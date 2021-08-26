  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2021-2022

Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Штурм
2:0
Конец матча

Стадион:
Мура
0'
33' Желтая карточка
Марушко Матик
1:0
39' Гол
Китеишвили Отар
54' Вторая желтая карточка
Марушко Матик
2:0
66' Гол
Янтшер Якоб
82' Желтая карточка
Горенц Ян
90'+5
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
4
Горенц-Станкович
Йон
25
Хирлендер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
69
Обрадович
Матко
21
Карничник
Зан
30
Горенц
Ян
3
Пуцко
Клемен
23
Штурм
Клемен
10
Хорват
Томи
9
Марушко
Матик
11
Коуш
Жига
33
Лотрич
Митя
27
Шкофлек
Жига
77
Мандич
Станиша
Штурм
4-1-2-1-2
Мура
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Марушко Матик
39'
Китеишвили Отар
1:0
46'
 
Клепач Михаель
Шкофлек Жига
46'
 
Ципот Кай
Лотрич Митя
54'
 
Марушко Матик
56'
 
Козар Ален
Мандич Станиша
63'
 
Мароса Амадей
Коуш Жига
66'
Янтшер Якоб
(David Affengruber2)
2:0
67'
Саркария Манприт
Йебоа Келвин
 
74'
Прасс Александр
Китеишвили Отар
 
74'
Куэн Андреас
Горенц-Станкович Йон
 
77'
 
Ципот Тио
Хорват Томи
81'
Ньянгбо Догбол
Хирлендер Штефан
 
81'
Гайрхофер Никлас
David Affengruber2
 
82'
 
Горенц Ян

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Китеишвили Отар 2 1
2. Янтшер Якоб 2 (1) 1
3. Йебоа Келвин 1 0.5
4. David Affengruber2 0 0
Мура
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коуш Жига 1 0.25
2. Шкофлек Жига 1 0.25
3. Бобичанец Лука 0 0
4. Хорват Томи 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 1 0
Мура
# Игрок      
1. Марушко Матик 1 1
2. Штурм Клемен 2 0
3. Горенц Ян 2 0
4. Козар Ален 1 0
5. Лорбек Ник 1 0
6. Хорват Томи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Мура 100% (2) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм Штурм 3:1 Альтах
Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм
Мура Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Мура 1:0 Целе Мура 1:3 Штурм Жальгирис 0:1 Мура Алюминий 1:1 Мура
Мура 0:0 Жальгирис Мура 1:1 Браво Лудогорец 3:1 Мура Копер 3:2 Мура Мура 0:0 Лудогорец Мура 0:3 Табор Сежана Мура 5:0 Шкендия Шкендия 0:1 Мура Ростов 4:0 Мура Марибор 1:3 Мура Мура 3:0 Домжале Алюминий 0:0 Мура Мура 2:2 Браво Мура 2:1 Копер Горица 1:5 Мура Мура 3:0 Олимпия Любляна

Последние игры между собой

Штурм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мура: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мура 1:3 Штурм Лига Европы

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
4. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
5. Галатасарай Муслера Фернандо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Китеишвили Отар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Марушко Матик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Штурм 95.6% (129)
X 3.7% (5)
Мура 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Штурм 2:0 Мура онлайн


Прогнозы на матч Штурм 2:0 Мура

Исход игры
Штурм
95.6% (129)
Ничья
3.7% (5)
Мура
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
40% (54)
Нет
60% (81)
Популярный счёт
2:0 Штурм
38.5% (52)
2:1 Штурм
26.7% (36)
1:0 Штурм
13.3% (18)
3:1 Штурм
9.6% (13)
3:0 Штурм
6.7% (9)
1:1 Ничья
3% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 