Лига конференций 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Тудор ФранЗащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Саито МицукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув
Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия Лех 0:2 Ракув
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|2.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|5
|1
|0
|3.
|РФШ Рига
|Лемайич Дарко
|5
|1
|0
|4.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|5
|3
|0
|5.
|Богемианс
|Келли Джорджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|3.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|4.
|Слайго Роверс
|Болджер Грег
|0
|1
|5.
|Карабах
|Медведев Максим
|0
|1
Прогнозы на матч Ракув 0:0 Рубин
Исход игры
Ракув
4.2% (6)
Ничья
18.3% (26)
Рубин
77.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
56.43% (79)
Нет
43.57% (61)
Популярный счёт
1:2 Рубин
31.7% (45)
0:1 Рубин
28.9% (41)
1:1 Ничья
16.2% (23)
0:2 Рубин
10.6% (15)
1:3 Рубин
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:1 Ракув
1.4% (2)
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