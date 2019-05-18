Турция: Суперлига 2018-2019
Антальяспор
3:0
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
Малатьяспор
29' Желтая карточкаТьеви Бифума
30' Вторая желтая карточкаТьеви Бифума
1:0
45' ГолАлпсой Харун
2:0
55' ГолЭрдинг Мевлут
64' Желтая карточкаЧико Луис
3:0
65' ГолЭрдинг Мевлут
70' Желтая карточкаШишманоглу Эмер
74' Желтая карточкаMurat Yildirim II
74' Желтая карточкаАнжело Диего
20
Чико
Луис
22
Алпсой
Харун
25
Озбир
Эртач
44
Мина
Артуро
99
Тьеви
Бифума
10
Бюйюк
Адем
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чико ЛуисЗащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Erman Vardar
-
16 Fredy II
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
44 Мина АртуроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тьеви БифумаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бюйюк АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Акча МуратЗащитник
-
19 Йылдыз АхмедЗащитник
-
39 Каш ЭрканПолузащитник
-
66 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
-
11 Тозлу ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ali Ravci
Ход матча
29'
30'
45'
1:0
55'
2:0
60'
64'
65'
70'
74'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =5 -10Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор
Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани Антальяспор 0:3 Зандхаузен
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Малатьяспор 3:1 Эрзурумспор Акхисар 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Касымпаша Малатьяспор 2:5 Галатасарай
Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Галатасарай 3:0 Малатьяспор Галатасарай 0:0 Малатьяспор Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Сивасспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Бешикташ Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Малатьяспор Бодрумспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|32
|19
|9
|4
|67 - 31
|66
|2.
|Истанбул Башакшехир
|32
|19
|9
|4
|47 - 19
|66
|3.
|Бешикташ
|33
|18
|8
|7
|69 - 44
|62
|4.
|Трабзонспор
|33
|17
|9
|7
|61 - 44
|60
|5.
|Малатьяспор
|33
|13
|8
|12
|46 - 44
|47
|6.
|Антальяспор
|33
|13
|6
|14
|38 - 52
|45
|7.
|Коньяспор
|33
|9
|16
|8
|40 - 38
|43
|8.
|Аланьяспор
|32
|12
|6
|14
|35 - 41
|42
|9.
|Кайсериспор
|32
|10
|10
|12
|33 - 46
|40
|10.
|Ризеспор
|32
|9
|13
|10
|45 - 46
|40
|11.
|Фенербахче
|32
|9
|13
|10
|40 - 43
|40
|12.
|Касымпаша
|33
|11
|6
|16
|51 - 59
|39
|13.
|Сивасспор
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|14.
|Анкарагюджю
|32
|10
|7
|15
|34 - 50
|37
|15.
|Гёзтепе
|32
|10
|4
|18
|35 - 41
|34
|16.
|Бурсаспор
|32
|6
|15
|11
|26 - 36
|33
|17.
|Эрзурумспор
|32
|7
|11
|14
|34 - 42
|32
|18.
|Акхисар
|32
|6
|7
|19
|31 - 52
|25
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