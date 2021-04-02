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Монако
 
Позже

Стадион:
Метц
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
22
Фофана
Юссуф
36
Матазо
Элио
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
27
Вагнер
да
Силва
Монако
4-4-2
Метц
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 13 0.43
2. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.43
3. Диоп Софьян 7 0.23
4. Марипан Гильермо 5 0.17
5. Головин Александр 4 0.13
6. Йоветич Стеван 4 0.13
7. Дисаси Аксель 3 0.1
8. Чуамени Орельен 2 0.07
9. Желсон Мартиньш 2 0.07
10. Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
11. Агилар Рубен 1 0.03
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.03
13. Пеллегри Пьетро 1 0.03
14. Дьятта Крепен 1 0.03
15. Жеббель Виллем 1 0.03
16. Кайо Энрике 0 0
17. Балло-Туре Фоде 0 0
18. Сидибе Джибриль 0 0
19. Оньекуру Генри 0 0
20. Фофана Юссуф 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.2
2. Булая Фарид 5 0.17
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.13
4. Яд Папа Ндиага 3 0.1
5. Нгетт Опа 3 0.1
6. Делен Тома 3 0.1
7. Вагнер да Силва 3 (2) 0.1
8. Гуйе Ламин 2 0.07
9. Сарр Пап 2 0.07
10. Маига Хабиб 1 0.03
11. Бойе Джон 1 0.03
12. Куяте Кики 1 0.03
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.03
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 7 1
2. Фофана Юссуф 7 1
3. Дисаси Аксель 4 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Сидибе Джибриль 3 0
7. Фолланд Кевин 3 0
8. Марипан Гильермо 3 0
9. Желсон Мартиньш 3 0
10. Дьятта Крепен 3 0
11. Жеббель Виллем 3 0
12. Бадьяшиль Бенуа 3 0
13. Фабрегас Сеск 2 0
14. Бен-Йеддер Виссам 2 0
15. Балло-Туре Фоде 2 0
16. Пеллегри Пьетро 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Йоветич Стеван 1 0
20. Лекомт Бенжамен 1 0
21. Головин Александр 1 0
22. Флорентину 1 0
23. Бьянкон Жулиан 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 7 0
3. Куяте Кики 6 0
4. Бойе Джон 4 1
5. Булая Фарид 5 0
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Укидья Александр 2 1
10. Вагнер да Силва 3 0
11. Пажо Венсан 3 0
12. Сарр Пап 3 0
13. Юдоль Матьё 1 1
14. Фофана Мамаду 2 0
15. Эмброуз Тьерри 2 0
16. Бронн Дилан 2 0
17. Яд Папа Ндиага 2 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 15% (9) 13.33% (8) 10% (6) 21.67% (13) 18.33% (11) 21.67% (13)
 Метц 8.57% (3) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 17.14% (6) 28.57% (10)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако
Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако
Метц Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц Валансьен 0:4 Метц Метц 0:1 Анже
Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион

