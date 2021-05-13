  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Кротоне
2:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
1:0
2' Гол
Уна Адам
21' Желтая карточка
Магальян Лисандро
32' Желтая карточка
Марроне Лука
41' Желтая карточка
Тамез Адриен
60' Желтая карточка
Перейра Педру II
2:0
75' Гол
Мессьяс Жуниор
2:1
87' Гол в свои ворота
Молина Сальваторе
90'+4
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
6
Магальян
Лисандро
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
8
Чигарини
Лука
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
25
Пандур
Ивор
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
19
Рюэгг
Кевин
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Кротоне
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

2'
Уна Адам
(Сими Нванкво)
1:0
21'
Магальян Лисандро
 
32'
Марроне Лука
 
41'
 
Тамез Адриен
46'
 
Фараони Марко
Давидович Павел
46'
 
Сальседо Эдди
Тамез Адриен
51'
 
Димарко Федерико
Чеккерини Федерико
60'
Перейра Педру II
 
70'
 
Ласанья Кевин
Рюэгг Кевин
70'
 
Колли Эбрима
Дзакканьи Маттиа
71'
Куомо Джузеппе
Перейра Педру II
 
75'
Мессьяс Жуниор
(Уна Адам)
2:0
76'
Дзанеллато Никколо
Чигарини Лука
 
87'
2:1
Молина Сальваторе
90'
Петриччоне Якопо
Уна Адам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 19 (8) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 9 0.25
3. Уна Адам 4 0.11
4. Реца Аркадиуш 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Магальян Лисандро 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Вулич Милош 1 0.03
11. Джиджи Коффи 1 0.03
12. Эдуардо Энрике 1 0.03
13. Перейра Педру II 0 0
14. Бенали Ахмед 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.19
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.14
3. Димарко Федерико 5 0.14
4. Лазович Дарко 3 0.08
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Сальседо Эдди 2 0.06
10. Илич Иван 2 0.06
11. Калинич Никола 1 0.03
12. Тамез Адриен 1 0.03
13. Колли Эбрима 1 0.03
14. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 9 0
2. Марроне Лука 7 0
3. Реца Аркадиуш 7 0
4. Петриччоне Якопо 5 1
5. Перейра Педру II 6 0
6. Мессьяс Жуниор 6 0
7. Чигарини Лука 4 1
8. Луперто Себастьяно 4 1
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Эдуардо Энрике 4 0
13. Джиджи Коффи 3 0
14. Ривьер Эммануэль 2 0
15. Бенали Ахмед 2 0
16. Дзанеллато Никколо 2 0
17. Вулич Милош 2 0
18. Кордац Алекс 1 0
19. Рохас Луис 1 0
20. Маццотта Антонио 1 0
21. Сими Нванкво 1 0
22. Молина Сальваторе 1 0
23. Уна Адам 1 0
24. Драгус Денис 1 0
Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 8 0
2. Чеккерини Федерико 8 0
3. Давидович Павел 8 0
4. Маньяни Джанджакомо 8 0
5. Тамез Адриен 6 0
6. Дзакканьи Маттиа 6 0
7. Барак Антонин 4 1
8. Стураро Стефано 5 0
9. Димарко Федерико 5 0
10. Ловато Маттео 5 0
11. Лазович Дарко 3 0
12. Гюнтер Корай 3 0
13. Сальседо Эдди 3 0
14. Ди Кармине Самуэль 2 0
15. Калинич Никола 1 0
16. Велозу Мигель 1 0
17. Сильвестри Марко 1 0
18. Бесса Даниэль 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
20. Фавилли Андреа 1 0
21. Виейра Ронни 1 0
22. Данци Андреа 1 0
23. Илич Иван 1 0
24. Колли Эбрима 1 0
25. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 9.76% (4) 21.95% (9) 24.39% (10) 21.95% (9) 12.2% (5) 9.76% (4)
 Верона 8.57% (3) 17.14% (6) 5.71% (2) 14.29% (5) 34.29% (12) 20% (7)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =0 -17
Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория
Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина
Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Верона 2:1 Кротоне Серия A Верона 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Верона Серия B Верона 0:3 Кротоне Серия A
Кротоне 0:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кротоне Кубок Верона 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:3 Верона Серия B Кротоне 3:1 Верона Серия B Верона 2:1 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 36 11 10 15 43 - 45 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне Заявка 36 6 3 27 44 - 91 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кротоне 15.3% (21)
X 20.4% (28)
Верона 64.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Кротоне 2:1 Верона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кротоне 2:1 Верона

Исход игры
Кротоне
15.3% (21)
Ничья
20.4% (28)
Верона
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
64.18% (86)
Нет
35.82% (48)
Популярный счёт
1:2 Верона
38.7% (53)
0:1 Верона
16.8% (23)
1:1 Ничья
16.1% (22)
1:0 Кротоне
8.8% (12)
2:1 Кротоне
5.8% (8)
0:2 Верона
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 