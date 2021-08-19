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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Мура
1:3
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
3' Гол
Шкофлек Жига
1:1
18' Пенальти
Янтшер Якоб
23' Желтая карточка
Штурм Клемен
34' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
1:2
60' Гол
Китеишвили Отар
1:3
63' Гол
Йебоа Келвин
90'+4
69
Обрадович
Матко
21
Карничник
Зан
9
Марушко
Матик
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
7
Козар
Ален
8
Бобичанец
Лука
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
27
Шкофлек
Жига
33
Лотрич
Митя
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Мура
3-5-2
Штурм
4-1-2-1-2

Ход матча

3'
Шкофлек Жига
(Хорват Томи)
1:0
18'
1:1
Янтшер Якоб
23'
Штурм Клемен
 
34'
 
Горенц-Станкович Йон
60'
1:2
Китеишвили Отар
(Йебоа Келвин)
62'
Мандич Станиша
Бобичанец Лука
 
63'
1:3
Йебоа Келвин
66'
 
Саркария Манприт
Янтшер Якоб
71'
Пуцко Клемен
Шкофлек Жига
 
71'
Мароса Амадей
Карничник Зан
 
75'
 
Ньянгбо Догбол
Йебоа Келвин
75'
 
Куэн Андреас
Китеишвили Отар
79'
Клепач Михаель
Лотрич Митя
 
80'
 
Гайрхофер Никлас
Любич Иван
80'
 
Йегер Лукас
Газибегович Юсуф

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коуш Жига 1 0.33
2. Шкофлек Жига 1 0.33
3. Бобичанец Лука 0 0
4. Хорват Томи 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Келвин 1 1
2. Китеишвили Отар 1 1
3. Янтшер Якоб 1 (1) 1

Карточки

Мура
# Игрок      
1. Штурм Клемен 2 0
2. Козар Ален 1 0
3. Лорбек Ник 1 0
4. Горенц Ян 1 0
5. Хорват Томи 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мура 100% (2) 0 0 0 0 0
 Штурм 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Мура Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво
Лудогорец 3:1 Мура Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура Мура 2:2 Браво Мура 2:1 Копер Горица 1:5 Мура Мура 3:0 Олимпия Любляна Табор Сежана 3:1 Мура Мура 0:0 Целе
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм
Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
2. ХИК Риски Роопе 3 1 1
3. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 0
4. Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 0 2
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
2. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
3. Глазго Рейнджерс Ландстрем Джон 1 1
4. Слован Братислава Вернон де Марко 1 1
5. Кайрат Абикен Айбол 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Горенц-Станкович Йон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Штурм Клемен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб из команды Штурм забивает с точки!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Шкофлек Жига бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Мура 10.3% (14)
X 20.6% (28)
Штурм 69.1% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Мура 1:3 Штурм онлайн


Прогнозы на матч Мура 1:3 Штурм

Исход игры
Мура
10.3% (14)
Ничья
20.6% (28)
Штурм
69.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:2 Штурм
39.7% (54)
0:1 Штурм
19.1% (26)
1:1 Ничья
16.9% (23)
1:0 Мура
5.9% (8)
0:2 Штурм
5.1% (7)
1:3 Штурм
2.9% (4)
2:0 Мура
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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