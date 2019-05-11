Германия: Бундеслига 2018-2019
Боруссия М
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Стадион: Боруссия Парк
Боруссия Д
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нюрнберг 0:4 Боруссия М Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Штуттгарт 1:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг
Ганновер 96 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вердер Фортуна 3:1 Боруссия М Цвиккау 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Фрайбург Майнц 0:1 Боруссия М Боруссия М 1:5 Бавария Боруссия М 0:3 Вольфсбург Байер Л 3:0 Боруссия М Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Боруссия М 0:3 Герта Шальке 04 0:2 Боруссия М Боруссия М 2:0 Аугсбург Байер Л 0:1 Боруссия М Бавария 0:0 Боруссия М Герта 0:1 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =4 -6Боруссия Д 3:2 Фортуна Вердер 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Фрайбург 0:4 Боруссия Д
Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Фейеноорд
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|83 - 31
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|79 - 44
|73
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|62 - 27
|66
|4.
|Байер Л
|Заявка
|33
|17
|4
|12
|64 - 51
|55
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|55 - 40
|55
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|59 - 43
|54
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|54 - 49
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|68 - 48
|51
|9.
|Вердер
|Заявка
|33
|13
|11
|9
|56 - 48
|50
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|48 - 52
|43
|11.
|Фортуна
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|47 - 64
|41
|12.
|Майнц
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|42 - 55
|40
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|41 - 60
|33
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|50 - 63
|32
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|37 - 55
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 70
|27
|17.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|30 - 69
|21
|18.
|Нюрнберг
|Заявка
|33
|3
|10
|20
|25 - 63
|19
Боруссия М
14.3% (9)
Ничья
28.6% (18)
Боруссия Д
57.1% (36)
1:2 Боруссия Д
42.9% (27)
1:1 Ничья
14.3% (9)
2:2 Ничья
11.1% (7)
2:1 Боруссия М
9.5% (6)
1:3 Боруссия Д
7.9% (5)
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