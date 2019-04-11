Италия: Серия A 2018-2019
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:2 Милан Серия A Лацио 2:0 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Кубок Милан 2:2 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|64 - 20
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 27
|64
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|47 - 25
|57
|4.
|Аталанта
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|64 - 41
|52
|5.
|Милан
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|45 - 30
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|56 - 45
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|44 - 32
|49
|8.
|Торино
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|40 - 28
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 41
|45
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|46 - 39
|39
|11.
|Кальяри
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|46 - 51
|36
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|33 - 50
|34
|14.
|Дженоа
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|35 - 49
|34
|15.
|Удинезе
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|28 - 44
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|31 - 47
|30
|18.
|Эмполи
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|40 - 59
|28
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|25 - 56
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|21 - 64
|11
Милан
66.7% (58)
Ничья
26.4% (23)
Лацио
6.9% (6)
2:1 Милан
42.5% (37)
1:1 Ничья
18.4% (16)
1:0 Милан
12.6% (11)
2:0 Милан
6.9% (6)
1:2 Лацио
3.4% (3)
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