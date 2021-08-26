Лига Европы 2021-2022
Штурм
2:0
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Мура
33' Желтая карточкаМарушко Матик
1:0
39' ГолКитеишвили Отар
54' Вторая желтая карточкаМарушко Матик
2:0
66' ГолЯнтшер Якоб
82' Желтая карточкаГоренц Ян
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
30
Горенц
Ян
23
Штурм
Клемен
10
Хорват
Томи
11
Коуш
Жига
33
Лотрич
Митя
27
Шкофлек
Жига
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Горенц ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Штурм КлеменЗащитник
-
10 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
-
33 Лотрич МитяПолузащитник
-
27 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрьявец ЛанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бркич МаркоПолузащитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Лорбек Ник
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
Ход матча
33'
39'
1:0
46'
54'
66'
77'
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Китеишвили Отар
|2
|1
|2.
|Янтшер Якоб
|2 (1)
|1
|3.
|Йебоа Келвин
|1
|0.5
|4.
|David Affengruber2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коуш Жига
|1
|0.25
|2.
|Шкофлек Жига
|1
|0.25
|3.
|Бобичанец Лука
|0
|0
|4.
|Хорват Томи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марушко Матик
|1
|1
|2.
|Штурм Клемен
|2
|0
|3.
|Горенц Ян
|2
|0
|4.
|Козар Ален
|1
|0
|5.
|Лорбек Ник
|1
|0
|6.
|Хорват Томи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Мура
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах
Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм
Мура Последние 20 матчей: +9 =6 -5Мура 1:0 Целе Мура 1:3 Штурм Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура
Последние игры между собой
Штурм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|4.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|5.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|1
|1
Прогнозы на матч Штурм 2:0 Мура
Исход игры
Штурм
95.6% (129)
Ничья
3.7% (5)
Мура
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
40% (54)
Нет
60% (81)
Популярный счёт
2:0 Штурм
38.5% (52)
2:1 Штурм
26.7% (36)
1:0 Штурм
13.3% (18)
3:1 Штурм
9.6% (13)
3:0 Штурм
6.7% (9)
1:1 Ничья
3% (4)
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