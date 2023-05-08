Тур: 31.
Позже
История личных встреч
Арарат-Армения
Алашкерт
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
68.2%
4.5%
6 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.17
Среднее время на гол
52
77
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.1
Среднее время на гол
135
81
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эза Вильфрид
|11
|0.37
|Фирмину Угу
|9
|0.3
|Йенне Тентон
|8
|0.27
|Агдон
|5
|0.17
|Алемао
|5 (3)
|0.17
|Амбарцумян Армен
|3
|0.1
|Жибриль Таофик
|3
|0.1
|Дуарте Хонатан
|3
|0.1
|Лима Маилсон
|2
|0.07
|Аванесян Артём
|1
|0.03
|Ромерсио
|1
|0.03
|Carlos Perez1
|1
|0.03
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Бладимир
|11
|0.37
|Галвао Тьяго
|8 (1)
|0.27
|Едигарян Артак
|7 (5)
|0.23
|Миранян Артур
|3
|0.1
|Рейес Кевин
|3
|0.1
|Менса Аннан
|3
|0.1
|Устинов Виталий
|2
|0.07
|Иванов Сергей II
|2
|0.07
|Ronald Cuellar
|2
|0.07
|Джеймс
|1
|0.03
|Восканян Тарон
|1
|0.03
|Пешич Иван
|1
|0.03
|Ненадович Урош
|1
|0.03
|Метоян Саргис
|1
|0.03
|Yeison Bossa Racines
|1
|0.03
Карточки
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Perez1
|0
|1
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс
|1
|1
|Едигарян Артак
|1
|1
|Рудосельский Тимур
|0
|1
|Диас Бладимир
|0
|1
Результаты матчей
Арарат-Армения
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Алашкерт
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
3
7
Арарат-Армения
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Алашкерт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
26
23
Арарат-Армения
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Алашкерт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
29
30
Голы по времени матча
Забито
25
26
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
8%
3
12%
1-15
5
20%
5
19%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
5
20%
9
35%
76-90
Пропущено
10
24
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
3
30%
5
21%
76-90
Забито
28
25
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
4
14%
3
12%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
3
11%
4
16%
61-75
7
25%
9
36%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Забито
53
51
27 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
6
11%
6
12%
1-15
9
17%
7
14%
16-30
12
23%
8
16%
31-45
7
13%
4
8%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
12
23%
18
35%
76-90
Пропущено
23
30
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
1
4%
5
17%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
4
17%
6
20%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
5
22%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арарат-Армения
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат-Армения - Урарту 2:2 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 2:1
Лернаин Арцах - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Ноа Ереван 3:0 Ван - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ширак 1:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Арарат - Арарат-Армения 1:3 Урал - Арарат-Армения 2:0 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Эмирейтс - Арарат-Армения 0:1 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Арарат-Армения - Лернаин Арцах 1:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 Урарту - Арарат-Армения 0:3 Арарат-Армения - Урарту 0:4 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 2:2
Алашкерт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0
Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1 Подбескидзе - Алашкерт 2:1 Алашкерт - Арарат 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 3:2 Гандзасар - Алашкерт 0:0 Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Урарту 0:0 Ширак - Алашкерт 0:2
Результаты матчей
Арарат-Армения
Алашкерт
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:4
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арарат-Армения
Алашкерт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
96
78
510
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
96
69
411
411
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
237
1812
1317
921
921
426
426
129
129
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|Пюник
|Джуричич Лука
|16
|Пюник
|Отубаньо Юсуф
|14
|Алашкерт
|Диас Бладимир
|11
|Арарат-Армения
|Эза Вильфрид
|11
|Арарат-Армения
|Фирмину Угу
|9
|Арарат
|Мкоян Грайр
|2
|Ван
|Наджарян Геворг
|2
|Алашкерт
|Джеймс
|1 1
|Алашкерт
|Едигарян Артак
|1 1
|Пюник
|Милькович Александр
|1
Прогнозы на матч Арарат-Армения - Алашкерт
Исход игры
Арарат-Армения
90.5% (19)
Ничья
9.5% (2)
Алашкерт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45% (9)
Меньше
55% (11)
Обе команды забьют
Да
55% (11)
Нет
45% (9)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
38.1% (8)
1:0 Арарат-Армения
33.3% (7)
1:1 Ничья
9.5% (2)
2:0 Арарат-Армения
9.5% (2)
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