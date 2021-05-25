Австралия: A-Лига 2020-2021
Брисбен Роар
3:0
Конец матча
Стадион: Dolphin Oval
Мельбурн Сити
1:0
6' ПенальтиО'Ши Джеймс
34' Желтая карточкаАкбари Рамат
36' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
2:0
38' ГолAlex Parson
51' Желтая карточкаAlec Mills
3:0
52' ПенальтиО'Ши Джеймс
61' Желтая карточкаРейш Нуну
69' Желтая карточкаБеренгер Флорен
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
34
Alex
Parson
15
Jesse
Daley
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
34 Alex ParsonПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
37 Cyrus Dehmie
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Ход матча
6'
1:0
34'
38'
2:0
46'
51'
52'
3:0
61'
69'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Riku Danzaki
|8
|0.35
|2.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|7
|0.3
|3.
|О'Ши Джеймс
|4 (2)
|0.17
|4.
|Гиллесфи Маколей
|3
|0.13
|5.
|Макдональд Скотт
|3
|0.13
|6.
|Joseph Champness
|2
|0.09
|7.
|Alex Parson
|2
|0.09
|8.
|Josh Brindell-South
|2
|0.09
|9.
|Хинджерт Джек
|1
|0.04
|10.
|Masato Kudo
|1
|0.04
|11.
|Мебрахту Голгол
|1
|0.04
|12.
|Браун Кори
|0
|0
|13.
|Невилл Скотт
|0
|0
|14.
|Олдред Том
|0
|0
|15.
|Jesse Daley
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|25 (5)
|1.04
|2.
|Нун Крэйг
|6
|0.25
|3.
|Меткалф Коннор
|5
|0.21
|4.
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.13
|5.
|Луна Адриан
|3
|0.13
|6.
|Джеймисон Скотт
|3
|0.13
|7.
|Геллоуэй Скотт
|2
|0.08
|8.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|9.
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|11.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.04
|12.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|13.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.04
|14.
|Naoki Tsubaki
|1
|0.04
|15.
|Рейш Нуну
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|2.
|Браун Кори
|5
|0
|3.
|Jesse Daley
|5
|0
|4.
|О'Ши Джеймс
|4
|0
|5.
|Невилл Скотт
|4
|0
|6.
|Акбари Рамат
|3
|0
|7.
|Трюин Кай
|3
|0
|8.
|Олдред Том
|2
|0
|9.
|Josh Brindell-South
|2
|0
|10.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|11.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|2.
|Беренгер Флорен
|5
|0
|3.
|Меткалф Коннор
|4
|0
|4.
|Луна Адриан
|2
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|3
|0
|6.
|Нун Крэйг
|3
|0
|7.
|О'Нил Эйден
|3
|0
|8.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|9.
|Рейш Нуну
|2
|0
|10.
|Гуд Кёртис
|2
|0
|11.
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|12.
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|13.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|14.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|15.
|Тилио Марко
|1
|0
|16.
|Alec Mills
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|Мельбурн Сити
|11.11% (6)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|22.22% (12)
|12.96% (7)
|20.37% (11)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Макартур 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Сидней Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар
Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|24
|15
|3
|6
|55 - 29
|48
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Аделаида Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|36 - 35
|38
|4.
|Брисбен Роар
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|6.
|Макартур
|23
|10
|6
|7
|30 - 30
|36
|7.
|Перт Глори
|23
|9
|5
|9
|40 - 39
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|8
|7
|8
|40 - 39
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|24
|4
|3
|17
|24 - 58
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Перт Глори
|13
|7
|3
|3
|27 - 18
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Брисбен Роар
|11
|4
|5
|2
|15 - 9
|17
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|9.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|10.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|11.
|Мельбурн Виктори
|12
|3
|1
|8
|16 - 29
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|12
|6
|2
|4
|12 - 15
|20
|2.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Аделаида Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|14
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0