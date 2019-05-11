Германия: Бундеслига 2018-2019

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Боруссия М
 
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Стадион:
Боруссия Д

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг
Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М Цвиккау 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Фрайбург Майнц 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:5 Бавария Боруссия М 0:3 Вольфсбург Байер Л 3:0 Боруссия М Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Боруссия М 0:3 Герта Шальке 04 0:2 Боруссия М Боруссия М 2:0 Аугсбург Байер Л 0:1 Боруссия М Бавария 0:0 Боруссия М Герта 0:1 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Боруссия Д 3:2 Фортуна Вердер 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д
Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Фейеноорд

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 23 6 4 83 - 31 75
2. Боруссия Д Заявка 33 22 7 4 79 - 44 73
3. РБ Лейпциг Заявка 33 19 9 5 62 - 27 66
4. Байер Л Заявка 33 17 4 12 64 - 51 55
5. Боруссия М Заявка 33 16 7 10 55 - 40 55
6. Айнтрахт Фр Заявка 33 15 9 9 59 - 43 54
7. Вольфсбург Заявка 33 15 7 11 54 - 49 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 12 8 68 - 48 51
9. Вердер Заявка 33 13 11 9 56 - 48 50
10. Герта Заявка 33 11 10 12 48 - 52 43
11. Фортуна Заявка 33 12 5 16 47 - 64 41
12. Майнц Заявка 33 11 7 15 42 - 55 40
13. Фрайбург Заявка 33 7 12 14 41 - 60 33
14. Аугсбург Заявка 33 8 8 17 50 - 63 32
15. Шальке 04 Заявка 33 8 8 17 37 - 55 32
16. Штуттгарт Заявка 33 7 6 20 32 - 70 27
17. Ганновер 96 Заявка 33 5 6 22 30 - 69 21
18. Нюрнберг Заявка 33 3 10 20 25 - 63 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д

    До начала игры, которая состоится 18.05.2019, осталось 2 дня 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
    Боруссия М
    14.3% (9)
    Ничья
    28.6% (18)
    Боруссия Д
    57.1% (36)
    1:2 Боруссия Д
    42.9% (27)
    1:1 Ничья
    14.3% (9)
    2:2 Ничья
    11.1% (7)
    2:1 Боруссия М
    9.5% (6)
    1:3 Боруссия Д
    7.9% (5)
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