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Ламия
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Лариса
0' 19'
1
Эпасси
Дэвис
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
23
Скондрас
Яннис
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
18
Романич
Лазар
70
Делетич
Милош
11
Караманос
Тасос
19
Арабули
Бачана
1
Надь
Гергей
4
Илиадис
Теохарис
7
Штифлер
Мануэль
9
Дурмишай
Фиорин
11
Якимовски
Никола
16
Жижич
Никола
17
Пинакас
Димитрис
27
Максименко
Максим
29
Matias
Acuna
I
30
Adrian
Colombino
66
Граур
Дини
Ламия
4-2-3-1
Лариса
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арабули Бачана 4 (2) 0.16
2. Караманос Тасос 2 0.08
3. Романич Лазар 2 (2) 0.08
4. Бехарано Данни 1 0.04
5. Цукалос Николаос 1 0.04
6. Бьянкони Мигел 1 0.04
7. Делетич Милош 1 (1) 0.04
8. Тайрон Густаво 0 0
9. Мартинес Анхель II 0 0
10. Хадзистравос Зисис 0 0
11. Баханак Патрик 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинакас Димитрис 7 (1) 0.28
2. Matias Acuna I 3 0.12
3. Дурмишай Фиорин 2 (1) 0.08
4. Спарв Тим 1 0.04
5. Николиас Александрос 1 0.04
6. Юнес Хамза 1 0.04
7. Мужек Матео 1 0.04
8. Филип Стелиано 0 0
9. Торже Андрей-Габриэль 0 0
10. Бен-Хатира Энис 0 0
11. Муканджо Бенжамин 0 0
12. Михаил Алексиос 0 0
13. Якимовски Никола 0 0
14. Максименко Максим 0 0
15. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 8 0
2. Бехарано Данни 8 0
3. Романич Лазар 5 1
4. Сарамантас Гиоргос 4 1
5. Дзанетпулос Адам-Кристоф 4 0
6. Бьярнасон Эльмар 3 0
7. Theofanis Tsandaris 3 0
8. Делетич Милош 1 1
9. Адежо Даниэл 2 0
10. Вассилакакис Тодорис 2 0
11. Караманос Тасос 2 0
12. Палавандишвили Гуга 2 0
13. Булулис Константинос 2 0
14. Хадзистравос Зисис 0 1
15. Ба Адама 1 0
16. Вильяльба Леонардо 1 0
17. Тайрон Густаво 1 0
18. Бьянкони Мигел 1 0
19. Мартинес Анхель II 1 0
20. Эпасси Дэвис 1 0
21. Асигба Марк 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Дурмишай Фиорин 8 0
2. Филип Стелиано 7 0
3. Милосавлевич Радомир 7 0
4. Спарв Тим 6 0
5. Жижич Никола 5 0
6. Труич Никола 5 0
7. Михаил Алексиос 4 0
8. Плателлас Вангелис 4 0
9. Илиадис Теохарис 4 0
10. Торже Андрей-Габриэль 3 0
11. Сецерович Аднан 3 0
12. Бертос Манолис 2 0
13. Якимовски Никола 2 0
14. Adrian Colombino 2 0
15. Юнес Хамза 2 0
16. Matias Acuna I 2 0
17. Пинакас Димитрис 2 0
18. Бен-Хатира Энис 1 0
19. Штифлер Мануэль 1 0
20. Чосич Урош 1 0
21. Николиас Александрос 1 0
22. Граур Дини 1 0
23. Надь Гергей 1 0
24. Максименко Максим 1 0
25. Мужек Матео 1 0
26. Глинос Спиридон 1 0
27. Кости Иоаннис 1 0
28. Джузино Эдриан 1 0
29. Майданос Георгиос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Лариса 0 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Олимпиакос 3:0 Ламия Ламия 1:1 ПАОК Ламия 0:0 ПАС Янина Лариса 0:1 Ламия
ПАОК 4:0 Ламия Аполлон Смирнис 0:1 Ламия Астерас 0:0 Ламия ПАОК 5:2 Ламия Панатинаикос 0:0 Ламия Ламия 1:0 Аполлон Смирнис Панетоликос 0:0 Ламия Волос 1:1 Ламия Атромитос 2:1 Ламия Ламия 0:1 АЕК ОФИ 2:0 Ламия Ламия 2:0 Арис Салоники Ламия 0:6 Олимпиакос ПАС Янина 2:0 Ламия Ламия 0:2 ПАОК Ламия 2:2 Астерас
Лариса Последние 20 матчей: +2 =5 -13
ОФИ 2:3 Лариса Лариса 1:0 Панетоликос Лариса 0:1 Ламия Атромитос 1:1 Лариса
Лариса 2:4 АЕК Лариса 1:2 ПАОК Лариса 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Астерас 1:0 Лариса ПАОК 5:0 Лариса Лариса 0:1 Аполлон Смирнис Панатинаикос 2:0 Лариса Лариса 0:0 ПАС Янина Лариса 1:1 ПАОК Олимпиакос 5:1 Лариса Лариса 0:1 ОФИ Панетоликос 2:1 Лариса Лариса 0:3 Арис Салоники Лариса 0:0 Атромитос АЕК 4:1 Лариса

