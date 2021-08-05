Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига конференций 2021-2022

Ракув
0:0
Перерыв
Рубин
0'
Ракув
Рубин

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Ягеллония 3:0 Ракув Ракув 0:0 Судува Пяст 2:3 Ракув Судува 0:0 Ракув
Легия 1:1 Ракув Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Погонь Щецин 1:3 Ракув Ракув 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:1 Ракув Ракув 2:1 Арка Гдыня Ягеллония 0:0 Ракув Ракув 2:0 Шлёнск Варта Познань 0:2 Ракув Ракув 3:1 Лех Краковия 1:2 Ракув Висла Краков 1:2 Ракув Ракув 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:2 Ракув Ракув 0:0 Краковия Лех 0:2 Ракув
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Арсенал Тула 0:3 Рубин Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва
Рубин 1:0 Химки Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
2. Шлёнск Пих Роберт 5 1 0
3. РФШ Рига Лемайич Дарко 5 1 0
4. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 5 3 0
5. Богемианс Келли Джорджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Фехервар Него Лоик 2 0
3. Арарат Побулич Димитрие 2 0
4. Слайго Роверс Болджер Грег 0 1
5. Карабах Медведев Максим 0 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Через 15 минут встретимся на том же месте.
  • Фол, нарушение
    45'
    Костюков получил болезненный удар в спину во время движения - Иви был нарушителем, и судья назначил штрафной.
  • Травма, повреждение
    45'
    Абильдгора увели за пределы поля. Небольшие проблемы со здоровьем возникли у датского крепыша, но в игру он вернётся.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил 2 минуты к первому тайму.
  • Желтая карточка
    44'
    "Ракув" большими силами перешёл на половину "Рубина". А Невулис получил жёлтую за снос Кварацхелии.
  • Желтая карточка
    43'
    Костюков получил первый "горчичник" в матче - бывший игрок "Тамбова" и "Енисея" сфолил возле центрального круга.
  • 42'
    "Ракув" упустил момент - Тудор, желая подключить Вдовяка на фланге, выдал под прессингом Кварацхелии передачу в район тренерской скамейки.
  • 41'
    Полетанович сильно пробил с правой ноги в голову Бегича - с хорватом всё в порядке, мяч отскочил к Иви, и последовал заброс на Гутковского.
  • 40'
    Игнатьев ввёл мяч в игру из-за боковой, последовал заброс от Хакшабановича в чужую штрафную - Деспотович не успел.
  • 39'
    Кварацхелия на скорости не смог пролететь мимо Арсенича - хорват в геометрически верном подкате вынес мяч из-под ног Хвичи.
  • 38'
    По фолам сейчас равноправие - по пять нарушений правил у "Ракува" и "Рубина". Кварацхелия подключил Йевтича, который около лицевой ошибся.
  • Фол, нарушение
    37'
    Деспотович приземлился на газон после едва заметного контакта с хавбеком "Ракува" Куном. Нет "горчичника".
  • 36'
    Кун возле лицевой линии поборолся с Зотовым, но защитник "Рубина" классно поставил корпус. Углового избежать удалось "драконам".
  • 35'
    Кварацхелия на третьей скорости подлетел к Ковачевичу, но босниец первым оказался на мяче и начал атаку дальним пасом.
  • 34'
    Вдовяк влетел в штрафную, но прострел пришёлся прямо в ноги Уремовича, который сегодня безошибочно страхует партнёров.
  • 33'
    Отскочил мяч от Иви, на подборе был Полетанович, однако удар сербского легионера пришёлся прямо в Зотова.
  • 32'
    "Ракув" прессингом не отмечается - интенсивного давления не исходит со стороны игроков из Польши. Только Иви и Гутковский в атаке.
  • Опасный момент
    31'
    Кварацхелия с разворота прострел выполнил вдоль ворот, но Деспотович не успел замкнуть на дальней штанге.
  • Угловой
    30'
    Навес прошёл в сторону Невулиса, но поляк головой пробил бездарно - мяч отскочил прямиком в руки Дюпина.
  • Замена
    29'
    Всё-таки замена у "Рубина" - Костюков вышел вместо Шатова. Здоровья желаем Олегу.
  • 28'
    Тихоходно "Ракув" атакует - на мокром поле Кун пробросил мяч на Вдовяка, но Хакшабанович подстраховал.
  • Травма, повреждение
    27'
    Проблемы возникли со здоровьем у Шатова. Олег не может самостоятельно подняться, и Слуцкий готовит замену!
  • Фол, нарушение
    26'
