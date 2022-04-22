6:0
Конец матча
1:0
6' ГолЮя Осако
2:0
25' ГолЮруки Коя
3:0
32' ГолГоке Юта
4:0
38' ГолЮруки Коя
55' Желтая карточкаКато Кохей
5:0
58' ГолЛинкольн
65' Желтая карточкаThanasak Srisai
70' Желтая карточкаЛинкольн
6:0
74' ГолОсаки Лео
Ход матча
6'
1:0
25'
2:0
32'
3:0
38'
4:0
55'
58'
5:0
60'
65'
69'
70'
74'
6:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
66 Владение мячом, % 34
24
Сакаи
Готоку
17
Кикути
Рюхо
25
Осаки
Лео
19
Хацусэ
Рё
7
Гоке
Юта
20
Иноуэ
Сион
16
Юруки
Коя
10
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
-
17 Кикути РюхоЗащитник
-
25 Осаки ЛеоЗащитник
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Гоке ЮтаПолузащитник
-
20 Иноуэ СионПолузащитник
-
16 Юруки КояПолузащитник
-
10 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Накасака ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
34 Yusei Ozaki
-
-
Главный тренер: Lluis Planaguma
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 BrinnerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ryuji HirotaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Pereira
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Виссел Кобе - Китчи 2:1 Виссел Кобе - Серезо Осака 0:1 Токио - Виссел Кобе 3:1 Виссел Кобе - Киото Санга 1:3
Симидзу С-Палс - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Виссел Кобе - Касима Антлерс 0:2 Санфречче Хиросима - Виссел Кобе 1:1 Йокогама Маринос - Виссел Кобе 2:0 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 0:0 Урава Редс - Виссел Кобе 2:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:0 Саган Тосу - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Йокогама Маринос 0:2 Йокогама - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токусима Вортис 1:0 Виссел Кобе - Вегальта Сендай 4:2 Нагоя Грампус - Виссел Кобе 2:2 Виссел Кобе - Ависпа Фукуока 1:0 Виссел Кобе - Урава Редс 5:1
Чианграй Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Китчи - Чианграй Юнайтед 1:0 Чианграй Юнайтед - Супханбури 2:2 Бурирам Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Чиангмай Юнайтед 0:0
Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 3:0 Порт - Чианграй Юнайтед 0:0 Кхонкэн Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Муангтхонг Юнайтед - Чианграй Юнайтед 1:1 Чианграй Юнайтед - Нонгбуа 2:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Гласс 1:2 Чианграй Юнайтед - Чонбури 1:0 Чианграй Юнайтед - Полис Теро 0:0 Накхонратчасима - Чианграй Юнайтед 1:0 Прачуап - Чианграй Юнайтед 1:3 Ратчабури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чиангмай Юнайтед - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Порт 0:4 Супханбури - Чианграй Юнайтед 0:1 Чианграй Юнайтед - Бангкок Юнайтед 0:4