Последние игры между собой

Ламия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 6
Лариса 0:1 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Лариса Товарищеские матчи Ламия 0:0 Лариса Суперлига Ламия 0:0 Лариса Суперлига
Лариса 0:3 Ламия Суперлига Ламия 2:1 Лариса Суперлига Лариса 1:2 Ламия Суперлига Лариса 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:2 Лариса Суперлига Ламия 1:0 Лариса Футбольная лига Лариса 3:0 Ламия Футбольная лига Лариса 0:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Лариса Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 25 20 4 1 61 - 12 64
2. Арис Салоники Заявка 25 14 6 5 33 - 16 48
3. АЕК Заявка 25 14 6 5 41 - 28 48
4. ПАОК Заявка 25 13 8 4 48 - 24 47
5. Панатинаикос Заявка 25 12 6 7 28 - 18 42
6. Астерас Заявка 25 11 9 5 27 - 24 42
7. Волос Заявка 25 7 9 9 25 - 32 30
8. ПАС Янина Заявка 25 7 7 11 22 - 26 28
9. Атромитос Заявка 25 6 9 10 24 - 35 27
10. Аполлон Смирнис Заявка 25 7 4 14 25 - 35 25
11. Панетоликос Заявка 25 4 8 13 13 - 31 20
12. Ламия 0:0 Заявка 25 4 8 13 12 - 37 20
13. ОФИ Заявка 25 5 4 16 22 - 42 19
14. Лариса 0:0 Заявка 25 3 8 14 16 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 13 12 1 0 35 - 3 37
2. ПАОК Заявка 13 8 5 0 30 - 11 29
3. Астерас Заявка 12 7 3 2 13 - 9 24
4. Арис Салоники Заявка 12 7 2 3 15 - 7 23
5. Панатинаикос Заявка 12 6 4 2 13 - 6 22
6. АЕК Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Атромитос Заявка 13 4 5 4 16 - 17 17
8. Панетоликос Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
9. Волос Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
10. ПАС Янина Заявка 13 3 4 6 9 - 13 13
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 1 8 14 - 21 10
12. Ламия 0:0 Заявка 12 2 4 6 7 - 17 10
13. ОФИ Заявка 13 2 3 8 12 - 24 9
14. Лариса 0:0 Заявка 12 1 5 6 6 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 12 8 3 1 26 - 9 27
2. АЕК Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
3. Арис Салоники Заявка 13 7 4 2 18 - 9 25
4. Панатинаикос Заявка 13 6 2 5 15 - 12 20
5. ПАОК Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Астерас Заявка 13 4 6 3 14 - 15 18
7. Волос Заявка 13 4 5 4 16 - 19 17
8. ПАС Янина Заявка 12 4 3 5 13 - 13 15
9. Аполлон Смирнис Заявка 13 4 3 6 11 - 14 15
10. ОФИ Заявка 12 3 1 8 10 - 18 10
11. Атромитос Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
12. Ламия 0:0 Заявка 13 2 4 7 5 - 20 10
13. Лариса 0:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 22 9
14. Панетоликос Заявка 12 0 5 7 2 - 16 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Лариса
2.30
3.05
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.05 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 2.75 3.35
  2.46 2.93 3.36

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.55 1.47 1.91 1.83 1.51 2.46 1.17 4.60
5.55 1.12 4.00 1.22 2.11 1.68 1.98 1.82 1.57 2.31 1.66 2.20 1.35 3.05 1.12 5.55 1.09 6.50 1.02 14.00 1.02 17.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 22.00
5.94 1.14 2.88 1.43 2.27 1.65 1.99 1.85 1.69 2.19 1.52 2.56 1.41 2.91 1.13 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.34 1.56 1.54 2.37 1.27 3.55 1.05 8.60
2.20 1.62 1.40 2.80 1.20 4.20 1.04 12.00 1.03 14.00
2.33 1.61 1.92 1.92 1.48 2.68 1.32 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.07 1.71 1.47 2.60 1.10 6.00
1.75 2.00 1.35 3.05 1.09 6.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.67
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.80 1.16
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