Лига Европы 2021-2022
Мура
1:3
Конец матча
Стадион: Fazanerija Stadion
Штурм
1:0
3' ГолШкофлек Жига
1:1
18' ПенальтиЯнтшер Якоб
23' Желтая карточкаШтурм Клемен
34' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
1:2
60' ГолКитеишвили Отар
1:3
63' ГолЙебоа Келвин
30
Горенц
Ян
11
Коуш
Жига
20
Хорват
Томи
23
Штурм
Клемен
27
Шкофлек
Жига
33
Лотрич
Митя
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хорват ТомиПолузащитник
-
23 Штурм КлеменПолузащитник
-
27 Шкофлек ЖигаНападающий
-
33 Лотрич МитяНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрьявец ЛанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
-
18 Бркич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
3'
1:0
18'
1:1
23'
60'
1:2
63'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коуш Жига
|1
|0.33
|2.
|Шкофлек Жига
|1
|0.33
|3.
|Бобичанец Лука
|0
|0
|4.
|Хорват Томи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|1
|1
|2.
|Китеишвили Отар
|1
|1
|3.
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штурм Клемен
|2
|0
|2.
|Козар Ален
|1
|0
|3.
|Лорбек Ник
|1
|0
|4.
|Горенц Ян
|1
|0
|5.
|Хорват Томи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мура
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|Штурм
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Мура Последние 20 матчей: +8 =7 -5Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво
Штурм Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм
Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|2.
|ХИК
|Риски Роопе
|3
|1
|1
|3.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|0
|4.
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0
|2
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|2.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|3.
|Глазго Рейнджерс
|Ландстрем Джон
|1
|1
|4.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|1
|5.
|Кайрат
|Абикен Айбол
|1
|1
Прогнозы на матч Мура 1:3 Штурм
Исход игры
Мура
10.3% (14)
Ничья
20.6% (28)
Штурм
69.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
1:2 Штурм
39.7% (54)
0:1 Штурм
19.1% (26)
1:1 Ничья
16.9% (23)
1:0 Мура
5.9% (8)
0:2 Штурм
5.1% (7)
1:3 Штурм
2.9% (4)
2:0 Мура
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!