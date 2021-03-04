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Сталь Мелец
2:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
14' Гол
Тушински Патрик
45' Желтая карточка
Расак Дамиан
0:2
49' Гол
Михальски Дамян
1:2
61' Гол
Янковски Мацей
84' Желтая карточка
Дадок Роберт
2:2
87' Гол
Матрас Матеуш
90'+4
13
Стрончек
Рафал
6
Флис
Марцин
32
Де
Амо
Хонатан
4
Чорбаджийски
Божидар
23
Гетингер
Крыстян
2
Гранлунд Альбин
99
Зьявиньски
Лукаш
17
Форселль
Петтери
21
Матрас
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
77
Янковски
Мацей
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
18
Урига
Алан
34
Родригес
Хулио
24
Гарсия
Анхель
2
Михальски
Дамян
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
9
Коцыля
Давид
8
Тушински
Патрик
Сталь Мелец
4-1-4-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.26
2. Мак Матеуш 3 0.16
3. Прокич Андрея 2 0.11
4. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.11
5. Флис Марцин 1 0.05
6. Гетингер Крыстян 1 0.05
7. Томчук Павел 1 0.05
8. Форселль Петтери 1 0.05
9. Янковски Мацей 1 0.05
10. Матрас Матеуш 1 0.05
11. Колев Александар 1 0.05
12. Зьявиньски Лукаш 1 0.05
13. Косцельны Камиль 0 0
14. Дадок Роберт 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 3 (2) 0.16
2. Урига Алан 3 0.16
3. Тушински Патрик 3 (1) 0.16
4. Лагатор Душан 3 0.16
5. Расак Дамиан 3 0.16
6. Михальски Дамян 2 0.11
7. Коцыля Давид 2 0.11
8. Жезничак Якуб 1 0.05
9. Лесняк Филип 1 0.05
10. Ертсен Торгиль 1 0.05
11. Шушняра Лука 1 0.05
12. Левандовски Матеуш II 1 0.05
13. Меребашвили Георгий 0 0
14. Шеридан Силлиан 0 0
15. Збозень Дамьян 0 0
16. Томасик Пётр 0 0
17. Павляк Александр 0 0
18. Kacper Rogozinski 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 4 0
2. Томашевич Гжегож 4 0
3. Жиро Матеуш 4 0
4. Матрас Матеуш 3 0
5. Гетингер Крыстян 3 0
6. Чорбаджийски Божидар 3 0
7. Дадок Роберт 3 0
8. Прокич Андрея 1 1
9. Форселль Петтери 2 0
10. Зьявиньски Лукаш 2 0
11. Стасик Шимон 2 0
12. Гранлунд Альбин 1 0
13. Мак Матеуш 1 0
14. Колев Александар 1 0
15. Доманьски Мацей 1 0
16. Косцельны Камиль 1 0
17. Павловский Дамьян 1 0
18. Вробель Якуб 1 0
19. Стрончек Рафал 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 6 0
2. Лагатор Душан 4 0
3. Швох Матеуш 3 0
4. Урига Алан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Тушински Патрик 2 0
7. Збозень Дамьян 2 0
8. Томасик Пётр 2 0
9. Гарсия Анхель 2 0
10. Расак Дамиан 2 0
11. Коцыля Давид 2 0
12. Обрадович Милан 1 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Лесняк Филип 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
16. Kacper Rogozinski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 15% (3) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 25% (5)
 Висла Плоцк 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск
Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Висла Плоцк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
6. Гурник Забже Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
7. Заглембе Любин Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
8. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
9. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
10. Висла Краков Заявка 19 6 6 7 30 - 26 24
11. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
12. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
13. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
14. Краковия Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 19 3 7 9 20 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
15. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
13. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Расак Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Тушински Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.80 2.66 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 2.66 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.18 11.00
  17.43 4.19 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Висла Плоцк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.66 1.16 2.88 1.37 2.08 1.72 1.55 2.33 1.30 3.22 1.16 4.70 1.08 6.50 1.05 9.80
5.80 1.09 4.15 1.20 2.36 1.56 1.79 2.02 1.49 2.80 1.21 4.40 1.15 5.10 1.03 9.50 1.02 10.25
6.20 1.10 4.70 1.17 3.05 1.35 2.12 1.72 2.05 1.72 1.66 2.21 2.00 2.62 1.15 5.00 2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 22.00
6.78 1.13 3.06 1.40 3.38 1.34 2.79 1.47 2.19 1.73 1.71 2.21 3.39 1.34 2.78 1.47 2.17 1.74 1.69 2.24 1.88 1.99 1.56 2.52 1.24 4.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.81 2.00 1.34 3.26 1.16 5.25
2.14 1.71 1.48 2.65 1.27 3.76
2.25 1.60 1.45 2.62 1.55 2.35 1.10 6.25 1.05 8.50
2.13 1.75 1.75 2.13 1.36 3.21 1.36 3.33 1.36 3.22 1.19 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.40 1.57 1.61 2.32 1.29 3.60
2.88 1.42 1.93 1.87 1.44 2.79
1.91 1.83 1.41 2.80 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.66
1.85 2.48
Букмекер Да Нет
6.00 1.13
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.40 1.19
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