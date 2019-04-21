Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Леванте
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион: Зрители: 16876
Эспаньол
0'
0:1
16' Гол
Иглесиас Борха
30' Желтая карточка
Рочина Рубен
43' Желтая карточка
Чема Родригес
57'
25
Айтор
Фернандес
14
Везу
Рубен
4
Робер
Пьер
6
Чема
Родригес
23
Джейсон
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
10
Барди
Энис
3
Антонио
Гарсия
2
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
5
Налдо
Гомес
22
Эрмосо
Марио
28
Педроса
Адриа
14
Мелендо
Оскар
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
7
Иглесиас
Борха
20
Пуадо
Хавьер
Леванте
3-5-2
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Иглесиас Борха
(Дардер Серхи)
30'
Рочина Рубен
 
43'
Чема Родригес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар
Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте Леванте 0:5 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Эспаньол 1:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Примера Леванте 0:2 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:2 Леванте Кубок Короля
Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Кубок Короля Эспаньол 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Кубок Короля Леванте 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Примера Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 3:2 Леванте Примера Леванте 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Леванте Примера Леванте 3:1 Эспаньол Примера Леванте 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 33 23 8 2 83 - 32 77
2. Атлетико М Заявка 33 20 8 5 48 - 21 68
3. Реал Мадрид Заявка 32 19 4 9 56 - 38 61
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 32 11 16 5 36 - 27 49
7. Атлетик Б Заявка 32 11 13 8 36 - 37 46
8. Алавес Заявка 33 12 10 11 35 - 42 46
9. Эспаньол 1:0 Заявка 33 12 8 13 38 - 46 44
10. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
11. Леганес Заявка 32 10 11 11 32 - 36 41
12. Реал Сосьедад Заявка 33 10 11 12 39 - 41 41
13. Эйбар Заявка 33 9 13 11 42 - 45 40
14. Сельта Заявка 33 9 8 16 47 - 56 35
15. Жирона Заявка 33 8 10 15 34 - 46 34
16. Вильярреал Заявка 32 7 12 13 40 - 45 33
17. Леванте 0:1 Заявка 33 8 9 16 45 - 60 33
18. Вальядолид Заявка 33 7 11 15 28 - 47 32
19. Райо Вальекано Заявка 33 7 7 19 36 - 57 28
20. Уэска Заявка 33 5 11 17 35 - 55 26
  • Второй тайм
  • 57'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 56'
    Майораль Борха нанес удар головой, но Лопес Диего спокойно отбил мяч.
  • 56'
    Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16876 болельщиков
  • 56'
    Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Майораль Борха имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 56'
    Джейсон из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 55'
    Выглядело как неплохой момент. Моралес Луис из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 54'
    Дардер Серхи пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем
  • Угловой
    54'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
  • 54'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Робер Пьер из команды Леванте.
  • 54'
    Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 53'
    Пуадо Хавьер из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
  • 53'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 53'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Рока Марк из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
  • 51'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 50'
    ШАНС! Пуадо Хавьер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 50'
    Педроса Адриа из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
  • 50'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 50'
    Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Барди Энис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
  • Фол, нарушение
    48'
    Рока Марк наказан за толчок Джейсон
  • Фол, нарушение
    48'
    Джейсон задерживает мяч рукой
  • 47'
    Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Фол, нарушение
    47'
    Рока Марк задерживает мяч рукой
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 46'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    45'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 45'
    Отличные скиллы показывает Рока Марк, обводя своих соперников
  • 45'
    Игрок команды Эспаньол делает подачу своему товарищу по команде.
  • 45'
    Санчес Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 45'
    Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    45'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
  • 44'
    Айтор Фернандес не дал случится голу! Эрмосо Марио должен был забивать, но Айтор Фернандес сделал отличный сейв
  • 44'
    Головой пробил Эрмосо Марио, но голкипер отбил его в поле!
  • 44'
    Мелендо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    43'
    Чема Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Чема Родригес из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Санчес Виктор заработал фол
  • 42'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 42'
    Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 40'
    Джейсон из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
  • 39'
    Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    39'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
  • 39'
    Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 38'
    Эспаньол имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой слева.
  • 37'
    Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 36'
    ШАНС! Барди Энис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 36'
    Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
  • 35'
    Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 34'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Майораль Борха. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 34'
    Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
  • 33'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Леванте контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 31'
    Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    30'
    Рочина Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Санчес Виктор из команды Эспаньол играет слишком грубо. Антонио Гарсия оказался на газоне.
  • 29'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 28'
    Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    28'
    Рочина Рубен из команды Леванте в офсайде
  • 27'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
  • 27'
    Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 25'
    Рочина Рубен из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 25'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Барди Энис из команды Леванте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рочина Рубен мяча так и не получил
  • 24'
    Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Леванте контролирует мяч.
  • Офсайд
    23'
    Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
  • 22'
    Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Рока Марк делает длинную передачу вперед
  • 22'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 22'
    Шанс! Везу Рубен из команды Леванте пробил головой, но мимо
  • 22'
    Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Джейсон
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 20'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Робер Пьер из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Угловой
    20'
    Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
  • 19'
    Эрмосо Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Джейсон из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
  • 18'
    Мелендо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Педроса Адриа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Дардер Серхи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Иглесиас Борха изменил счет на табло!
  • 16'
    Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
  • 16'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 16'
    Майораль Борха из команды Леванте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 15'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Рочина Рубен
  • 14'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Педроса Адриа из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Джейсон
  • 12'
    Рочина Рубен из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Леванте контролирует мяч.
  • 11'
    Леванте контролирует мяч.
  • 11'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Назначен штрафной. Пострадал Педроса Адриа, его свалил Джейсон.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 10'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
  • 9'
    Барди Энис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Рочина Рубен из команды Леванте подал угловой справа.
  • 8'
    Моралес Луис мяч отрикошетил от ворот
  • 8'
    Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
  • 8'
    Леванте начинает контратаку
  • 8'
    Пуадо Хавьер из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 8'
    Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
  • 7'
    Чема Родригес мяч отрикошетил от ворот
  • 7'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Антонио Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Джейсон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 5'
    Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Леванте контролирует мяч.
  • 3'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 2'
    Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Пуадо Хавьер наказан за толчок Антонио Гарсия
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 0:1 Эспаньол
Леванте
40.8% (64)
Ничья
45.9% (72)
Эспаньол
13.4% (21)
1:1 Ничья
39.5% (62)
2:1 Леванте
24.2% (38)
1:0 Леванте
12.1% (19)
1:2 Эспаньол
9.6% (15)
2:2 Ничья
5.7% (9)
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