Италия: Серия A 2018-2019

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  3. Италия
  4. Серия A 2018-2019
Аталанта
0:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
19' Желтая карточка
Паломино Хосе
29' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
45' Желтая карточка
Беннасер Исмаэль
61' Желтая карточка
Весели Фредерик
90'+5
95
Голлини
Пьерлуиджи
23
Манчини
Джанлука
6
Паломино
Хосе
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
69
Дронговски
Бартломей
5
Весели
Фредерик
43
Николау
Димитриос
39
Дель
Орко
Кристиан
2
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Траоре
Хамед
10
Беннасер
Исмаэль
33
Крунич
Раде
13
Антонелли
Лука
17
Фариас
Диего
11
Капуто
Франческо
Аталанта
3-4-1-2
Эмполи
3-5-2

Ход матча

14'
 
Паскуаль Мануэль
Антонелли Лука
19'
Паломино Хосе
 
29'
 
Дель Орко Кристиан
41'
 
Оберлин Димитри
Фариас Диего
45'
 
Беннасер Исмаэль
60'
Кастань Тимоти
Госенс Робин
 
61'
 
Весели Фредерик
79'
 
Расмуссен Якоб
Николау Димитриос
81'
Барроу Муса
Сапата Дуван
 
88'
Пикколи Роберто
Гомес Алехандро
 
  • 0 Голы 0
  • 18 Удары по воротам 1
  • 15 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта Аталанта 1:1 Кьево
Сампдория 1:2 Аталанта Аталанта 3:1 Фиорентина Фиорентина 3:3 Аталанта Торино 2:0 Аталанта Аталанта 1:3 Милан Аталанта 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:0 Ювентус Аталанта 3:3 Рома Фрозиноне 0:5 Аталанта Кальяри 0:2 Аталанта Сассуоло 2:6 Аталанта Аталанта 2:2 Ювентус Дженоа 3:1 Аталанта Аталанта 1:0 Лацио Удинезе 1:3 Аталанта
Эмполи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне
Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 1:3 Дженоа Кальяри 2:2 Эмполи Эмполи 1:0 Перуджа Эмполи 0:1 Интер Милан Торино 3:0 Эмполи Эмполи 2:4 Сампдория Фиорентина 3:1 Эмполи Эмполи 2:1 Болонья СПАЛ 2013 2:2 Эмполи Эмполи 3:2 Аталанта

