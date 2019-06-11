ЕВРО (до 21 года) 2019

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Англия (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года)
Шотландия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 7:0 Андорра (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Мексика (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 4:0 Катар (до 19 лет) Мексика (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Китай (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Украина (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года)
Франция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Турция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:0 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:1 Казахстан (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Чили (до 21 года)

Последние игры между собой

Англия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Франция (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Франция (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Англия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 18.06.2019, осталось 2 дня 20 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Франция (до 21 года)
    Англия (до 21 года)
    56.3% (45)
    Ничья
    30% (24)
    Франция (до 21 года)
    13.8% (11)
    2:1 Англия (до 21 года)
    41.3% (33)
    1:1 Ничья
    20% (16)
    2:2 Ничья
    8.8% (7)
    1:2 Франция (до 21 года)
    7.5% (6)
    1:0 Англия (до 21 года)
    5% (4)
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