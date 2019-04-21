Испания: Примера 2018-2019

Второй тайм начался

Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Леванте

Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Эспаньол

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

46' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

45' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

45' Отличные скиллы показывает Рока Марк , обводя своих соперников

45' Игрок команды Эспаньол делает подачу своему товарищу по команде.

45' Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.

45' Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

45' Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.

44' Головой пробил Эрмосо Марио , но голкипер отбил его в поле!

44' Мелендо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Чема Родригес получил желтую карточку от судьи

42' Удар от ворот произведет Леванте

42' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

42' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Эспаньол

40' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

40' Джейсон из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

39' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

39' Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.

39' Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

39' Санчес Виктор из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.

38' Эспаньол имеет хороший шанс забить.

38' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.

37' Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

37' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Эспаньол

36' ШАНС! Барди Энис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

36' Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.

35' Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

34' Эспаньол контролирует мяч.

34' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.

34' Отличные скиллы показывает Моралес Луис , обводя своих соперников

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Леванте контролирует мяч.

32' Удар от ворот произведет Эспаньол

31' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

31' Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

30' Рочина Рубен получил желтую карточку от судьи

30' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

29' Эспаньол контролирует мяч.

28' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...

28' Рочина Рубен из команды Леванте в офсайде

27' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.

27' Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

27' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Эспаньол

25' Рочина Рубен из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.

25' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

25' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Леванте контролирует мяч.

23' Моралес Луис из команды Леванте в офсайде

22' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Эспаньол

22' Шанс! Везу Рубен из команды Леванте пробил головой, но мимо

22' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Робер Пьер из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

20' Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.

19' Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Джейсон из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

19' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.

18' Мелендо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

16' Г О О О О Л - Иглесиас Борха изменил счет на табло!

16' Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.

16' Эспаньол начинает контратаку

16' Майораль Борха из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

15' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Рочина Рубен из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

12' Леванте контролирует мяч.

11' Леванте контролирует мяч.

11' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

10' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.

9' Барди Энис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

9' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.

8' Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.

8' Леванте начинает контратаку

8' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Эспаньол начинает контратаку

8' Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.

7' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

6' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

5' Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

4' Леванте контролирует мяч.

3' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

2' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Леванте начинает с центра поля