"Ракув" большими силами перешёл на половину "Рубина". А Невулис получил жёлтую за снос Кварацхелии.

Абильдгора увели за пределы поля. Небольшие проблемы со здоровьем возникли у датского крепыша, но в игру он вернётся.

Костюков получил болезненный удар в спину во время движения - Иви был нарушителем, и судья назначил штрафной.

Первый тайм завершён. Через 15 минут встретимся на том же месте.

43' Костюков получил первый "горчичник" в матче - бывший игрок "Тамбова" и "Енисея" сфолил возле центрального круга.

42' "Ракув" упустил момент - Тудор, желая подключить Вдовяка на фланге, выдал под прессингом Кварацхелии передачу в район тренерской скамейки.

41' Полетанович сильно пробил с правой ноги в голову Бегича - с хорватом всё в порядке, мяч отскочил к Иви, и последовал заброс на Гутковского.

40' Игнатьев ввёл мяч в игру из-за боковой, последовал заброс от Хакшабановича в чужую штрафную - Деспотович не успел.

39' Кварацхелия на скорости не смог пролететь мимо Арсенича - хорват в геометрически верном подкате вынес мяч из-под ног Хвичи.

38' По фолам сейчас равноправие - по пять нарушений правил у "Ракува" и "Рубина". Кварацхелия подключил Йевтича, который около лицевой ошибся.

37' Деспотович приземлился на газон после едва заметного контакта с хавбеком "Ракува" Куном. Нет "горчичника".

36' Кун возле лицевой линии поборолся с Зотовым, но защитник "Рубина" классно поставил корпус. Углового избежать удалось "драконам".

35' Кварацхелия на третьей скорости подлетел к Ковачевичу, но босниец первым оказался на мяче и начал атаку дальним пасом.

34' Вдовяк влетел в штрафную, но прострел пришёлся прямо в ноги Уремовича, который сегодня безошибочно страхует партнёров.

33' Отскочил мяч от Иви, на подборе был Полетанович, однако удар сербского легионера пришёлся прямо в Зотова.

32' "Ракув" прессингом не отмечается - интенсивного давления не исходит со стороны игроков из Польши. Только Иви и Гутковский в атаке.

31' Кварацхелия с разворота прострел выполнил вдоль ворот, но Деспотович не успел замкнуть на дальней штанге.

30' Навес прошёл в сторону Невулиса, но поляк головой пробил бездарно - мяч отскочил прямиком в руки Дюпина.

29' Всё-таки замена у "Рубина" - Костюков вышел вместо Шатова. Здоровья желаем Олегу.

28' Тихоходно "Ракув" атакует - на мокром поле Кун пробросил мяч на Вдовяка, но Хакшабанович подстраховал.

27' Проблемы возникли со здоровьем у Шатова. Олег не может самостоятельно подняться, и Слуцкий готовит замену!

26' Кварацхелия сместился в центр и нарвался на фол со стороны Гутковского. Латвиец оттянулся в оборону ради нейтрализации грузина.

25' Помощь врачей не потребовалась хавбек "Ракува", а наставник польской команды приземлился в кресло и сделал запись в блокноте.

24' Небольшую травму получил Тудор, который столкнулся с Деспотовичем в воздушном пространстве.

23' Болельщики "Ракува" почему-то освистывают некоторых игроков "Рубина". Кварацхелия и Игнатьев попали под шумовой прессинг.

22' Шатов был пущен в прорыв по флангу Бегичем, но Тудор прилип к россиянину и не позволил ему дальше совершить набег.

21' Дюпин вынес мяч, и сразу Уремович подтолкнул Куна в спину рядом со штрафной. Нет жёлтой.

20' Неплохо! Цебуля закинул мяч по воздуху в сторонку Куна, который исхитрился пробить с левой ноги с близкого расстояния.

19' Кварахцелия закружил Цебулю, и поляк едва не потерял равновесие. Грузин финтами уложил его практически на пятую точку, но передача на Йевтича не прошла.

18' Замена в составе "Рубина" - вместо Зуева на поле вышел опытный экс-защитник "Локомотива" Игнатьев.

17' Арсенич вытолкал Кварацхелию за пределы поля. Грузин поправляет амуницию, а Слуцкий наставляет Игнатьева перед выходом.

16' Последовал стандартный навес в сторону Деспотовича, но серба в воздухе обыграл Невулис.

15' ОПАСНО! Кварацхелия вырвался на убойную позицию и легонько пробил - Ковачевич с большим трудом переправил мяч за пределы поля.

14' Обрез совершил Зуев в центре поля, и Папаниколау и Полетанович быстро доставили мяч до Гутковского, которого нейтрализовал Уремович.

13' Пока в неспешном темпе проходит игра. "Рубин" выглядит более активно и нацеленно, но оборона "Ракува" не даёт сбоев.

12' Шатов выполнил понизу пас на Деспотовича, и к сербскому рослому форварду сразу сместился Арсенич.

11' Кун ворвался в штрафную Дюпина, но совершил фол в атаке - Уремович получил толчок в спину.

10' Прессингует Гутковский в одиночку Бегича - хорват элегантно под себя убрал мяч и доставил его до Йевтича.

9' За игрой наблюдают зрители - в Польше имеются ограничения из-за коронавируса, но с учётом дистанции многих желающих рассадили.

8' Кварацхелия отработал снова в обороне, но последовал перевод на Вдовяка, который был на углу штрафной. Навес пришёлся в руки Дюпина.

7' Полетанович обыграл Бегича и пробил - метил легионер "Ракува" в дальнюю девятку, но Дюпин морально был готов к прыжку.

6' Ковачевич вынес снаряд на безопасное расстояние - Шатов влетал в штрафную и был готов завладеть им.

5' Слуцкий не садится на скамейку - экс-наставник "Халла" и "Витесса" вдумчиво наблюдает за неспешным началом матча.

4' Кварахцелия не пробил по воротам с близкой дистанции - поборолся, корпусом оттёр Невулиса, но вмешался Арсенич.

3' Цебула возле лицевой не смог остановить мяч - Кварацхелия сместился в оборону и наседал на хавбека "Ракува".

2' Опасно! Иви пролетел по флангу и выкатил мяч в сторону Цебулы, который головой из пределов штрафной пробил в угол!