История личных встреч
ДР Конго
Марокко
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
ДР Конго
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ДР Конго - Бахрейн 0:1 ДР Конго - Бенин 2:0 Танзания - ДР Конго 0:3 Мадагаскар - ДР Конго 1:0
ДР Конго - Мадагаскар 2:0 Бенин - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Танзания 1:1 Тунис - ДР Конго 1:0 ДР Конго - Гамбия 1:0 Габон - ДР Конго 3:0 ДР Конго - Камерун 1:2 Нигер - ДР Конго 1:2 Ливия - ДР Конго 1:1 ДР Конго - Конго 1:0 Ангола - ДР Конго 0:1 ДР Конго - Ангола 0:0 Марокко - ДР Конго 1:1 Буркина-Фасо - ДР Конго 3:0 Гамбия - ДР Конго 2:2 ДР Конго - Габон 0:0
Марокко
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0
Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2
Прогнозы на матч ДР Конго - Марокко
Исход игры
ДР Конго
23.6% (13)
Ничья
18.2% (10)
Марокко
58.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (24)
Меньше
55.56% (30)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
1:2 Марокко
27.3% (15)
0:1 Марокко
21.8% (12)
1:1 Ничья
18.2% (10)
1:0 ДР Конго
12.7% (7)
2:1 ДР Конго
10.9% (6)
1:3 Марокко
5.5% (3)
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