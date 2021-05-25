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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Брисбен Роар
3:0
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
6' Пенальти
О'Ши Джеймс
34' Желтая карточка
Акбари Рамат
36' Желтая карточка
Уэнзел-Холлс Дилан
2:0
38' Гол
Alex Parson
51' Желтая карточка
Alec Mills
3:0
52' Пенальти
О'Ши Джеймс
61' Желтая карточка
Рейш Нуну
69' Желтая карточка
Беренгер Флорен
90'+5
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
2
Невилл
Скотт
29
Кортни-Перкинс
Джордан
3
Браун
Кори
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
34
Alex
Parson
15
Jesse
Daley
11
Joseph
Champness
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
33
Саттон
Мэттью
2
Геллоуэй
Скотт
5
Георгиевски
Даниэль
22
Гуд
Кёртис
19
Benjamin
Garuccio
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
14
Naoki
Tsubaki
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Riku Danzaki 8 0.35
2. Уэнзел-Холлс Дилан 7 0.3
3. О'Ши Джеймс 4 (2) 0.17
4. Гиллесфи Маколей 3 0.13
5. Макдональд Скотт 3 0.13
6. Joseph Champness 2 0.09
7. Alex Parson 2 0.09
8. Josh Brindell-South 2 0.09
9. Хинджерт Джек 1 0.04
10. Masato Kudo 1 0.04
11. Мебрахту Голгол 1 0.04
12. Браун Кори 0 0
13. Невилл Скотт 0 0
14. Олдред Том 0 0
15. Jesse Daley 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 25 (5) 1.04
2. Нун Крэйг 6 0.25
3. Меткалф Коннор 5 0.21
4. Нэббаут Эндрю 3 0.13
5. Луна Адриан 3 0.13
6. Джеймисон Скотт 3 0.13
7. Геллоуэй Скотт 2 0.08
8. Тилио Марко 1 0.04
9. Беренгер Флорен 1 0.04
10. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
11. Цолаковски Стефан 1 0.04
12. Гуд Кёртис 1 0.04
13. Гриффитс Ростин 1 0.04
14. Naoki Tsubaki 1 0.04
15. Рейш Нуну 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. Гиллесфи Маколей 6 1
2. Браун Кори 5 0
3. Jesse Daley 5 0
4. О'Ши Джеймс 4 0
5. Невилл Скотт 4 0
6. Акбари Рамат 3 0
7. Трюин Кай 3 0
8. Олдред Том 2 0
9. Josh Brindell-South 2 0
10. Хинджерт Джек 1 0
11. Уэнзел-Холлс Дилан 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 4 1
2. Беренгер Флорен 5 0
3. Меткалф Коннор 4 0
4. Луна Адриан 2 1
5. Гриффитс Ростин 3 0
6. Нун Крэйг 3 0
7. О'Нил Эйден 3 0
8. Стоукс Керрин 1 1
9. Рейш Нуну 2 0
10. Гуд Кёртис 2 0
11. Benjamin Garuccio 2 0
12. Нэббаут Эндрю 1 0
13. Геллоуэй Скотт 1 0
14. Аткинсон Натаниэль 1 0
15. Тилио Марко 1 0
16. Alec Mills 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 14.71% (5) 17.65% (6) 23.53% (8) 17.65% (6) 8.82% (3) 17.65% (6)
 Мельбурн Сити 11.11% (6) 11.11% (6) 22.22% (12) 22.22% (12) 12.96% (7) 20.37% (11)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Макартур 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Сидней Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар
Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити A-Лига
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 24 15 3 6 55 - 29 48
2. Сидней 24 11 8 5 33 - 22 41
3. Аделаида Юнайтед 24 11 5 8 36 - 35 38
4. Брисбен Роар 23 10 7 6 34 - 23 37
5. Сентрал Кост Маринерз 23 10 6 7 31 - 28 36
6. Макартур 23 10 6 7 30 - 30 36
7. Перт Глори 23 9 5 9 40 - 39 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 23 8 7 8 40 - 39 31
9. Веллингтон Феникс 23 8 7 8 37 - 31 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 24 4 3 17 24 - 58 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 10 1 1 35 - 13 31
2. Сидней 13 7 4 2 15 - 9 25
3. Перт Глори 13 7 3 3 27 - 18 24
4. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Брисбен Роар 11 4 5 2 15 - 9 17
8. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
9. Веллингтон Феникс 12 5 2 5 22 - 17 17
10. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
11. Мельбурн Виктори 12 3 1 8 16 - 29 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 12 6 2 4 12 - 15 20
2. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
3. Сентрал Кост Маринерз 12 5 3 4 14 - 11 18
4. Мельбурн Сити 12 5 2 5 20 - 16 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
7. Аделаида Юнайтед 13 4 2 7 21 - 28 14
8. Вестерн Сидней Уондерерс 12 3 5 4 17 - 23 14
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 14 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 10 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сидней Брэттан Люк 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Alex Parsons бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Уэнзел-Холлс Дилан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Акбари Рамат получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - О'Ши Джеймс из команды Брисбен Роар забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити онлайн

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