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  3. Лига чемпионов АФК: Группа J
Виссел Кобе
6:0
Конец матча
Чианграй Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Юя Осако
2:0
25' Гол
Юруки Коя
3:0
32' Гол
Гоке Юта
4:0
38' Гол
Юруки Коя
55' Желтая карточка
Като Кохей
5:0
58' Гол
Линкольн
65' Желтая карточка
Thanasak Srisai
70' Желтая карточка
Линкольн
6:0
74' Гол
Осаки Лео
90'+4
1
Маэкава
Дайя
24
Сакаи
Готоку
17
Кикути
Рюхо
25
Осаки
Лео
19
Хацусэ
Рё
33
Огихара
Тагахиро
5
Ямагути
Хотару
7
Гоке
Юта
20
Иноуэ
Сион
16
Юруки
Коя
10
Юя
Осако
22
Apirak
Woravong
2
Wasan
Homsaen
36
Shinnaphat
Lee-Oh
5
Brinner
3
Thanasak
Srisai
30
Suriya
Singmui
28
Ryuji
Hirota
27
Gionata
Verzura
6
Сукчиттхаммакул
Пхитиват
13
Chotipat
Poomkaew
8
Геттерсон
Виссел Кобе
4-2-3-1
Чианграй Юнайтед
5-4-1

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3
Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0 Виссел Кобе - Урава Редс 5:1
Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0
Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4 Супханбури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 0:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Юруки Коя бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Гоке Юта бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Юруки Коя бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Юя Осако бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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