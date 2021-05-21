Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2021

Копа Судамерикана 2021

2021
Гуабира
0:4
Конец матча
Атлетико Торке
0'
0:1
2' Гол
Gustavo Del Prete
23' Желтая карточка
Fran Supayabe
0:2
24' Гол
Пиццичилло Франко
46' Желтая карточка
Alvaro Quiroga
0:3
48' Гол
Andrew Teuten
0:4
52' Гол
Jose Alvarez
69' Желтая карточка
Dario Pereira
74' Желтая карточка
Carlos Chore
90'+5
1
Said
Mustafa
3
Fran
Supayabe
29
Nelson
Amarilla
16
Carlos
Chore
19
Heber
Leanos
7
Gustavo
Peredo
5
Juan
Mercado
22
Diego
Josue
Hoyos
11
Bruno
Pascua
21
Wilson
Alvarez
9
Juan
Leonardo
Vogliotti
12
Гурусеага
Гастон
5
Пиццичилло
Франко
8
Арисменди
Диего
15
Yonatthan
Rak
27
Andrew
Teuten
6
Santiago
Scotto
17
Alvaro
Brun
16
Jose
Alvarez
22
Marcelo
Allende
10
Dario
Pereira
21
Gustavo
Del
Prete
Гуабира
Атлетико Торке

Бомбардиры внутри турнира

Гуабира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bruno Pascua 1 0.2
Атлетико Торке
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo Del Prete 5 (1) 1
2. Пиццичилло Франко 2 0.4
3. Jose Alvarez 1 0.2
4. Andrew Teuten 1 0.2
5. Santiago Scotto 1 0.2
6. Sebastian Guerrero 1 0.2

Карточки

Гуабира
# Игрок      
1. Fran Supayabe 3 0
2. Ибаньес Хефферсон 1 1
3. Victor Martin Galain 2 0
4. Carlos Chore 2 0
5. Juan Zampiery 0 1
6. Bruno Pascua 1 0
7. Federico Dominguez 1 0
8. Nelson Amarilla 1 0
9. Alvaro Quiroga 1 0
10. Juan Mercado 1 0
Атлетико Торке
# Игрок      
1. Alvaro Brun 2 0
2. Пиццичилло Франко 2 0
3. Marcelo Allende 2 0
4. Арисменди Диего 1 0
5. Jose Alvarez 1 0
6. Gustavo Del Prete 1 0
7. Родригес Сантьяго 1 0
8. Yonatthan Rak 1 0
9. Dario Pereira 1 0
10. Sebastian Guerrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуабира 0 0 0 0 0 100% (1)
Атлетико Торке 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Гуабира Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Гуабира 0:1 Байя Насьональ Потоси 2:1 Гуабира Атлетико Торке 4:0 Гуабира Гуабира 1:0 Реал Санта Крус
Байя 5:0 Гуабира Сан-Хосе Оруро 0:1 Гуабира Гуабира 1:3 Индепендьенте Гуабира 0:2 Real Tomayapo Насьональ Потоси 1:2 Гуабира Аурора 2:1 Гуабира Блуминг 0:1 Гуабира Гуабира 4:1 Насьональ Потоси Гуабира 3:1 Боливар Гуабира 4:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 4:4 Гуабира Гуабира 3:2 Стронгест Блуминг 1:2 Гуабира Гуабира 2:1 Аурора Гуабира 4:0 Сан-Хосе Оруро Насьональ Потоси 1:0 Гуабира
Атлетико Торке Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Атлетико Торке 0:1 Суд Америка Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте Атлетико Торке 4:0 Гуабира Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке
Атлетико Торке 1:1 Байя Феникс Монтовидео 0:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Феникс Монтовидео Атлетико Торке 2:0 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 4:1 Атлетико Торке River Plate1 1:1 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 2:8 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Серро Ларго Рентистас 1:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:3 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 0:4 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Дефенсор Спортинг Серро 1:3 Атлетико Торке

Последние игры между собой

Гуабира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Торке: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Торке 4:0 Гуабира Копа Судамерикана

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 5 3 2 0 10 - 5 11
2. Байя 5 2 2 1 9 - 4 8
3. Атлетико Торке 5 2 2 1 11 - 5 8
4. Гуабира 5 0 0 5 1 - 17 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Торке 3 1 2 0 6 - 2 5
3. Байя 2 1 1 0 7 - 2 4
4. Гуабира 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Байя 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Атлетико Торке 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Гуабира 2 0 0 2 0 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Мелгар Орсан Орасио 2 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
4. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
5. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Агустин Пена уходит с поля. Natanael Guzman выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    Carlos Chore получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Andrew Teuten уходит с поля. Lucas Rodriguez выходит вместо него
  • 70'
    Dario Pereira уходит с поля. Franco Catarozzi выходит вместо него
  • 70'
    Juan Leonardo Vogliotti уходит с поля. Carlos Abastoflor выходит вместо него
  • 69'
    Gustavo Del Prete уходит с поля. Sebastian Guerrero выходит вместо него
  • Желтая карточка
    69'
    Dario Pereira получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Jose Alvarez бьет в цель!
  • 50'
    William Alvarez уходит с поля. Luis Hurtado выходит вместо него
  • 49'
    Gustavo Peredo уходит с поля. Anderson Gongora выходит вместо него
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Andrew Teuten бьет в цель!
  • Желтая карточка
    46'
    Alvaro Quiroga получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Альваро Брун уходит с поля. Агустин Пена выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Heber Leanos уходит с поля. Alvaro Quiroga выходит вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Franco Pizzichillo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Fran Supayabe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Gustavo Del Prete бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гуабира 0:4 Атлетико Торке онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 