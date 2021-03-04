Сталь Мелец
2:2
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
Висла Плоцк
0:1
14' ГолТушински Патрик
45' Желтая карточкаРасак Дамиан
0:2
49' ГолМихальски Дамян
1:2
61' ГолЯнковски Мацей
84' Желтая карточкаДадок Роберт
2:2
87' ГолМатрас Матеуш
18
Урига
Алан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
14'
0:1
45'
49'
0:2
61'
1:2
84'
87'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.26
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.16
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.11
|4.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.11
|5.
|Флис Марцин
|1
|0.05
|6.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.05
|7.
|Томчук Павел
|1
|0.05
|8.
|Форселль Петтери
|1
|0.05
|9.
|Янковски Мацей
|1
|0.05
|10.
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|11.
|Колев Александар
|1
|0.05
|12.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.05
|13.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|14.
|Дадок Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.16
|2.
|Урига Алан
|3
|0.16
|3.
|Тушински Патрик
|3 (1)
|0.16
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0.16
|5.
|Расак Дамиан
|3
|0.16
|6.
|Михальски Дамян
|2
|0.11
|7.
|Коцыля Давид
|2
|0.11
|8.
|Жезничак Якуб
|1
|0.05
|9.
|Лесняк Филип
|1
|0.05
|10.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|11.
|Шушняра Лука
|1
|0.05
|12.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.05
|13.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|14.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|15.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|16.
|Томасик Пётр
|0
|0
|17.
|Павляк Александр
|0
|0
|18.
|Kacper Rogozinski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|4
|0
|2.
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|3.
|Жиро Матеуш
|4
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|6.
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|7.
|Дадок Роберт
|3
|0
|8.
|Прокич Андрея
|1
|1
|9.
|Форселль Петтери
|2
|0
|10.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|11.
|Стасик Шимон
|2
|0
|12.
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|13.
|Мак Матеуш
|1
|0
|14.
|Колев Александар
|1
|0
|15.
|Доманьски Мацей
|1
|0
|16.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|17.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|18.
|Вробель Якуб
|1
|0
|19.
|Стрончек Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|6
|0
|2.
|Лагатор Душан
|4
|0
|3.
|Швох Матеуш
|3
|0
|4.
|Урига Алан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|10.
|Расак Дамиан
|2
|0
|11.
|Коцыля Давид
|2
|0
|12.
|Обрадович Милан
|1
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|14.
|Лесняк Филип
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|16.
|Kacper Rogozinski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|25% (5)
|Висла Плоцк
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск
Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Висла Плоцк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 12
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|6.
|Гурник Забже
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|9.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 26
|24
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|14.
|Краковия
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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