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  4. Премьер-лига 2022-2023

Армения: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 31.
Арарат-Армения
 
Позже
Алашкерт
Прогнозы 20
Арарат-Армения 90% (18)
X 10% (2)
Алашкерт 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Алашкерт
2.16
3.42
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арарат-Армения
Алашкерт

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
68.2%
4.5%
6 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
С
3:2
ПЛ
2:1
К
0:0
К
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.17

Среднее время на гол

52
77

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.1

Среднее время на гол

135
81

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эза Вильфрид 11 0.37
Фирмину Угу 9 0.3
Йенне Тентон 8 0.27
Агдон 5 0.17
Алемао 5 (3) 0.17
Амбарцумян Армен 3 0.1
Жибриль Таофик 3 0.1
Дуарте Хонатан 3 0.1
Лима Маилсон 2 0.07
Аванесян Артём 1 0.03
Ромерсио 1 0.03
Carlos Perez1 1 0.03
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Бладимир 11 0.37
Галвао Тьяго 8 (1) 0.27
Едигарян Артак 7 (5) 0.23
Миранян Артур 3 0.1
Рейес Кевин 3 0.1
Менса Аннан 3 0.1
Устинов Виталий 2 0.07
Иванов Сергей II 2 0.07
Ronald Cuellar 2 0.07
Джеймс 1 0.03
Восканян Тарон 1 0.03
Пешич Иван 1 0.03
Ненадович Урош 1 0.03
Метоян Саргис 1 0.03
Yeison Bossa Racines 1 0.03

Карточки

Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Perez1 0 1
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс 1 1
Едигарян Артак 1 1
Рудосельский Тимур 0 1
Диас Бладимир 0 1

Результаты матчей

Арарат-Армения
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Алашкерт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

3
7
Арарат-Армения
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Алашкерт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

26
23
Арарат-Армения
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Алашкерт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

29
30

Голы по времени матча

Забито

25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
8%
3
12%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
9
35%
76-90

Пропущено

10
24
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
14%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
7
25%
9
36%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Забито

53
51
27 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
6
11%
6
12%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
12
23%
8
16%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
12
23%
18
35%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
1
4%
5
17%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
5
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1
Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3 Урал - Арарат-Армения 2:0 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Эмирейтс - Арарат-Армения 0:1 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 1:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Урарту - Арарат-Армения 0:3 Арарат-Армения - Урарту 0:4 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:2
Алашкерт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0
Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1 Подбескидзе - Алашкерт 2:1 Алашкерт - Арарат 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 3:2 Гандзасар - Алашкерт 0:0 Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Урарту 0:0 Ширак - Алашкерт 0:2

Результаты матчей

Арарат-Армения
Алашкерт

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арарат-Армения
Алашкерт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
7
8
5
10
2.5
5
10
2
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
23
7
18
12
1.5
13
17
9
21
2.5
9
21
4
26
3.5
4
26
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урарту
 30 22 4 4 58 - 21 70
2.
Пюник
 31 22 4 5 64 - 19 70
3.
Арарат-Армения
 30 20 6 4 58 - 21 66
4.
Алашкерт
 30 16 6 8 50 - 31 54
5.
Ван
 31 9 7 15 31 - 52 34
6.
Ширак
 30 9 5 16 24 - 47 32
7.
Арарат
 30 8 5 17 22 - 37 29
8.
ЦСКА Ереван
 30 5 9 16 28 - 43 24
9.
Ноа Ереван
 30 5 8 17 28 - 60 23
10.
Лернаин Арцах
 30 5 6 19 15 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пюник
 16 13 0 3 35 - 10 39
2.
Арарат-Армения
 15 11 3 1 29 - 8 36
3.
Урарту
 15 10 1 4 23 - 15 31
4.
Алашкерт
 15 9 4 2 25 - 6 31
5.
Ширак
 14 4 3 7 10 - 21 15
6.
Арарат
 16 4 3 9 11 - 21 15
7.
Ноа Ереван
 15 3 4 8 18 - 29 13
8.
Ван
 15 3 4 8 15 - 28 13
9.
ЦСКА Ереван
 15 2 4 9 16 - 26 10
10.
Лернаин Арцах
 15 1 4 10 6 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урарту
 15 12 3 0 35 - 6 39
2.
Пюник
 15 9 4 2 29 - 9 31
3.
Арарат-Армения
 15 9 3 3 29 - 13 30
4.
Алашкерт
 15 7 2 6 25 - 25 23
5.
Ван
 16 6 3 7 16 - 24 21
6.
Ширак
 16 5 2 9 14 - 26 17
7.
Арарат
 14 4 2 8 11 - 16 14
8.
Лернаин Арцах
 15 4 2 9 9 - 21 14
9.
ЦСКА Ереван
 15 3 5 7 12 - 17 14
10.
Ноа Ереван
 15 2 4 9 10 - 31 10
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Топ бомбардиров
Пюник Джуричич Лука 16
Пюник Отубаньо Юсуф 14
Алашкерт Диас Бладимир 11
Арарат-Армения Эза Вильфрид 11
Арарат-Армения Фирмину Угу 9
Весь список

Топ нарушителей
Арарат Мкоян Грайр 2
Ван Наджарян Геворг 2
Алашкерт Джеймс 1 1
Алашкерт Едигарян Артак 1 1
Пюник Милькович Александр 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арарат-Армения - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



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    Арарат-Армения 90% (18)
    X 10% (2)
    Алашкерт 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Арарат-Армения
    Ничья
    Алашкерт
    2.16
    3.42
    3.40
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    Где смотреть матч Арарат-Армения - Алашкерт онлайн

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    Прогнозы на матч Арарат-Армения - Алашкерт

    Исход игры
    Арарат-Армения
    90.5% (19)
    Ничья
    9.5% (2)
    Алашкерт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45% (9)
    Меньше
    55% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (11)
    Нет
    45% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Арарат-Армения
    38.1% (8)
    1:0 Арарат-Армения
    33.3% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (2)
    2:0 Арарат-Армения
    9.5% (2)
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