Последние игры между собой

Монако: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:3 Метц Кубок Монако 3:1 Метц Лига 1
Метц 0:1 Монако Лига 1 Монако 5:0 Метц Лига 1 Метц 0:7 Монако Лига 1 Монако 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Монако Лига 1 Метц 0:2 Монако Лига 2 Монако 0:2 Метц Лига 2 Метц 1:4 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 30 20 3 7 67 - 21 63
2. Лилль Заявка 30 18 9 3 50 - 19 63
3. Лион Заявка 30 17 9 4 59 - 30 60
4. Монако Заявка 30 18 5 7 60 - 38 59
5. Ланс Заявка 30 13 9 8 46 - 42 48
6. Марсель Заявка 30 12 9 9 38 - 36 45
7. Ренн Заявка 30 12 8 10 37 - 33 44
8. Монпелье Заявка 30 12 8 10 48 - 49 44
9. Метц Заявка 30 11 9 10 36 - 32 42
10. Анже Заявка 30 11 7 12 33 - 43 40
11. Ницца Заявка 30 11 6 13 39 - 41 39
12. Реймс Заявка 30 9 11 10 36 - 36 38
13. Бордо Заявка 30 10 6 14 32 - 38 36
14. Брест Заявка 30 10 5 15 43 - 53 35
15. Сент-Этьен Заявка 30 8 9 13 30 - 46 33
16. Страсбург Заявка 30 9 6 15 37 - 44 33
17. Лорьян Заявка 30 7 8 15 36 - 54 29
18. Ним Заявка 30 8 5 17 30 - 56 29
19. Нант Заявка 30 5 13 12 31 - 46 28
20. Дижон Заявка 30 2 9 19 20 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 9 5 2 25 - 10 32
2. Монако Заявка 15 9 5 1 32 - 17 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Лион Заявка 15 9 3 3 31 - 16 30
5. Брест Заявка 15 8 2 5 29 - 25 26
6. Марсель Заявка 15 7 4 4 23 - 18 25
7. Монпелье Заявка 16 7 2 7 30 - 30 23
8. Ренн Заявка 15 6 3 6 17 - 19 21
9. Ланс Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10. Лорьян Заявка 15 6 2 7 22 - 27 20
11. Метц Заявка 15 5 4 6 17 - 17 19
12. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
13. Реймс Заявка 14 4 6 4 12 - 13 18
14. Ницца Заявка 15 5 2 8 19 - 25 17
15. Анже Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
16. Страсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 19 16
17. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
18. Нант Заявка 15 2 8 5 15 - 23 14
19. Ним Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 10 2 3 32 - 11 32
2. Лилль Заявка 14 9 4 1 25 - 9 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 28 - 14 30
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Анже Заявка 16 6 5 5 18 - 23 23
7. Ренн Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
8. Метц Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9. Ницца Заявка 15 6 4 5 20 - 16 22
10. Монпелье Заявка 14 5 6 3 18 - 19 21
11. Реймс Заявка 16 5 5 6 24 - 23 20
12. Марсель Заявка 15 5 5 5 15 - 18 20
13. Сент-Этьен Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
14. Бордо Заявка 15 5 2 8 19 - 23 17
15. Страсбург Заявка 15 5 2 8 21 - 25 17
16. Ним Заявка 15 5 2 8 13 - 27 17
17. Нант Заявка 15 3 5 7 16 - 23 14
18. Брест Заявка 15 2 3 10 14 - 28 9
19. Лорьян Заявка 15 1 6 8 14 - 27 9
20. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Метц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 17 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Монако 97.8% (91)
    X 2.2% (2)
    Метц 0% (0)
    +1
    выиграет Монако, со счетом 2:1
    Монако не проигрывает у себя дома уже на протяжении 7 матчей. Команда Монако в 15 последних матчах 11... Ещё
    Ночной охотник #
    +1
    выиграет Монако, со счетом 2:1
    Монако не проигрывает у себя дома уже на протяжении 7 матчей. Команда Монако в 15 последних матчах 11... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.88 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Метц
    1.52
    4.89
    7.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.74 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.65 7.50
    Бонус: 1 000 ₽ 1.44 4.89 7.29
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.60 7.00
      1.44 4.62 7.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.00 1.01 5.70 1.14 3.40 1.32 2.40 1.57 1.87 2.08 1.48 2.69 1.29 3.58 1.15 5.50 1.07 8.20
    12.00 1.00 10.75 1.02 3.78 1.25 3.12 1.36 2.07 1.84 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.85 1.11 5.45 1.02 9.50
    13.61 1.03 11.63 1.05 4.33 1.24 3.32 1.35 2.13 1.76 1.67 2.28 1.44 2.92 1.22 4.52 1.17 5.37 1.06 10.06 1.05 11.07
    13.00 1.01 9.30 1.05 4.00 1.23 3.15 1.37 2.10 1.80 1.88 2.01 1.65 2.39 1.41 3.00 1.20 4.70 1.14 5.10 1.04 9.40 1.03 9.70 0.00 16.50
    3.98 1.25 2.42 1.58 2.06 1.78 1.86 2.06 1.58 2.41 1.46 2.77 1.37 3.10 1.14 6.01
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.79 1.46 1.70 2.15 1.33 3.36 1.13 6.00
    3.38 1.32 2.19 1.68 1.47 2.68 1.16 5.45 1.11 6.60
    3.20 1.31 2.15 1.64 1.49 2.47 1.18 4.40 1.11 5.60
    2.08 1.74 1.48 2.75 1.16 5.50
    2.98 1.40 2.58 1.53 2.09 1.81 1.65 2.33 1.44 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.62 1.28 2.11 1.73 1.56 2.43 1.28 3.62
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25
    4.40 1.18 3.05 1.34 1.78 1.96 1.34 3.05 1.23 3.80 7.70 1.06
    2.95 1.37 1.77 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.80
    1.90 1.90
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    4.20 1.18
    5.00 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.40 1.27
    3.40 1.28
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    Прогнозы на матч Монако - Метц

    Исход игры
    Монако
    97.8% (88)
    Ничья
    2.2% (2)
    Метц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (42)
    Меньше
    51.72% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    45.98% (40)
    Нет
    54.02% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    34.4% (31)
    2:0 Монако
    34.4% (31)
    1:0 Монако
    14.4% (13)
    3:1 Монако
    7.8% (7)
    3:0 Монако
    3.3% (3)
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