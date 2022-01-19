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Кубок африканских наций 2021-2022

2021-2022
Гвинея-Бисау
FIFA #109
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Нигерия
FIFA #36
0' 37'
Прогнозы 135
Гвинея-Бисау 2.2% (3)
X 11.9% (16)
Нигерия 85.9% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гвинея-Бисау
Ничья
Нигерия
6.81
3.73
1.79
Все Коэффициенты
Новости
12
Гомис
Морис
15
Энкада
Жефферсон
22
Санганте
Опа
20
Мане
Сори
2
Канде
Фали
6
Бура
Мигел
16
Кассама
Морету
11
Жоржинью
5
Камара
Панутче
18
Пикети
Силва
17
Бальде
Мама
23
Узохо
Фрэнсис
21
Эбюэхи
Тайронн
5
Трост-Эконг
Виллиам
6
Аджайи
Олувасемилого
3
Коллинс
Джамилу
13
Эджуке
Чидера
25
Нвакали
Келечи
4
Ндиди
Уилфред
18
Айуоби
Алекс
14
Ихеаначо
Келечи
24
Умар
Садик
Гвинея-Бисау
Нигерия

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея-Бисау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нигерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 1 0.33
Ихеаначо Келечи 1 0.33
Авонийи Тайво 1 0.33
Чуквезе Саму 1 0.33
Арибо Джо 0 0

