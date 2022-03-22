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ДР Конго
FIFA #67
 
Позже
Марокко
FIFA #29
Прогнозы 55
ДР Конго 23.6% (13)
X 18.2% (10)
Марокко 58.2% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ДР Конго
Ничья
Марокко
3.48
3.00
2.49
Все Коэффициенты

История личных встреч

ДР Конго
Марокко

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1
КАН
1:0
ТМС
2:0

Результаты последних матчей

ДР Конго
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДР Конго - Бахрейн 0:1 ДР Конго - Бенин 2:0 Танзания - ДР Конго 0:3 Мадагаскар - ДР Конго 1:0
ДР Конго - Мадагаскар 2:0 Бенин - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Танзания 1:1 Тунис - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Габон - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Нигер - ДР Конго 1:2 Ливия - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Ангола - ДР Конго 0:1 ДР Конго - Ангола 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 ДР Конго - Габон 0:0
Марокко
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0
Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ДР Конго - Марокко от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2022, осталось 2 дня 21 час 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    ДР Конго 23.6% (13)
    X 18.2% (10)
    Марокко 58.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ДР Конго
    Ничья
    Марокко
    3.48
    3.00
    2.49
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ДР Конго - Марокко онлайн

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    Прогнозы на матч ДР Конго - Марокко

    Исход игры
    ДР Конго
    23.6% (13)
    Ничья
    18.2% (10)
    Марокко
    58.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Марокко
    27.3% (15)
    0:1 Марокко
    21.8% (12)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    1:0 ДР Конго
    12.7% (7)
    2:1 ДР Конго
    10.9% (6)
    1:3 Марокко
    5.5% (3)
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    ДР Конго
    Марокко

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