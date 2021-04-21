В центре поля сбивал в грубом подкате соперника Паредес. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Провалилась оборона хозяев, позволив убежать на ворота Боакену, но тот не сумел в ближнем бою переиграть Рико, угодив в голову вратарю.

На фланге Неймара в подкате снес Кабо. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил со стороны гостей.

Устроили потасовку в центре поля футболисты. Долгое время судья пытался разнять игроков. В итоге обошлось без карточек.

Пауза в матче. Повреждение получил в столкновении с соперником Лаж. Без помощи медиков здесь не обойтись.

31' Отличным пасом Ди Мария выводил на удар Неймара, но в последний момент мяч перехватил в подкате Павлович.

30' На фланге получил по ногам Неймар в подкате от Кабо. Штрафной удар исполнять будут парижане.

29' Сместился с фланга в центр штрафной Капелле и прострелил вдоль ворот. В руку защитнику угодил мяч, но судья не стал останавливать игру.

28' Тонким пасом Гуэёе выводил в штрафную соперника Неймара, но первым на мяче все же оказался Бютель.

27' С правого фланга теперь уже решил низом прострелить Тиуб, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

26' Поймал мяч на правой бровке Манко и прострелил на дальнюю штангу, но Рико на выходе перехватил этот пас.

25' Вырезал Паредес в штрафную соперника пас на ход Неймару, но того от мяча оттеснил корпусом Томас.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Неймар! Накрутил соперника финтом на фланге Дагба и прострелил вдоль ворот на Неймара, который в касание пробил в ближний угол. После серии рикошетов снаряд все же закатился в сетку.

22' С правого фланга смог протолкнуть мяч в центр штрафной Манко, но до удара здесь дело так и не дошло.

21' С левого фланга прострелил в центр штрафной Баокен, но вышел из ворот Рико и перехватил сферу.

20' Разрезным пасом Паредес отдал вперед в штрафную на Дагба, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

19' Долго катают мяч в центре поля парижане. Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

17' Отличным пасом Тиуб вывел в штрафную соперника Кабо, который пробил тут же в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Рико.

16' Налетел на ногу соперника в центре поля Дагба. Штрафной удар исполнять будут игроки "Анже".

15' Мягко забросил с правого фланга в штрафную Тиуб на ход Баокену, но перехватил Рико мяч на выходе.

14' Отличным пасом Паредес выводил в штрафную соперника Неймара, но в последний момент мяч перехватил Павлович.

13' С правого фланга низом покатил поперек поля Баккер, но в чистом подкате вынес сферу подальше Томас.

12' В столкновении с соперником получил повреждение Гуэйе. Потребуется ему помощь медиков.

11' Мог убегать на воротам соперника Капелле, но вовремя вернулся Гуэйе и в чистом подкат вынес мяч.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Мауро Икарди! Быстрый гол удалось забить хозяевам. Прорвался к штрафной соперника Дракслер и отдал вперед на ход Икарди, который без труда переиграл голкипера, пробив в нижний дальний угол.

9' В центре поля получил сзади по ногам Гуэйе от Мангани. Штрафной удар исполнять будут парижане.

8' Отдавал в разрез Капелле на ход Манко, но прострелил последнего перехватил без труда Перейра.

7' По флангу убежал на скорости Баккер и навесил в центр штрафной, где пробил головой Паредес, но мяч полетел выше ворот.

6' Получил по ногам на фланге Дагба от Кабо. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

5' По флангу отдавал Неймар на ход Дагба, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

4' Диагональ исполнял Гуэйе на ход Баккеру, который убегал по флангу, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

3' Отдавал Баккер с фланга в штрафную на ход Дакслеру, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

2' Хозяева будут играть сегодня в необычных белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.