Карточки

Гвинея-Бисау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Жозеф 1 0
Пикети Силва 1 0
Кассама Морету 1 0
Энкада Жефферсон 1 0
Нигерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гвинея-Бисау
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0
Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Эсватини - Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Эсватини 3:0 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Мали - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Гана 0:2 Бенин - Гвинея-Бисау 0:0 Камерун - Гвинея-Бисау 2:0
Нигерия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2
ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нигерия 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Египет 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Гвинея-Бисау 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
4. Судан 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре лучшие сборные, занявшие третьи места, выйдут в плей-офф (1/8 финала)
  • Первый тайм
  • 36'
    Около чужой штрафной площадки Нигерия заработала аут. Ввела мяч в игру, а потом вынуждена была отойти на свою половину поля. 
  • 35'
    Гвинея-Бисау провела позиционную атаку и завершила её подачей с левого фланга, с которой легко справился Фрэнсис Узохо. 
  • 34'
    Первый удар в створ в сегодняшнем матче мы увидели. Всего у Нигерии четыре удара, а Гвинея-Бисау ещё не угрожала чужим владениям. 
  • Опасный момент
    33'
    Келечи Ихеаначо откликнулся на подачу от углового флага и пробил с правого угла вратарской прямо в руки Морису Гомису. 
  • Угловой
    31'
    Чидера Эджуке на левом фланге собрал около себя двоих соперников, затем попал мячом в одного из них и заработал угловой. 
  • 30'
    Айуоби ушёл от Канде на правом фланге, а потом выполнил подачу на ближнюю штангу, где располагались лишь соперники. 
  • 29'
    Аджайи опередил Пикети в борьбе за мяч на правом фланге, затем поставил спину и позволил круглому покинуть пределы поля. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Снова медицинская бригада Гвинеи-Бисау появилась на поле. На сей раз помощь оказывалась Морису Гомису. 
  • Офсайд
    26'
    Раньше времени Алекс Айуоби начал забег по правому флангу, в результате чего увидел поднятый лайнсменом флажок - офсайд. 
  • Опасный момент
    25'
    Садик Умар вышел на свидание с Морисом Гомисом и обыграл его, но пробить не получилось, так как защитники успели вернуться. 
  • 24'
    Мане нашёл передачей Энкаду на правом фланге, но Жефферсон не сумел добраться до штрафной площадки, проиграв борьбу Коллинсу. 
  • Угловой
    23'
    Всё в порядке с Кассами, он продолжает встречу. Тем временем Нигерия выполнил подачу с угла поля и не смогла нанести удар по воротам. 
  • Травма, повреждение
    21'
    Исполнение углового откладывается, так как на газоне оказывается Морету Кассами и нуждается в медицинской помощи. 
  • 20'
    Чидера Эджуке сместился с левого фланга в центр и пробил с правой ноги - попал в соперника, рикошетом от которого круглый ушёл за лицевую линию. 
  • 19'
    Ндиди выполнил передачу на левый край штрафной на Эджуке, которого в последний момент успел опередить Энкада. 
  • 17'
    Коллинс совершил рейд по левому флангу, добрался до лицевой линии и прострелил в центр штрафной - Сори Мане первый на мяче. 
  • Опасный момент
    16'
    Нвакали исполнил стандарт с левого фланга, отправив мяч на линию вратарской, откуда выше цели пробил Аджайи. 
  • 15'
    Алекс Айуоби поддержал атаку правым флангом и мяч получил, но не справился с приёмом - аут для Гвинеи-Бисау. 
  • 13'
    Первый острый момент у ворот сборной Нигерии состоялся. Если бы не грамотные действия голкипера, то мы бы увидели первый результативный удар. 
  • Опасный момент
    12'
    Бальде ворвался в штрафную площадку и ушёл от Аджайи, а вот пробить не успел, так как вовремя вышел из ворот Узохо. 
  • 12'
    Ихеаначо оказал давление на Энкаду на левом фланге и заставил соперника выбить мяч за боковую линию. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Коллинс выполнил вбрасывание из-за боковой на левом фланге, отправив мяч в центр штрафной, где в волейбол сыграл Умар. 
  • 10'
    Снова активничает Эджуке у чужой штрафной. На сей раз ему не удалось обыграть один в один Энкаду. 
  • 9'
    Чидера Эджуке совершил рывок по левому флангу, но не сумел добраться до мяча после передачи из глубины поля. 
  • Офсайд
    8'
    Гвинея-Бисау перешла на чужую половину поля, но долго на ней не задержалась, так как попала в положение "вне игры". 
  • 7'
    Садик Умар попытался прорваться в штрафную площадку с левого фланга - безуспешно, так как Опа Санганте поставил корпус и позволил мячу выйти за лицевую. 
  • Угловой
    6'
    С левого фланга Нигерия выполнила угловой, но дивидендов из него не получила, проиграв борьбу на втором этаже. 
  • 5'
    Садик Умар принял мяч в штрафной площадке Гвинеи-Бисау, а пробить не сумел, так как сразу два соперника его накрыли. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Ндиди потерял мяч на своей половине поля, затем вступил в отбор и нарушил правила, уронив Пикети. 
  • 3'
    Через центр попробовал прорваться Келечи Нвакали и мяч потерял, после чего Морету Кассами выполнил неточную передачу на правый фланг. 
  • 2'
    Нигерия начинает с центра поля и переходит к проведению первого наступления. Гвинея-Бисау сразу же садится в глубокую оборону. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок стартовал. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Гвинея-Бисау - Нигерия, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 135
Гвинея-Бисау 2.2% (3)
X 11.9% (16)
Нигерия 85.9% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гвинея-Бисау
Ничья
Нигерия
6.81
3.73
1.79
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Новости
Где смотреть матч Гвинея-Бисау 0:0 Нигерия онлайн


Прогнозы на матч Гвинея-Бисау 0:0 Нигерия

Исход игры
Гвинея-Бисау
2.2% (3)
Ничья
11.9% (16)
Нигерия
85.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (47)
Меньше
64.66% (86)
Обе команды забьют
Да
41.35% (55)
Нет
58.65% (78)
Популярный счёт
0:1 Нигерия
35.6% (48)
1:2 Нигерия
26.7% (36)
0:2 Нигерия
16.3% (22)
1:1 Ничья
9.6% (13)
0:3 Нигерия
3.7% (5)
1:3 Нигерия
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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Гвинея-Бисау
Нигерия

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