Ламия
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Athanasios Diakos
Лариса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Жижич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Граур ДиниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Нунич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арабули Бачана
|4 (2)
|0.16
|2.
|Караманос Тасос
|2
|0.08
|3.
|Романич Лазар
|2 (2)
|0.08
|4.
|Бехарано Данни
|1
|0.04
|5.
|Цукалос Николаос
|1
|0.04
|6.
|Бьянкони Мигел
|1
|0.04
|7.
|Делетич Милош
|1 (1)
|0.04
|8.
|Тайрон Густаво
|0
|0
|9.
|Мартинес Анхель II
|0
|0
|10.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|11.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинакас Димитрис
|7 (1)
|0.28
|2.
|Matias Acuna I
|3
|0.12
|3.
|Дурмишай Фиорин
|2 (1)
|0.08
|4.
|Спарв Тим
|1
|0.04
|5.
|Николиас Александрос
|1
|0.04
|6.
|Юнес Хамза
|1
|0.04
|7.
|Мужек Матео
|1
|0.04
|8.
|Филип Стелиано
|0
|0
|9.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|10.
|Бен-Хатира Энис
|0
|0
|11.
|Муканджо Бенжамин
|0
|0
|12.
|Михаил Алексиос
|0
|0
|13.
|Якимовски Никола
|0
|0
|14.
|Максименко Максим
|0
|0
|15.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|8
|0
|2.
|Бехарано Данни
|8
|0
|3.
|Романич Лазар
|5
|1
|4.
|Сарамантас Гиоргос
|4
|1
|5.
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|4
|0
|6.
|Бьярнасон Эльмар
|3
|0
|7.
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|8.
|Делетич Милош
|1
|1
|9.
|Адежо Даниэл
|2
|0
|10.
|Вассилакакис Тодорис
|2
|0
|11.
|Караманос Тасос
|2
|0
|12.
|Палавандишвили Гуга
|2
|0
|13.
|Булулис Константинос
|2
|0
|14.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|15.
|Ба Адама
|1
|0
|16.
|Вильяльба Леонардо
|1
|0
|17.
|Тайрон Густаво
|1
|0
|18.
|Бьянкони Мигел
|1
|0
|19.
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|20.
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|21.
|Асигба Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дурмишай Фиорин
|8
|0
|2.
|Филип Стелиано
|7
|0
|3.
|Милосавлевич Радомир
|7
|0
|4.
|Спарв Тим
|6
|0
|5.
|Жижич Никола
|5
|0
|6.
|Труич Никола
|5
|0
|7.
|Михаил Алексиос
|4
|0
|8.
|Плателлас Вангелис
|4
|0
|9.
|Илиадис Теохарис
|4
|0
|10.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|11.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|12.
|Бертос Манолис
|2
|0
|13.
|Якимовски Никола
|2
|0
|14.
|Adrian Colombino
|2
|0
|15.
|Юнес Хамза
|2
|0
|16.
|Matias Acuna I
|2
|0
|17.
|Пинакас Димитрис
|2
|0
|18.
|Бен-Хатира Энис
|1
|0
|19.
|Штифлер Мануэль
|1
|0
|20.
|Чосич Урош
|1
|0
|21.
|Николиас Александрос
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Надь Гергей
|1
|0
|24.
|Максименко Максим
|1
|0
|25.
|Мужек Матео
|1
|0
|26.
|Глинос Спиридон
|1
|0
|27.
|Кости Иоаннис
|1
|0
|28.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|29.
|Майданос Георгиос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Лариса
|0
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|37.5% (6)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +4 =7 -9Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия
ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас
Лариса Последние 20 матчей: +2 =5 -13ОФИ 2:3 Лариса Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса
Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса
Последние игры между собой
Ламия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|61 - 12
|64
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|33 - 16
|48
|3.
|АЕК
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|41 - 28
|48
|4.
|ПАОК
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|48 - 24
|47
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|28 - 18
|42
|6.
|Астерас
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|27 - 24
|42
|7.
|Волос
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|25 - 32
|30
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 26
|28
|9.
|Атромитос
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|24 - 35
|27
|10.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|25 - 35
|25
|11.
|Панетоликос
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|13 - 31
|20
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|25
|4
|8
|13
|12 - 37
|20
|13.
|ОФИ
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|22 - 42
|19
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|25
|3
|8
|14
|16 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|35 - 3
|37
|2.
|ПАОК
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|30 - 11
|29
|3.
|Астерас
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|13 - 9
|24
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 7
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|13 - 6
|22
|6.
|АЕК
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Атромитос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Панетоликос
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|9.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|9 - 13
|13
|11.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 17
|10
|13.
|ОФИ
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 24
|9
|14.
|Лариса
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|2.
|АЕК
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|25
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 12
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|7.
|Волос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|12.
|Ламия
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|5 - 20
|10
|13.
|Лариса
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 22
|9
|14.
|Панетоликос
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|2 - 16
|5
Победитель
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