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Эмполи 3:2 Аталанта Серия A Эмполи 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Эмполи Серия A Аталанта 0:0 Эмполи Серия A
Эмполи 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:2 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:0 Аталанта Серия B Аталанта 4:1 Эмполи Серия A Эмполи 0:1 Аталанта Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 32 27 3 2 65 - 22 84
2. Наполи Заявка 32 20 7 5 61 - 28 67
3. Интер Милан Заявка 32 18 6 8 50 - 26 60
4. Милан Заявка 32 15 10 7 46 - 30 55
5. Рома Заявка 32 15 9 8 57 - 45 54
6. Аталанта Заявка 32 15 8 9 64 - 41 53
7. Торино Заявка 32 12 14 6 41 - 29 50
8. Лацио Заявка 31 14 7 10 44 - 33 49
9. Сампдория Заявка 32 14 6 12 53 - 41 48
10. Фиорентина Заявка 32 8 16 8 46 - 39 40
11. Кальяри Заявка 32 9 10 13 31 - 44 37
12. Сассуоло Заявка 32 8 13 11 46 - 51 37
13. СПАЛ 2013 Заявка 32 9 8 15 30 - 45 35
14. Парма Заявка 32 9 8 15 33 - 50 35
15. Дженоа Заявка 32 8 10 14 35 - 51 34
16. Удинезе Заявка 31 8 8 15 30 - 44 32
17. Болонья Заявка 32 7 10 15 31 - 47 31
18. Эмполи Заявка 32 7 8 17 40 - 59 29
19. Фрозиноне Заявка 32 5 8 19 26 - 59 23
20. Кьево Заявка 32 1 11 20 22 - 67 11
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 95'
    Roberto Piccoli из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 94'
    Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 94'
    Roberto Piccoli нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Барроу Муса из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 93'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Барроу Муса. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Паскуаль Мануэль из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
  • Офсайд
    93'
    Оберлин Димитри из команды Эмполи в офсайде
  • 92'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 92'
    Иличич Йосип нанес удар издали, а Дронговски Бартломей отбил его обратно в игру!
  • 92'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 91'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Офсайд
    91'
    Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде
  • 91'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Манчини Джанлука. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 90'
    Барроу Муса из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • Угловой
    90'
    Барроу Муса из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
  • 90'
    Дель Орко Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    90'
    Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 90'
    Дронговски Бартломей отбил мяч на угловой после удара Иличич Йосип из штрафной площади.
  • 89'
    Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
  • 89'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Roberto Piccoli
  • Фол, нарушение
    87'
    Манчини Джанлука наказан за толчок Капуто Франческо
  • 86'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 86'
    Отличный пас сделал Гомес Алехандро из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 86'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 86'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 85'
    Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Оберлин Димитри из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
  • 85'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 85'
    Хатебур Ханс нанес удар головой, но Дронговски Бартломей спокойно отбил мяч.
  • 85'
    Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 84'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 84'
    Гомес Алехандро пробует нанести удар издали, но Дронговски Бартломей держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Оберлин Димитри из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Паломино Хосе
  • 83'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 83'
    Как он промахнулся? Ди Лоренцо Джованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 83'
    Эмполи имеет хороший шанс забить.
  • 83'
    Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 82'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 82'
    Дель Орко Кристиан из команды Эмполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 81'
    Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Барроу Муса
  • 80'
    Гомес Алехандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 80'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 80'
    Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
  • 79'
    Матч возобновлен
  • 79'
    Николау Димитриос получил травму и заменен. Расмуссен Якоб выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Николау Димитриос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Николау Димитриос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 78'
    Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
  • 77'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 77'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 77'
    Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
  • 76'
    Фройлер Ремо из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
  • 76'
    Выглядело как неплохой момент. Хатебур Ханс из команды Аталанта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 76'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 76'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Кастань Тимоти из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 76'
    Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 75'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 75'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 74'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 74'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 73'
    Манчини Джанлука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 73'
    Крунич Раде из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 73'
    Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
  • 72'
    Кастань Тимоти из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 72'
    Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
  • 71'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 71'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Сапата Дуван из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 70'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 69'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 69'
    ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 69'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 69'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 68'
    Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 68'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Фройлер Ремо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 67'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 66'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 65'
    Шанс! Хатебур Ханс из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • 65'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
  • 65'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 65'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 64'
    ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 64'
    Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 63'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 63'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 63'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Гомес Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    61'
    Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    61'
    Безумный фол. Весели Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Алехандро
  • 61'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 61'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 60'
    Тактическая замена. Госенс Робин уходит с поля и его заменяет Кастань Тимоти
  • 60'
    Какой промах! Сапата Дуван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 60'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 60'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 60'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Паломино Хосе из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Капуто Франческо
  • 59'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 58'
    Гомес Алехандро пробует нанести удар издали, но Дронговски Бартломей держит все под контролем
  • 58'
    Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    57'
    Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
  • 57'
    Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
  • 57'
    Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Эмполи начинает контратаку
  • 56'
    Мазиелло Андреа нанес удар, мяч был парирован, но Дронговски Бартломей не удержал его в руках.
  • 56'
    Хатебур Ханс бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 56'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
  • 56'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    55'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 55'
    Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    55'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 55'
    Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Хатебур Ханс нанес удар, мяч был парирован, но Дронговски Бартломей не удержал его в руках.
  • 54'
    Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 54'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 53'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 53'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 53'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 52'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 51'
    Отличный пас сделал Гомес Алехандро из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 51'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 51'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 50'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Сапата Дуван нанес удар, мяч был парирован, но Дронговски Бартломей не удержал его в руках.
  • 50'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 50'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 49'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 48'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 48'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
  • 48'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 48'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Госенс Робин из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 46'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Гомес Алехандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 46'
    Дель Орко Кристиан ошибается в защите.
  • 46'
    Эмполи контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 48'
    Иличич Йосип пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    48'
    Беннасер Исмаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 47'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Беннасер Исмаэль наказан за толчок Госенс Робин
  • 47'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Сапата Дуван наказан за толчок Беннасер Исмаэль
  • 46'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 45'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 45'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 44'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 44'
    ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 44'
    Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
  • 43'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 43'
    Шанс! Сапата Дуван из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • 43'
    Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
  • 42'
    Беннасер Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Фариас Диего получил травму и заменен. Оберлин Димитри выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    41'
    Фариас Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    40'
    Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 40'
    Де Рон Мартен из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 39'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 39'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 39'
    Иличич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 38'
    Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 37'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 37'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает неудачный навес.
  • 37'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 36'
    Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Мазиелло Андреа из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Траоре Хамед из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
  • 34'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 34'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 32'
    Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • 32'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...
  • Угловой
    32'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
  • 32'
    Траоре Хамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Фариас Диего наказан за толчок Госенс Робин
  • 31'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • Офсайд
    30'
    Мазиелло Андреа из команды Аталанта в офсайде
  • 30'
    Иличич Йосип из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
  • Желтая карточка
    29'
    Дель Орко Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Дель Орко Кристиан наказан за толчок Иличич Йосип
  • 28'
    Хорошую попытку сделал Гомес Алехандро. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 28'
    Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро, обводя своих соперников
  • 28'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Дронговски Бартломей не дал случится голу! Иличич Йосип должен был забивать, но Дронговски Бартломей сделал отличный сейв
  • 28'
    Аталанта имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Крунич Раде
  • 27'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Траоре Хамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Фройлер Ремо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 26'
    Дронговски Бартломей не дал случится голу! Фройлер Ремо должен был забивать, но Дронговски Бартломей сделал отличный сейв
  • 26'
    Иличич Йосип из команды Аталанта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 25'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 24'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 24'
    Шанс! Мазиелло Андреа из команды Аталанта пробил головой, но мимо
  • 24'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Иличич Йосип, обводя своих соперников
  • Угловой
    24'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
  • 23'
    Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Де Рон Мартен нанес удар издали, а Дронговски Бартломей отбил его обратно в игру!
  • 23'
    Иличич Йосип из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Сапата Дуван. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 21'
    Дель Орко Кристиан из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 20'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 20'
    Паскуаль Мануэль из команды Эмполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • Желтая карточка
    19'
    Паломино Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    19'
    Паломино Хосе из команды Аталанта играет слишком грубо. Фариас Диего оказался на газоне.
  • 19'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Дель Орко Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Иличич Йосип
  • 18'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 17'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 17'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Аталанта
  • 16'
    Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    16'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
  • 16'
    Де Рон Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Фариас Диего из команды Эмполи отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 15'
    Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 14'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 14'
    Антонелли Лука получил травму и заменен. Паскуаль Мануэль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Антонелли Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Антонелли Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 11'
    Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 10'
    Какой промах! Хатебур Ханс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 10'
    Иличич Йосип из команды Аталанта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 9'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
  • 9'
    Иличич Йосип из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 9'
    Гомес Алехандро из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.
  • 9'
    Госенс Робин из команды Аталанта делает неудачный навес.
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Безумный фол. Беннасер Исмаэль грубо играет против соперника. Пострадал Гомес Алехандро
  • 7'
    Аталанта контролирует мяч.
  • Офсайд
    7'
    Антонелли Лука из команды Эмполи в офсайде
  • 7'
    Антонелли Лука из команды Эмполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 5'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Гомес Алехандро пробует нанести удар издали, но Дронговски Бартломей держит все под контролем
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 4'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 4'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 4'
    Крунич Раде из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • Угловой
    4'
    Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.
  • 3'
    Голлини Пьерлуиджи отбил мяч на угловой после удара Фариас Диего из штрафной площади.
  • 3'
    Отличные скиллы показывает Фариас Диего, обводя своих соперников
  • 3'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 2'
    Аталанта контролирует мяч.
  • 1'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 1'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Эмполи
Аталанта
94.4% (170)
Ничья
3.3% (6)
Эмполи
2.2% (4)
2:0 Аталанта
32.2% (58)
2:1 Аталанта
27.2% (49)
3:1 Аталанта
14.4% (26)
1:0 Аталанта
13.9% (25)
3:0 Аталанта
3.3% (6)
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