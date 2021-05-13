Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кротоне вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Уна Адам из команды Кротоне сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Эбрима Колли из команды Верона делает передачу одноклубнику.

94' Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

92' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Ласанья Кевин из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Джиджи Коффи из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

90' Кротоне идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Верона

88' Молина Сальваторе не смог попасть в створ ударом издали

88' Кротоне идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Г О О О О Л - Молина Сальваторе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

85' Удар от ворот произведет Кротоне

84' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Жуниор Мессиас из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...

83' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

80' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Эбрима Колли из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Команда Кротоне забила мяч, хотя лучше играли соперники

75' Г О О О О Л - Жуниор Мессиас изменил счет на табло!

74' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Перейра Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Тактическая замена. Дзакканьи Маттиа уходит с поля и его заменяет Эбрима Колли

69' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Кротоне

68' Магальян Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Барак Антонин пробует нанести удар издали, но Алекс Кордаз держит все под контролем

65' Марроне Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Марроне Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Жуниор Мессиас из команды Кротоне идет с мячом вперед на обострение...

58' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

58' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Кротоне

57' Димарко Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Кротоне идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Кротоне

54' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Марроне Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Марроне Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фараони Марко наказан за толчок Жуниор Мессиас

49' Молина Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Кротоне

46' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля