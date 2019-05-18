Турция: Суперлига 2018-2019

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Антальяспор
3:0
Конец матча

Стадион:
Малатьяспор
0'
29' Желтая карточка
Тьеви Бифума
30' Вторая желтая карточка
Тьеви Бифума
1:0
45' Гол
Алпсой Харун
2:0
55' Гол
Эрдинг Мевлут
64' Желтая карточка
Чико Луис
3:0
65' Гол
Эрдинг Мевлут
70' Желтая карточка
Шишманоглу Эмер
74' Желтая карточка
Murat Yildirim II
74' Желтая карточка
Анжело Диего
90'+3
35
Каплан
Ферхат
28
Челюстка
Ондржей
95
Bahadir
Ozturk
3
Анжело
Диего
20
Чико
Луис
22
Алпсой
Харун
8
Шарлес
Фернандо
30
Сангаре
Назим
89
Амилтон
Минервино
17
Синик
Догукан
66
Эрдинг
Мевлут
25
Озбир
Эртач
77
Bugra
Cagiran
44
Мина
Артуро
15
Акбаш
Мустафа
92
Джевахир
Бюлент
8
Murat
Yildirim
II
6
Гильерме
Маркес
99
Тьеви
Бифума
22
Алексич
Даниел
10
Бюйюк
Адем
47
Камара
Абубакар
Антальяспор
4-2-3-1
Малатьяспор
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Тьеви Бифума
30'
 
Тьеви Бифума
45'
Алпсой Харун
(Чико Луис)
1:0
55'
Эрдинг Мевлут
(Алпсой Харун)
2:0
60'
 
Тозлу Эрен
Бюйюк Адем
60'
 
Шишманоглу Эмер
Алексич Даниел
64'
Чико Луис
 
65'
Эрдинг Мевлут
(Амилтон Минервино)
3:0
70'
 
Шишманоглу Эмер
72'
Чамдал Тарик
Челюстка Ондржей
 
74'
 
Murat Yildirim II
74'
Анжело Диего
 
81'
 
Ялчин Робин
Гильерме Маркес
87'
Erman Vardar
Синик Догукан
 
90'
Sergen Yatagan
Эрдинг Мевлут
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор
Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ Коньяспор 2:0 Антальяспор Гёзтепе 3:0 Антальяспор Антальяспор 0:0 Кайсериспор Антальяспор 3:3 Гёзтепе Антальяспор 1:1 Партизани Антальяспор 0:3 Зандхаузен
Малатьяспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Малатьяспор 3:1 Эрзурумспор Акхисар 0:2 Малатьяспор Малатьяспор 2:1 Касымпаша Малатьяспор 2:5 Галатасарай
Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Галатасарай 3:0 Малатьяспор Галатасарай 0:0 Малатьяспор Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Сивасспор 2:0 Малатьяспор Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Малатьяспор 1:2 Бешикташ Коньяспор 1:1 Малатьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Малатьяспор Бодрумспор 1:2 Малатьяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Малатьяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Малатьяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:1 Малатьяспор Суперлига Малатьяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Малатьяспор 1:2 Антальяспор Лига А
Команда И В Н П Г О
1. Галатасарай 32 19 9 4 67 - 31 66
2. Истанбул Башакшехир 32 19 9 4 47 - 19 66
3. Бешикташ 33 18 8 7 69 - 44 62
4. Трабзонспор 33 17 9 7 61 - 44 60
5. Малатьяспор 33 13 8 12 46 - 44 47
6. Антальяспор 33 13 6 14 38 - 52 45
7. Коньяспор 33 9 16 8 40 - 38 43
8. Аланьяспор 32 12 6 14 35 - 41 42
9. Кайсериспор 32 10 10 12 33 - 46 40
10. Ризеспор 32 9 13 10 45 - 46 40
11. Фенербахче 32 9 13 10 40 - 43 40
12. Касымпаша 33 11 6 16 51 - 59 39
13. Сивасспор 32 9 11 12 44 - 48 38
14. Анкарагюджю 32 10 7 15 34 - 50 37
15. Гёзтепе 32 10 4 18 35 - 41 34
16. Бурсаспор 32 6 15 11 26 - 36 33
17. Эрзурумспор 32 7 11 14 34 - 42 32
18. Акхисар 32 6 7 19 31 - 52 25
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Алпсой Харун бьет в цель!
  • 30'
    Тьеви Бифума получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    29'
    Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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