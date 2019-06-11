ЕВРО (до 21 года) 2019
Англия (до 21 года)
Позже
Стадион: Дино Мануцци
Франция (до 21 года)
Предыдущие игры
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =4 -1Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года)
Шотландия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 7:0 Андорра (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Мексика (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 1:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 4:0 Катар (до 19 лет) Мексика (до 21 года) 0:0 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Китай (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Украина (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года) Андорра (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:0 Латвия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =6 -3Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года)
Франция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Турция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:0 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:1 Черногория (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:1 Казахстан (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Чили (до 21 года)
Последние игры между собой
Англия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Франция (до 21 года): победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Хорватия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Англия (до 21 года)
56.3% (45)
Ничья
30% (24)
Франция (до 21 года)
13.8% (11)
2:1 Англия (до 21 года)
41.3% (33)
1:1 Ничья
20% (16)
2:2 Ничья
8.8% (7)
1:2 Франция (до 21 года)
7.5% (6)
1:0 Англия (до 21 года)
5% (4)
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