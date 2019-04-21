Испания: Примера 2018-2019
Леванте
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 16876
Эспаньол
0:1
16' ГолИглесиас Борха
30' Желтая карточкаРочина Рубен
43' Желтая карточкаЧема Родригес
14
Везу
Рубен
23
Джейсон
16
Рочина
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
22
Эрмосо
Марио
21
Рока
Марк
10
Дардер
Серхи
20
Пуадо
Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Пуадо ХавьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Лопес АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лэй УНападающий
-
17 Перес ЭрнанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
0:1
30'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +4 =5 -11Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар
Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте Леванте 0:2 Вильярреал Леганес 1:0 Леванте Леванте 1:2 Реал Мадрид Сельта 1:4 Леванте Алавес 2:0 Леванте Леванте 0:0 Хетафе Севилья 5:0 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Барселона 3:0 Леванте Атлетико М 1:0 Леванте Леванте 2:1 Барселона Леванте 2:2 Жирона Райо Вальекано 2:1 Леванте Леванте 0:5 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска Валенсия 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Вильярреал 2:2 Эспаньол Бетис 3:1 Эспаньол Эспаньол 2:4 Реал Мадрид Эспаньол 1:1 Бетис Эйбар 3:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вильярреал Реал Сосьедад 3:2 Эспаньол Вильярреал 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Леганес Атлетико М 1:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Леванте: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Эспаньол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Кубок Короля Эспаньол 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Кубок Короля Леванте 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Примера Эспаньол 0:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 3:2 Леванте Примера Леванте 3:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Леванте Примера Леванте 3:1 Эспаньол Примера Леванте 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Эспаньол Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|83 - 32
|77
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|48 - 21
|68
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 38
|61
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|32
|11
|16
|5
|36 - 27
|49
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|36 - 37
|46
|8.
|Алавес
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|35 - 42
|46
|9.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|33
|12
|8
|13
|38 - 46
|44
|10.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|11.
|Леганес
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|32 - 36
|41
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 41
|41
|13.
|Эйбар
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|42 - 45
|40
|14.
|Сельта
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|47 - 56
|35
|15.
|Жирона
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 46
|34
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|40 - 45
|33
|17.
|Леванте
|0:1 Заявка
|33
|8
|9
|16
|45 - 60
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 57
|28
|20.
|Уэска
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|35 - 55
|26
Леванте
40.8% (64)
Ничья
45.9% (72)
Эспаньол
13.4% (21)
1:1 Ничья
39.5% (62)
2:1 Леванте
24.2% (38)
1:0 Леванте
12.1% (19)
1:2 Эспаньол
9.6% (15)
2:2 Ничья
5.7% (9)
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