Италия: Серия B 2018-2019
Беневенто
3:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Карпи
1:0
1' ГолИмпрота Риккардо
1:1
16' ГолВитале Маттиа
2:1
39' ГолМаджио Кристиан
58' Желтая карточкаБуонаюто Кристиан
3:1
69' ПенальтиВиола Николас
69' Желтая карточкаКрешич Антон
34
Крешич
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Dejan VokicНападающий
-
21 Cy Goddard
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Еленич ЭнейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Nicola Sambo
-
21 Dario Saric
-
-
15 Michele Vano
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
1'
1:0
16'
39'
2:1
69'
3:1
69'
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =6 -6Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто
Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла Палермо 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Перуджа Специя 3:1 Беневенто
Карпи Последние 20 матчей: +4 =5 -11Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Карпи: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|29
|14
|12
|3
|60 - 38
|54
|2.
|Лечче
|29
|14
|9
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Палермо
|28
|13
|11
|4
|43 - 26
|50
|4.
|Беневенто
|29
|13
|8
|8
|43 - 33
|47
|5.
|Пескара
|29
|12
|9
|8
|40 - 38
|45
|6.
|Верона
|29
|11
|12
|6
|41 - 34
|45
|7.
|Перуджа
|29
|13
|5
|11
|41 - 39
|44
|8.
|Специя
|29
|12
|7
|10
|44 - 37
|43
|9.
|Читтаделла
|29
|10
|12
|7
|35 - 27
|42
|10.
|Асколи
|29
|8
|12
|9
|32 - 44
|36
|11.
|Козенца
|28
|8
|11
|9
|26 - 30
|35
|12.
|Кремонезе
|29
|8
|11
|10
|28 - 28
|35
|13.
|Салернитана
|30
|9
|8
|13
|33 - 40
|35
|14.
|Фоджа
|29
|7
|12
|10
|36 - 42
|33
|15.
|Кротоне
|30
|8
|9
|13
|32 - 38
|33
|16.
|Ливорно
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|17.
|Венеция
|29
|6
|12
|11
|27 - 34
|30
|18.
|Падова
|30
|4
|12
|14
|28 - 41
|24
|19.
|Карпи
|29
|5
|7
|17
|28 - 54
|22
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