Италия: Серия B 2018-2019

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Беневенто
3:1
Конец матча

Стадион:
Карпи
0'
1:0
1' Гол
Импрота Риккардо
1:1
16' Гол
Витале Маттиа
2:1
39' Гол
Маджио Кристиан
58' Желтая карточка
Буонаюто Кристиан
3:1
69' Пенальти
Виола Николас
69' Желтая карточка
Крешич Антон
90'+5
12
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Антей
Лука
16
Импрота
Риккардо
4
Дель
Пинто
Лоренцо
10
Виола
Николас
17
Буонаюто
Кристиан
27
Риччи
Федерико
9
Кода
Массимо
33
Арментерос
Самуэль
35
Пискителли
Риккардо
25
Tobias
Pachonik
4
Alessio
Sabbione
34
Крешич
Антон
13
Поли
Фабрицио
27
Роландо
Габриэле
31
Кулибали
Мамаду
8
Витале
Маттиа
11
Марсура
Давиде
30
Крочата
Джованни
18
Арригини
Андреа
Беневенто
4-4-2
Карпи
4-4-2

Ход матча

1'
Импрота Риккардо
(Кода Массимо)
1:0
16'
1:1
Витале Маттиа
(Крочата Джованни)
39'
Маджио Кристиан
(Виола Николас)
2:1
46'
 
Мустаккьо Маттиа
Tobias Pachonik
57'
 
Michele Vano
Крочата Джованни
58'
Буонаюто Кристиан
 
68'
Ди Кьяра Джанлука
Буонаюто Кристиан
 
69'
Виола Николас
3:1
69'
 
Крешич Антон
77'
Кризетиг Лоренцо
Виола Николас
 
79'
 
Пецци Энрико
Поли Фабрицио
86'
Тельо Андрес
Риччи Федерико
 
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто
Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла Салернитана 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Венеция Лечче 1:1 Беневенто Интер Милан 6:2 Беневенто Беневенто 1:1 Брешия Падова 0:1 Беневенто Беневенто 3:0 Кротоне Козенца 0:0 Беневенто Беневенто 0:1 Верона Беневенто 1:0 Читтаделла Палермо 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Перуджа Специя 3:1 Беневенто
Карпи Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Карпи 1:2 Кротоне Палермо 4:1 Карпи Карпи 1:1 Асколи Козенца 1:0 Карпи
Карпи 3:2 Специя Карпи 0:1 Перуджа Брешия 3:1 Карпи Карпи 1:1 Верона Читтаделла 3:1 Карпи Карпи 0:2 Фоджа Венеция 1:1 Карпи Карпи 1:4 Ливорно Кремонезе 1:2 Карпи Карпи 3:2 Салернитана Пескара 2:0 Карпи Карпи 0:1 Лечче Падова 0:1 Карпи Карпи 2:2 Беневенто Кротоне 1:1 Карпи Карпи 0:3 Палермо

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Карпи: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Карпи 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Карпи Серия B Карпи 0:0 Беневенто Серия B Беневенто 3:0 Карпи Серия B
Карпи 1:1 Беневенто Серия B Карпи 1:1 Беневенто Про Прима Дивизионе
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 29 14 12 3 60 - 38 54
2. Лечче 29 14 9 6 53 - 37 51
3. Палермо 28 13 11 4 43 - 26 50
4. Беневенто 29 13 8 8 43 - 33 47
5. Пескара 29 12 9 8 40 - 38 45
6. Верона 29 11 12 6 41 - 34 45
7. Перуджа 29 13 5 11 41 - 39 44
8. Специя 29 12 7 10 44 - 37 43
9. Читтаделла 29 10 12 7 35 - 27 42
10. Асколи 29 8 12 9 32 - 44 36
11. Козенца 28 8 11 9 26 - 30 35
12. Кремонезе 29 8 11 10 28 - 28 35
13. Салернитана 30 9 8 13 33 - 40 35
14. Фоджа 29 7 12 10 36 - 42 33
15. Кротоне 30 8 9 13 32 - 38 33
16. Ливорно 29 7 9 13 29 - 39 30
17. Венеция 29 6 12 11 27 - 34 30
18. Падова 30 4 12 14 28 - 41 24
19. Карпи 29 5 7 17 28 - 54 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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