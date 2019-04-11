Италия: Серия A 2018-2019

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Милан
 
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Стадион:
Лацио

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо
Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан Милан 1:0 Сассуоло Лацио 0:0 Милан Милан 3:0 Эмполи Аталанта 1:3 Милан Милан 3:0 Кальяри Рома 1:1 Милан Милан 2:0 Наполи Милан 0:0 Наполи Дженоа 0:2 Милан Ювентус 1:0 Милан Сампдория 0:2 Милан Милан 2:1 СПАЛ 2013 Фрозиноне 0:0 Милан Милан 0:1 Фиорентина
Лацио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио Интер Милан 0:1 Лацио Лацио 4:1 Парма
Фиорентина 1:1 Лацио Лацио 3:0 Рома Лацио 0:0 Милан Севилья 2:0 Лацио Дженоа 2:1 Лацио Лацио 0:1 Севилья Лацио 1:0 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Интер Милан 1:1 Лацио Лацио 1:2 Ювентус Наполи 2:1 Лацио Лацио 4:1 Новара Лацио 1:1 Торино Болонья 0:2 Лацио Лацио 3:1 Кальяри Аталанта 1:0 Лацио

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок
Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:2 Милан Серия A Лацио 2:0 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Кубок Милан 2:2 Лацио Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 31 27 3 1 64 - 20 84
2. Наполи Заявка 31 19 7 5 58 - 27 64
3. Интер Милан Заявка 31 17 6 8 47 - 25 57
4. Аталанта Заявка 31 15 7 9 64 - 41 52
5. Милан Заявка 31 14 10 7 45 - 30 52
6. Рома Заявка 31 14 9 8 56 - 45 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 44 - 32 49
8. Торино Заявка 31 12 13 6 40 - 28 49
9. Сампдория Заявка 31 13 6 12 51 - 41 45
10. Фиорентина Заявка 31 8 15 8 46 - 39 39
11. Кальяри Заявка 31 9 9 13 30 - 43 36
12. Сассуоло Заявка 31 8 12 11 46 - 51 36
13. Парма Заявка 31 9 7 15 33 - 50 34
14. Дженоа Заявка 31 8 10 13 35 - 49 34
15. Удинезе Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
16. СПАЛ 2013 Заявка 31 8 8 15 28 - 44 32
17. Болонья Заявка 31 7 9 15 31 - 47 30
18. Эмполи Заявка 31 7 7 17 40 - 59 28
19. Фрозиноне Заявка 31 5 8 18 25 - 56 23
20. Кьево Заявка 31 1 11 19 21 - 64 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио

    До начала игры, которая состоится 13.04.2019, осталось 1 день 18 часов 56 минут.
    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Лацио
    Милан
    66.7% (58)
    Ничья
    26.4% (23)
    Лацио
    6.9% (6)
    2:1 Милан
    42.5% (37)
    1:1 Ничья
    18.4% (16)
    1:0 Милан
    12.6% (11)
    2:0 Милан
    6.9% (6)
    1:2 Лацио
    3.4% (3)
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