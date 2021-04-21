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ПСЖ
2:0
Первый тайм: 34'
Анже
0'
1:0
9' Гол
Икарди Мауро
2:0
23' Гол в свои ворота
Манко Венсан
31' Желтая карточка
Паредес Леандро
34'
16
Рико
Серхио
31
Дагба
Колин
15
Данилу
Перейра
4
Керер
Тило
25
Баккер
Митчел
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
23
Дракслер
Юлиан
9
Икарди
Мауро
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
4
Павлович
Матео
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
5
Мангани
Томас
18
Амаду
Ибрагим
22
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
11
Кабо
Джимми
19
Баокен
Стефан
ПСЖ
4-2-3-1
Анже
4-2-3-1

Ход матча

9'
Икарди Мауро
(Дракслер Юлиан)
1:0
23'
Манко Венсан
2:0
31'
Паредес Леандро
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 4 (1) 1
2. Икарди Мауро 2 0.5
3. Сарабия Пабло 1 0.25
4. Кин Мойзе 1 0.25
5. Верратти Марко 0 0
6. Дракслер Юлиан 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжини Анжело 3 (1) 0.75
2. Амаду Ибрагим 2 0.5
3. Манко Венсан 1 0.25
4. Баокен Стефан 1 0.25
5. Фатар Ноа 1 0.25
6. Мангани Томас 0 0
7. Бамба Абдулайе 0 0
8. Капелле Пьеррик 0 0
9. Бобишон Антонен 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Гуэйе Идрисса 1 0
4. Рафинья Алькантара 1 0
5. Мбаппе Килиан 1 0
Анже
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 28.57% (2) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Анже 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5
ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ
ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье
Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 12
Анже 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Анже Лига 1 ПСЖ 4:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:1 Анже Лига 1 ПСЖ 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:5 ПСЖ Лига 1 Анже 0:1 ПСЖ Кубок Анже 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Анже Лига 1 ПСЖ 5:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 ПСЖ Лига 1 Анже 1:3 ПСЖ Кубок
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1/4 финала
2 Румилли-Албанай
0 Тулуза
1 Кане-Руссийон
2 Монпелье
0 ПСЖ
0 Анже
0 Лион
0 Монако
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 36'
    Пауза в матче. Повреждение получил в столкновении с соперником Лаж. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 35'
    Устроили потасовку в центре поля футболисты. Долгое время судья пытался разнять игроков. В итоге обошлось без карточек.
  • 34'
    На фланге Неймара в подкате снес Кабо. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.
  • 33'
    Провалилась оборона хозяев, позволив убежать на ворота Боакену, но тот не сумел в ближнем бою переиграть Рико, угодив в голову вратарю.
  • Желтая карточка
    32'
    В центре поля сбивал в грубом подкате соперника Паредес. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 31'
    Отличным пасом Ди Мария выводил на удар Неймара, но в последний момент мяч перехватил в подкате Павлович.
  • 30'
    На фланге получил по ногам Неймар в подкате от Кабо. Штрафной удар исполнять будут парижане.
  • 29'
    Сместился с фланга в центр штрафной Капелле и прострелил вдоль ворот. В руку защитнику угодил мяч, но судья не стал останавливать игру.
  • 28'
    Тонким пасом Гуэёе выводил в штрафную соперника Неймара, но первым на мяче все же оказался Бютель.
  • 27'
    С правого фланга теперь уже решил низом прострелить Тиуб, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
  • 26'
    Поймал мяч на правой бровке Манко и прострелил на дальнюю штангу, но Рико на выходе перехватил этот пас.
  • 25'
    Вырезал Паредес в штрафную соперника пас на ход Неймару, но того от мяча оттеснил корпусом Томас.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Неймар! Накрутил соперника финтом на фланге Дагба и прострелил вдоль ворот на Неймара, который в касание пробил в ближний угол. После серии рикошетов снаряд все же закатился в сетку.
  • 22'
    С правого фланга смог протолкнуть мяч в центр штрафной Манко, но до удара здесь дело так и не дошло.
  • 21'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Баокен, но вышел из ворот Рико и перехватил сферу.
  • 20'
    Разрезным пасом Паредес отдал вперед в штрафную на Дагба, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 19'
    Долго катают мяч в центре поля парижане. Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
  • 17'
    Отличным пасом Тиуб вывел в штрафную соперника Кабо, который пробил тут же в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Рико.
  • 16'
    Налетел на ногу соперника в центре поля Дагба. Штрафной удар исполнять будут игроки "Анже".
  • 15'
    Мягко забросил с правого фланга в штрафную Тиуб на ход Баокену, но перехватил Рико мяч на выходе.
  • 14'
    Отличным пасом Паредес выводил в штрафную соперника Неймара, но в последний момент мяч перехватил Павлович.
  • 13'
    С правого фланга низом покатил поперек поля Баккер, но в чистом подкате вынес сферу подальше Томас.
  • 12'
    В столкновении с соперником получил повреждение Гуэйе. Потребуется ему помощь медиков.
  • 11'
    Мог убегать на воротам соперника Капелле, но вовремя вернулся Гуэйе и в чистом подкат вынес мяч.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мауро Икарди! Быстрый гол удалось забить хозяевам. Прорвался к штрафной соперника Дракслер и отдал вперед на ход Икарди, который без труда переиграл голкипера, пробив в нижний дальний угол.
  • 9'
    В центре поля получил сзади по ногам Гуэйе от Мангани. Штрафной удар исполнять будут парижане.
  • 8'
    Отдавал в разрез Капелле на ход Манко, но прострелил последнего перехватил без труда Перейра.
  • 7'
    По флангу убежал на скорости Баккер и навесил в центр штрафной, где пробил головой Паредес, но мяч полетел выше ворот.
  • 6'
    Получил по ногам на фланге Дагба от Кабо. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 5'
    По флангу отдавал Неймар на ход Дагба, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 4'
    Диагональ исполнял Гуэйе на ход Баккеру, который убегал по флангу, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • Офсайд
    3'
    Отдавал Баккер с фланга в штрафную на ход Дакслеру, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в необычных белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках Кубка Франции сегодня встретятся "ПСЖ" и "Анже". Хоть фаворитом и выглядят хозяева, без многих ключевых игроков тяжело будет им сегодня добыть победу, так что будет интересно. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 143
ПСЖ 99.3% (142)
X 0% (0)
Анже 0.7% (1)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Анже
1.27
7.00
41.00
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Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Анже

Исход игры
ПСЖ
99.3% (142)
Ничья
0% (0)
Анже
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
30.71% (43)
Нет
69.29% (97)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36.4% (52)
3:0 ПСЖ
25.9% (37)
3:1 ПСЖ
14.7% (21)
2:1 ПСЖ
10.5% (15)
4:1 ПСЖ
3.5% (5)
1:0 ПСЖ
3.5% (5)
4:0 ПСЖ
2.1% (3)
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