1:0
9' ГолИкарди Мауро
2:0
23' Гол в свои воротаМанко Венсан
31' Желтая карточкаПаредес Леандро
16
Рико
Серхио
31
Дагба
Колин
10
Неймар
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
11
Кабо
Джимми
- Основной состав
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Франчи ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мулен Стефан
Ход матча
9'
1:0
23'
2:0
31'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|1
|2.
|Икарди Мауро
|2
|0.5
|3.
|Сарабия Пабло
|1
|0.25
|4.
|Кин Мойзе
|1
|0.25
|5.
|Верратти Марко
|0
|0
|6.
|Дракслер Юлиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжини Анжело
|3 (1)
|0.75
|2.
|Амаду Ибрагим
|2
|0.5
|3.
|Манко Венсан
|1
|0.25
|4.
|Баокен Стефан
|1
|0.25
|5.
|Фатар Ноа
|1
|0.25
|6.
|Мангани Томас
|0
|0
|7.
|Бамба Абдулайе
|0
|0
|8.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|9.
|Бобишон Антонен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|4.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|5.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Анже
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =1 -5ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Анже
Исход игры
ПСЖ
99.3% (142)
Ничья
0% (0)
Анже
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
30.71% (43)
Нет
69.29% (97)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36.4% (52)
3:0 ПСЖ
25.9% (37)
3:1 ПСЖ
14.7% (21)
2:1 ПСЖ
10.5% (15)
4:1 ПСЖ
3.5% (5)
1:0 ПСЖ
3.5% (5)
4:0 ПСЖ
2.1% (3)
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