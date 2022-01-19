Чидера Эджуке на левом фланге собрал около себя двоих соперников, затем попал мячом в одного из них и заработал угловой.

Келечи Ихеаначо откликнулся на подачу от углового флага и пробил с правого угла вратарской прямо в руки Морису Гомису.

Первый удар в створ в сегодняшнем матче мы увидели. Всего у Нигерии четыре удара, а Гвинея-Бисау ещё не угрожала чужим владениям.

Гвинея-Бисау провела позиционную атаку и завершила её подачей с левого фланга, с которой легко справился Фрэнсис Узохо.

Около чужой штрафной площадки Нигерия заработала аут. Ввела мяч в игру, а потом вынуждена была отойти на свою половину поля.

30' Айуоби ушёл от Канде на правом фланге, а потом выполнил подачу на ближнюю штангу, где располагались лишь соперники.

29' Аджайи опередил Пикети в борьбе за мяч на правом фланге, затем поставил спину и позволил круглому покинуть пределы поля.

27' Снова медицинская бригада Гвинеи-Бисау появилась на поле. На сей раз помощь оказывалась Морису Гомису.

26' Раньше времени Алекс Айуоби начал забег по правому флангу, в результате чего увидел поднятый лайнсменом флажок - офсайд.

25' Садик Умар вышел на свидание с Морисом Гомисом и обыграл его, но пробить не получилось, так как защитники успели вернуться.

24' Мане нашёл передачей Энкаду на правом фланге, но Жефферсон не сумел добраться до штрафной площадки, проиграв борьбу Коллинсу.

23' Всё в порядке с Кассами, он продолжает встречу. Тем временем Нигерия выполнил подачу с угла поля и не смогла нанести удар по воротам.

21' Исполнение углового откладывается, так как на газоне оказывается Морету Кассами и нуждается в медицинской помощи.

20' Чидера Эджуке сместился с левого фланга в центр и пробил с правой ноги - попал в соперника, рикошетом от которого круглый ушёл за лицевую линию.

19' Ндиди выполнил передачу на левый край штрафной на Эджуке, которого в последний момент успел опередить Энкада.

17' Коллинс совершил рейд по левому флангу, добрался до лицевой линии и прострелил в центр штрафной - Сори Мане первый на мяче.

16' Нвакали исполнил стандарт с левого фланга, отправив мяч на линию вратарской, откуда выше цели пробил Аджайи.

15' Алекс Айуоби поддержал атаку правым флангом и мяч получил, но не справился с приёмом - аут для Гвинеи-Бисау.

13' Первый острый момент у ворот сборной Нигерии состоялся. Если бы не грамотные действия голкипера, то мы бы увидели первый результативный удар.

12' Бальде ворвался в штрафную площадку и ушёл от Аджайи, а вот пробить не успел, так как вовремя вышел из ворот Узохо.

12' Ихеаначо оказал давление на Энкаду на левом фланге и заставил соперника выбить мяч за боковую линию.

11' Коллинс выполнил вбрасывание из-за боковой на левом фланге, отправив мяч в центр штрафной, где в волейбол сыграл Умар.

10' Снова активничает Эджуке у чужой штрафной. На сей раз ему не удалось обыграть один в один Энкаду.

9' Чидера Эджуке совершил рывок по левому флангу, но не сумел добраться до мяча после передачи из глубины поля.

8' Гвинея-Бисау перешла на чужую половину поля, но долго на ней не задержалась, так как попала в положение "вне игры".

7' Садик Умар попытался прорваться в штрафную площадку с левого фланга - безуспешно, так как Опа Санганте поставил корпус и позволил мячу выйти за лицевую.

6' С левого фланга Нигерия выполнила угловой, но дивидендов из него не получила, проиграв борьбу на втором этаже.

5' Садик Умар принял мяч в штрафной площадке Гвинеи-Бисау, а пробить не сумел, так как сразу два соперника его накрыли.

4' Ндиди потерял мяч на своей половине поля, затем вступил в отбор и нарушил правила, уронив Пикети.

3' Через центр попробовал прорваться Келечи Нвакали и мяч потерял, после чего Морету Кассами выполнил неточную передачу на правый фланг.

2' Нигерия начинает с центра поля и переходит к проведению первого наступления. Гвинея-Бисау сразу же садится в глубокую оборону.