Италия: Серия A 2018-2019
Аталанта
0:0
Конец матча
Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Эмполи
19' Желтая карточкаПаломино Хосе
29' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
45' Желтая карточкаБеннасер Исмаэль
61' Желтая карточкаВесели Фредерик
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аскуа АфрийеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
-
0 Голы 0
-
18 Удары по воротам 1
-
15 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево
Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус Дженоа 3:1 Аталанта Аталанта 1:0 Лацио Удинезе 1:3 Аталанта
Эмполи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне
Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Эмполи 3:2 Аталанта
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|65 - 22
|84
|2.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|7
|5
|61 - 28
|67
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|50 - 26
|60
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|46 - 30
|55
|5.
|Рома
|Заявка
|32
|15
|9
|8
|57 - 45
|54
|6.
|Аталанта
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|64 - 41
|53
|7.
|Торино
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 29
|50
|8.
|Лацио
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 33
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|53 - 41
|48
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|46 - 39
|40
|11.
|Кальяри
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|31 - 44
|37
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|46 - 51
|37
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|30 - 45
|35
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|33 - 50
|35
|15.
|Дженоа
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|35 - 51
|34
|16.
|Удинезе
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|30 - 44
|32
|17.
|Болонья
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|31 - 47
|31
|18.
|Эмполи
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 59
|29
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|5
|8
|19
|26 - 59
|23
|20.
|Кьево
|Заявка
|32
|1
|11
|20
|22 - 67
|11
Аталанта
94.4% (170)
Ничья
3.3% (6)
Эмполи
2.2% (4)
2:0 Аталанта
32.2% (58)
2:1 Аталанта
27.2% (49)
3:1 Аталанта
14.4% (26)
1:0 Аталанта
13.9% (25)
3:0 Аталанта
3.3% (6)
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