    Кварацхелия сместился в центр и нарвался на фол со стороны Гутковского. Латвиец оттянулся в оборону ради нейтрализации грузина.
  • 25'
    Помощь врачей не потребовалась хавбек "Ракува", а наставник польской команды приземлился в кресло и сделал запись в блокноте.
  • Травма, повреждение
    24'
    Небольшую травму получил Тудор, который столкнулся с Деспотовичем в воздушном пространстве.
  • 23'
    Болельщики "Ракува" почему-то освистывают некоторых игроков "Рубина". Кварацхелия и Игнатьев попали под шумовой прессинг.
  • 22'
    Шатов был пущен в прорыв по флангу Бегичем, но Тудор прилип к россиянину и не позволил ему дальше совершить набег.
  • Фол, нарушение
    21'
    Дюпин вынес мяч, и сразу Уремович подтолкнул Куна в спину рядом со штрафной. Нет жёлтой.
  • Опасный момент
    20'
    Неплохо! Цебуля закинул мяч по воздуху в сторонку Куна, который исхитрился пробить с левой ноги с близкого расстояния.
  • 19'
    Кварахцелия закружил Цебулю, и поляк едва не потерял равновесие. Грузин финтами уложил его практически на пятую точку, но передача на Йевтича не прошла.
  • Замена
    18'
    Замена в составе "Рубина" - вместо Зуева на поле вышел опытный экс-защитник "Локомотива" Игнатьев.
  • 17'
    Арсенич вытолкал Кварацхелию за пределы поля. Грузин поправляет амуницию, а Слуцкий наставляет Игнатьева перед выходом.
  • Угловой
    16'
    Последовал стандартный навес в сторону Деспотовича, но серба в воздухе обыграл Невулис.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Кварацхелия вырвался на убойную позицию и легонько пробил - Ковачевич с большим трудом переправил мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    14'
    Обрез совершил Зуев в центре поля, и Папаниколау и Полетанович быстро доставили мяч до Гутковского, которого нейтрализовал Уремович.
  • 13'
    Пока в неспешном темпе проходит игра. "Рубин" выглядит более активно и нацеленно, но оборона "Ракува" не даёт сбоев.
  • 12'
    Шатов выполнил понизу пас на Деспотовича, и к сербскому рослому форварду сразу сместился Арсенич.
  • Фол, нарушение
    11'
    Кун ворвался в штрафную Дюпина, но совершил фол в атаке - Уремович получил толчок в спину.
  • 10'
    Прессингует Гутковский в одиночку Бегича - хорват элегантно под себя убрал мяч и доставил его до Йевтича.
  • 9'
    За игрой наблюдают зрители - в Польше имеются ограничения из-за коронавируса, но с учётом дистанции многих желающих рассадили.
  • 8'
    Кварацхелия отработал снова в обороне, но последовал перевод на Вдовяка, который был на углу штрафной. Навес пришёлся в руки Дюпина.
  • Опасный момент
    7'
    Полетанович обыграл Бегича и пробил - метил легионер "Ракува" в дальнюю девятку, но Дюпин морально был готов к прыжку.
  • 6'
    Ковачевич вынес снаряд на безопасное расстояние - Шатов влетал в штрафную и был готов завладеть им.
  • 5'
    Слуцкий не садится на скамейку - экс-наставник "Халла" и "Витесса" вдумчиво наблюдает за неспешным началом матча.
  • Опасный момент
    4'
    Кварахцелия не пробил по воротам с близкой дистанции - поборолся, корпусом оттёр Невулиса, но вмешался Арсенич.
  • 3'
    Цебула возле лицевой не смог остановить мяч - Кварацхелия сместился в оборону и наседал на хавбека "Ракува".
  • Опасный момент
    2'
    Опасно! Иви пролетел по флангу и выкатил мяч в сторону Цебулы, который головой из пределов штрафной пробил в угол!
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добрейшего вечера всем читателям LiveResult! Сегодня казанский "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого померится силами с "Ракувом" из Польши. Ваш комментатор - Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 142
Ракув 4.2% (6)
X 18.3% (26)
Рубин 77.5% (110)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Рубин
3.61
3.32
3.50
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Где смотреть матч Ракув 0:0 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Ракув 0:0 Рубин

Исход игры
Ракув
4.2% (6)
Ничья
18.3% (26)
Рубин
77.5% (110)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
56.43% (79)
Нет
43.57% (61)
Популярный счёт
1:2 Рубин
31.7% (45)
0:1 Рубин
28.9% (41)
1:1 Ничья
16.2% (23)
0:2 Рубин
10.6% (15)
1:3 Рубин
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:1 Ракув
1.4% (2)
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