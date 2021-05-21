Копа Судамерикана 2021
Гуабира
0:4
Конец матча
Атлетико Торке
0:1
2' ГолGustavo Del Prete
23' Желтая карточкаFran Supayabe
0:2
24' ГолПиццичилло Франко
46' Желтая карточкаAlvaro Quiroga
0:3
48' ГолAndrew Teuten
0:4
52' ГолJose Alvarez
69' Желтая карточкаDario Pereira
74' Желтая карточкаCarlos Chore
16
Carlos
Chore
19
Heber
Leanos
11
Bruno
Pascua
17
Alvaro
Brun
16
Jose
Alvarez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Carlos ChoreЗащитник
-
19 Heber LeanosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Bruno PascuaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
23 Jose Montero
-
-
28 Elio Salazar
-
46 Matias Notta
-
-
24 Jim Plata
-
-
Главный тренер: Victor Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Alvaro BrunПолузащитник
-
16 Jose AlvarezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Agustin PenaЗащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
25 Juan Cejas
-
14 Franco Maya
-
-
Главный тренер: Pablo Marini
Ход матча
2'
23'
24'
46'
48'
0:3
52'
0:4
69'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bruno Pascua
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustavo Del Prete
|5 (1)
|1
|2.
|Пиццичилло Франко
|2
|0.4
|3.
|Jose Alvarez
|1
|0.2
|4.
|Andrew Teuten
|1
|0.2
|5.
|Santiago Scotto
|1
|0.2
|6.
|Sebastian Guerrero
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fran Supayabe
|3
|0
|2.
|Ибаньес Хефферсон
|1
|1
|3.
|Victor Martin Galain
|2
|0
|4.
|Carlos Chore
|2
|0
|5.
|Juan Zampiery
|0
|1
|6.
|Bruno Pascua
|1
|0
|7.
|Federico Dominguez
|1
|0
|8.
|Nelson Amarilla
|1
|0
|9.
|Alvaro Quiroga
|1
|0
|10.
|Juan Mercado
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alvaro Brun
|2
|0
|2.
|Пиццичилло Франко
|2
|0
|3.
|Marcelo Allende
|2
|0
|4.
|Арисменди Диего
|1
|0
|5.
|Jose Alvarez
|1
|0
|6.
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|7.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|8.
|Yonatthan Rak
|1
|0
|9.
|Dario Pereira
|1
|0
|10.
|Sebastian Guerrero
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуабира
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Атлетико Торке
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Гуабира Последние 20 матчей: +11 =1 -8Гуабира 0:1 Байя Насьональ Потоси 2:1 Гуабира Атлетико Торке 4:0 Гуабира Гуабира 1:0 Реал Санта Крус
Байя 5:0 Гуабира Сан-Хосе Оруро 0:1 Гуабира Гуабира 1:3 Индепендьенте Гуабира 0:2 Real Tomayapo Насьональ Потоси 1:2 Гуабира Аурора 2:1 Гуабира Блуминг 0:1 Гуабира Гуабира 4:1 Насьональ Потоси Гуабира 3:1 Боливар Гуабира 4:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 4:4 Гуабира Гуабира 3:2 Стронгест Блуминг 1:2 Гуабира Гуабира 2:1 Аурора Гуабира 4:0 Сан-Хосе Оруро Насьональ Потоси 1:0 Гуабира
Атлетико Торке Последние 20 матчей: +8 =7 -5Атлетико Торке 0:1 Суд Америка Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте Атлетико Торке 4:0 Гуабира Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке
Атлетико Торке 1:1 Байя Феникс Монтовидео 0:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Феникс Монтовидео Атлетико Торке 2:0 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 4:1 Атлетико Торке River Plate1 1:1 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 2:8 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Серро Ларго Рентистас 1:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:3 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 0:4 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Дефенсор Спортинг Серро 1:3 Атлетико Торке
Последние игры между собой
Гуабира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Торке: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Байя
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|3.
|Атлетико Торке
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|4.
|Гуабира
|5
|0
|0
|5
|1 - 17
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетико Торке
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|3.
|Байя
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Гуабира
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Байя
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Атлетико Торке
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Гуабира
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
|5.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|4.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|5.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1