Санкаре Юнусс 2 0.08
5. Велес Фран 2 0.08
6. Канталапьерда Аитор 2 0.08
7. Иоаннидис Фотис 2 0.08
8. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.04
9. Маурисио Жозе 1 0.04
10. Эммануилидис Димитриос 1 0.04
11. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.04
12. Шенквельд Барт 1 0.04
13. Курбелис Димитрис 1 0.04
14. Санчес Факундо 0 0
15. Пуггурас Ахиллеас 0 0
16. Загаритис Василиос 0 0
17. Александропулос Сотириос 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Эррамуспе Родриго 5 1
3. Салиакас Манолис 6 0
4. Карталис Александрос 6 0
5. Пеерсман Марвин 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Ойкономопулос Антониос 5 0
8. Сионтис Стефанос 3 1
9. Крижман Санди 4 0
10. Хутесиотис Лефтерис 4 0
11. Домингес Хуан 3 0
12. Кастро Фабри 3 0
13. Лолис Александрос 1 1
14. Элефтериадис Христос 2 0
15. Памлидис Георгиос 2 0
16. Наумец Владислав 2 0
17. Лиасос Ангелос 2 0
18. Лодыгин Юрий 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Александропулос Сотириос 8 0
2. Санчес Факундо 6 0
3. Молло Йоан 4 1
4. Загаритис Василиос 4 1
5. Македа Федерико 5 0
6. Вильяфаньес Лукас 5 0
7. Велес Фран 5 0
8. Шенквельд Барт 4 0
9. Курбелис Димитрис 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 3 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Нгбакото Йени 1 0
17. Маурисио Жозе 1 0
18. Кампецис Анаргирос 1 0
19. Иоаннидис Фотис 1 0
20. Серпезис Димитриос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 20% (4) 15% (3) 30% (6) 5% (1) 10% (2) 20% (4)
 Панатинаикос 14.81% (4) 18.52% (5) 22.22% (6) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Ламия 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 ОФИ ПАС Янина 2:1 Панатинаикос
ПАС Янина 0:2 ПАОК Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Панатинаикос 1:1 АЕК Панетоликос 1:0 Панатинаикос ПАС Янина 2:1 Панатинаикос
Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Панатинаикос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Панатинаикос 1:2 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАС Янина Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Кубок
ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Кубок ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:1 ПАС Янина Кубок ПАС Янина 1:2 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига ПАС Янина 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 24 19 4 1 58 - 12 61
2. Арис Салоники Заявка 24 14 5 5 31 - 14 47
3. ПАОК Заявка 24 13 7 4 46 - 22 46
4. АЕК Заявка 24 13 6 5 39 - 28 45
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 25 12 7 6 28 - 17 43
6. Астерас Заявка 25 11 9 5 27 - 24 42
7. Волос Заявка 24 7 9 8 25 - 31 30
8. Атромитос Заявка 25 6 9 10 24 - 35 27
9. ПАС Янина 0:0 Заявка 25 6 8 11 21 - 26 26
10. Аполлон Смирнис Заявка 24 7 4 13 25 - 33 25
11. Ламия Заявка 23 4 7 12 12 - 34 19
12. ОФИ Заявка 25 5 4 16 22 - 42 19
13. Панетоликос Заявка 24 3 8 13 12 - 31 17
14. Лариса Заявка 24 3 7 14 16 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 11 1 0 32 - 3 34
2. ПАОК Заявка 12 8 4 0 28 - 9 28
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 12 5 4 3 19 - 15 19
7. Атромитос Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
8. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
9. Панетоликос Заявка 12 3 3 6 10 - 15 12
10. ПАС Янина 0:0 Заявка 13 2 5 6 8 - 13 11
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
12. Ламия Заявка 11 2 3 6 7 - 17 9
13. ОФИ Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
14. Лариса Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 12 7 3 2 16 - 7 24
4. Панатинаикос 0:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 11 21
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 13 4 6 3 14 - 15 18
7. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
8. ПАС Янина 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 12 4 3 5 11 - 12 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия Заявка 12 2 4 6 5 - 17 10
13. Лариса Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Панатинаикос
3.18
3.08
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.03 3.06 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.08 2.51
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.90 2.65
  3.18 2.95 2.56

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панатинаикос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «Панатинаикос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.70 1.11 3.08 1.32 2.12 1.69 1.57 2.27 1.31 3.17 1.15 4.80 1.08 6.70
4.95 1.15 2.39 1.55 1.81 2.00 1.50 2.77 1.20 4.60 1.14 5.35 1.02 10.25 1.01 10.75
6.50 1.09 4.80 1.16 2.41 1.57 2.10 1.73 1.79 2.02 1.69 2.18 1.44 2.65 1.18 4.40 1.14 5.30 1.03 10.00 1.02 10.00 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 22.00
6.50 1.12 2.46 1.56 2.13 1.72 1.82 2.03 1.59 2.38 1.47 2.73 1.16 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.97 1.83 1.37 3.10 1.16 5.15
2.36 1.59 1.53 2.50 1.27 3.76
1.47 2.65 1.23 3.90 1.04 9.40
2.36 1.60 1.94 1.89 1.50 2.62 1.33 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.45 1.55 1.59 2.36 1.28 3.68
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88
1.94 1.80 1.42 2.75 1.13 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.64
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.90 1.13
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.30 1.20
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