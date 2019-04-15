Италия: Серия A 2018-2019

Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

95' Roberto Piccoli из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

94' Дронговски Бартломей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.

94' Roberto Piccoli нанес удар, но тот был заблокирован.

94' Барроу Муса из команды Аталанта делает пас партнеру.

93' Аталанта контролирует мяч.

93' Хорошую попытку сделал Барроу Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Оберлин Димитри из команды Эмполи в офсайде

92' Эмполи контролирует мяч.

92' Аталанта контролирует мяч.

91' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

91' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

91' Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде

91' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Манчини Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Барроу Муса из команды Аталанта делает пас партнеру.

90' Барроу Муса из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.

90' Иличич Йосип из команды Аталанта подал угловой справа.

89' Отличные скиллы показывает Иличич Йосип , обводя своих соперников

89' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Гомес Алехандро уходит с поля и его заменяет Roberto Piccoli

86' Удар от ворот произведет Эмполи

86' Отличный пас сделал Гомес Алехандро из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

86' Аталанта контролирует мяч.

86' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Эмполи

85' Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

85' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

85' Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

85' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

84' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

84' Аталанта контролирует мяч.

84' Эмполи контролирует мяч.

83' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Аталанта

83' Как он промахнулся? Ди Лоренцо Джованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' Эмполи имеет хороший шанс забить.

83' Капуто Франческо из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

82' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

82' Эмполи контролирует мяч.

82' Удар от ворот произведет Аталанта

82' Дель Орко Кристиан из команды Эмполи сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

81' Удар от ворот произведет Эмполи

80' Хатебур Ханс из команды Аталанта делает пас партнеру.

80' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

80' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Николау Димитриос получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Николау Димитриос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Иличич Йосип из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.

78' Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро , обводя своих соперников

77' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Аталанта контролирует мяч.

77' Удар от ворот произведет Эмполи

77' Хатебур Ханс из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.

76' Фройлер Ремо из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.

76' Выглядело как неплохой момент. Хатебур Ханс из команды Аталанта закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

76' Хатебур Ханс из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...

76' Аталанта контролирует мяч.

76' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

76' Кастань Тимоти из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Манчини Джанлука из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

75' Аталанта контролирует мяч.

75' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

75' Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Аталанта контролирует мяч.

74' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

73' Удар от ворот произведет Эмполи

73' Манчини Джанлука нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

73' Крунич Раде из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

73' Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Кастань Тимоти из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.

72' Отличные скиллы показывает Гомес Алехандро , обводя своих соперников

71' Аталанта контролирует мяч.

71' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Сапата Дуван из команды Аталанта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

70' Аталанта контролирует мяч.

70' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

69' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Эмполи

69' ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

69' Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.

69' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

68' Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

68' Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

68' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.

67' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Аталанта контролирует мяч.

66' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Удар от ворот произведет Эмполи

65' Шанс! Хатебур Ханс из команды Аталанта пробил головой, но мимо

65' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...

65' Аталанта контролирует мяч.

65' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

65' Удар от ворот произведет Эмполи

64' ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

64' Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

64' Аталанта контролирует мяч.

63' Эмполи контролирует мяч.

63' Гомес Алехандро из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

63' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

63' Гомес Алехандро пробил со штрафного прямо в стенку

61' Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи

61' Аталанта контролирует мяч.

61' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Эмполи

60' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

60' Какой промах! Сапата Дуван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

60' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.

60' Аталанта контролирует мяч.

60' Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Эмполи контролирует мяч.

58' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

58' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

57' Капуто Франческо из команды Эмполи в офсайде

57' Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой справа.

57' Паломино Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

56' Эмполи начинает контратаку

56' Хатебур Ханс бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

56' Гомес Алехандро из команды Аталанта забрасывает мяч в штрафную.

56' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.

55' Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Иличич Йосип из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

55' Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.

55' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

55' Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...

54' Иличич Йосип из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

54' Аталанта контролирует мяч.

54' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Эмполи контролирует мяч.

53' Аталанта контролирует мяч.

53' Эмполи контролирует мяч.

53' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Аталанта контролирует мяч.

52' Эмполи контролирует мяч.

51' Отличный пас сделал Гомес Алехандро из команды Аталанта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

51' Аталанта контролирует мяч.

51' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Эмполи контролирует мяч.

50' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Весели Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Аталанта имеет хороший шанс забить.

50' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

50' Аталанта контролирует мяч.

49' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Паскуаль Мануэль из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...

49' Аталанта контролирует мяч.

49' Удар от ворот произведет Эмполи

48' Хатебур Ханс из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает отличный кросс...

48' Хатебур Ханс из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.

48' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Николау Димитриос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Госенс Робин из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эмполи контролирует мяч.