Кубок африканских наций 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Румде Аджиа
12
Гомис
Морис
22
Санганте
Опа
20
Мане
Сори
11
Жоржинью
18
Пикети
Силва
17
Бальде
Мама
- Основной состав
-
12 Гомис МорисВратарь
- Защитник
-
22 Санганте ОпаЗащитник
-
20 Мане СориЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пикети СилваПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пеле МамадуПолузащитник
-
23 Семеду АлфаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канде Басиру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
-
24 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Нобл ДжонВратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
26 Нда ОлисаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Саймон МозесПолузащитник
-
17 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эгуавон Августин
Бомбардиры внутри турнира
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Нигерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|1
|0.33
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.33
|Авонийи Тайво
|1
|0.33
|Чуквезе Саму
|1
|0.33
|Арибо Джо
|0
|0
Карточки
Гвинея-Бисау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендеш Жозеф
|1
|0
|Пикети Силва
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Энкада Жефферсон
|1
|0
Нигерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гвинея-Бисау
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Судан - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея-Бисау - Судан 0:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0
Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Судан - Гвинея-Бисау 2:4 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Конго 3:0 Эсватини - Гвинея-Бисау 1:3 Гвинея-Бисау - Сенегал 0:1 Сенегал - Гвинея-Бисау 2:0 Конго - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Эсватини 3:0 Гвинея-Бисау - Сан-Томе и Принсипи 2:1 Сан-Томе и Принсипи - Гвинея-Бисау 0:1 Мали - Гвинея-Бисау 3:0 Гвинея-Бисау - Гана 0:2 Бенин - Гвинея-Бисау 0:0 Камерун - Гвинея-Бисау 2:0
Нигерия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2
ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0 Мексика - Нигерия 4:0 Камерун - Нигерия 0:0 Нигерия - Камерун 0:1 Нигерия - Лесото 3:0 Бенин - Нигерия 0:1 Сьерра-Леоне - Нигерия 0:0 Нигерия - Сьерра-Леоне 4:4 Нигерия - Тунис 1:1 Нигерия - Алжир 0:1 Лесото - Нигерия 2:4 Нигерия - Бенин 2:1 Нигерия - Того 2:0
Прогнозы на матч Гвинея-Бисау 0:0 Нигерия
Исход игры
Гвинея-Бисау
2.2% (3)
Ничья
11.9% (16)
Нигерия
85.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
35.34% (47)
Меньше
64.66% (86)
Обе команды забьют
Да
41.35% (55)
Нет
58.65% (78)
Популярный счёт
0:1 Нигерия
35.6% (48)
1:2 Нигерия
26.7% (36)
0:2 Нигерия
16.3% (22)
1:1 Ничья
9.6% (13)
0:3 Нигерия
3.7% (5)
1:3 Нигерия
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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